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リオネル・メッシはバルセロナの移籍に関する決定を下していたのか？ 元会長のジョセップ・マリア・バルトメウが真相を明かす
アルゼンチン人の権威をめぐる神話
メッシがカタルーニャでの全盛期に「影の支配者」として振る舞っていたという説は、ここ10年間、スペインサッカー界の噂話として定番となっている。8度のバロンドール受賞者は、選手の獲得や監督の任命に対して拒否権を行使し、技術的な戦略よりもスーパースターの意向が優先される環境を作り出していたと指摘されている。
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バルトメウ、ブローファックス騒動について
しかし、バルトメウ氏はこうした主張を否定し、選手とクラブの関係は純粋にプロフェッショナルなものだったと主張している。彼は、メッシがピッチ上のチームの成功の中心人物ではあったものの、その関与はピッチの端で終わっており、クラブの運営や選手獲得に関する課題はすべて理事会やスポーツディレクターに委ねられていたと説明した。
「誰もがバルサ在籍時のレオの権力について語りますが、メッシは選手獲得や監督人事について決定権を持っていませんでした。彼には特権などなかったのです。スポーツ面以外では、彼は一切の決定を下したことはありません」とバルトメウはカタルーニャ・ラジオに語った。
2020年にメッシが法的通知を通じて退団を試みた対立について振り返り、元会長は自身の断固たる姿勢を説明した。「2020年8月、メッシが退団を求めてきた際、私は『ノー』と伝えた。彼は我々の最も重要な資産であり、主要な収入源の一つだからだ」とバルトメウ氏は付け加えた。「彼にフリー移籍を認めることはできなかったし、何より彼には契約が残っていた。 彼はそれを理解していたと思うし、だからこそ残留したのだ。数ヶ月後には新体制が生まれ、契約を更新してくれるだろうと考えていた。しかし、更新の時期が来た時に解任されたことで、彼は驚いたのだ」
パンデミックと経済的打撃
ジョアン・ラポルタ率いる現在のバルサの理事会は、クラブが現在も直面している財政的制約の理由として、「毒を盛られた遺産」という言葉を頻繁に挙げてきた。これに対しバルトメウは、パンデミック前の軌跡は記録的な成長を遂げていたものであり、その後の5億ユーロの損失は避けようのない世界的な大惨事だったと反論している。
「それは悪い遺産ではなかった。良い点もあれば、そうではない点もある遺産だが、それは完全にコロナ禍によるものだ。当時、バルサはスポーツ面でも財政面でも良好な状態にあり、成長を続け、収益を生み出していた」と彼は説明した。 「コロナ禍により収益は急落し、2019-20シーズンと2020-21シーズンにおいて、バルサは5億ユーロの損失を被り、クラブの財政に重大な影響を与えました。
「私は財務的フェアプレー（FFP）の問題を懸念している。2021年、バルサは損失を水増しした。その理由は分からない。 損失を水増しし、パンデミックがバルサに5億ユーロの影響を与えたことを認めなかったことが、我々のフェアプレー資格喪失につながった。これは、ラ・リーガがこうした影響について警告する報告書を発行していたにもかかわらずのことだ。我々は資格を維持できたはずだった。こうした措置は結局のところ資産の喪失を意味し、それらは債務削減に充てられていない。」
- AFP
ネグレイラとラポルタの対立
バルトメウ氏はまた、物議を醸しているネグレイラ事件や、後任のラポルタ氏との関係の希薄さについても言及した。クラブのトップレベルでの摩擦があるにもかかわらず、彼はハンス・フリック監督の就任を称賛する一方で、スポティファイ・カンプ・ノウの改修工事にトルコ企業を起用した決定など、現体制の他の側面については批判的な姿勢を崩さなかった。
「彼（ラポルタ）とは一切関わりを持たないつもりだ。最後に会ったのは2015年の選挙の時で、私は勝利したが、彼は祝いの言葉すらかけに来なかった」とバルトメウは明かした。
「ここ数年で最も良かったことは、フリックを招聘し、レガシーの一部となるチームを築いたことだ。現在の23人の選手のうち、10人か11人は我々の時代に加入した選手だからだ。フリックは素晴らしい仕事をしていて、ラポルタによる非常に良い選択だが、それ以外のことは私にはどうしても納得がいかなかった」
審判スキャンダルに関しては、彼は次のように述べた。「ネグレイラ事件において、私たち一人ひとりが自身の在任期間について弁明してきた。 私の場合は、2018年にハビエル・エンリケスの契約を解除することを決定した時点まで、捜査の対象となっている。数ヶ月前にレアル・マドリードが要求したバルサの文書を彼らに引き渡さないよう裁判官に求めたのは、私だけだった。クラブの最も機密性の高い文書をレアル・マドリードに見せるのは公平ではないと考えたからだ。審判報告書の問題は、バルサだけでなく多くのクラブが行ってきたことだ。」