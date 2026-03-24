リオネル・メッシはバルセロナの移籍に関する決定を下していたのか？　元会長のジョセップ・マリア・バルトメウが真相を明かす

しかし、バルトメウ氏はこうした主張を否定し、選手とクラブの関係は純粋にプロフェッショナルなものだったと主張している。彼は、メッシがピッチ上のチームの成功の中心人物ではあったものの、その関与はピッチの端で終わっており、クラブの運営や選手獲得に関する課題はすべて理事会やスポーツディレクターに委ねられていたと説明した。

「誰もがバルサ在籍時のレオの権力について語りますが、メッシは選手獲得や監督人事について決定権を持っていませんでした。彼には特権などなかったのです。スポーツ面以外では、彼は一切の決定を下したことはありません」とバルトメウはカタルーニャ・ラジオに語った。

2020年にメッシが法的通知を通じて退団を試みた対立について振り返り、元会長は自身の断固たる姿勢を説明した。「2020年8月、メッシが退団を求めてきた際、私は『ノー』と伝えた。彼は我々の最も重要な資産であり、主要な収入源の一つだからだ」とバルトメウ氏は付け加えた。「彼にフリー移籍を認めることはできなかったし、何より彼には契約が残っていた。 彼はそれを理解していたと思うし、だからこそ残留したのだ。数ヶ月後には新体制が生まれ、契約を更新してくれるだろうと考えていた。しかし、更新の時期が来た時に解任されたことで、彼は驚いたのだ」