リオネル・メッシはザンビア戦で出場するのか？アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、涙を浮かべそうになりながら記者会見を去る前に最新情報を伝えた

アルゼンチン代表監督は、本大会に向けた代表メンバーを選出することの負担について率直に語り、名声だけで選手の定位置が保証されることはないことを強調した。スカローニ監督は、モーリタニア戦での精彩を欠いたパフォーマンスを、最終的な26人のメンバーリストが決定される前に求める高い基準の物差しとして用いた。

代表チームとメッシについて、スカローニ監督は次のように述べた。「はい、明日（ザンビア戦）は彼が先発すると思います。26人のメンバーリストについては、候補の割合はすでに上回っていると思います。これからはパフォーマンスに基づいて選択肢を絞り込んでいかなければなりません。 他に選択肢はない。先日の試合は警鐘となったかもしれない。監督として注目し始めるような事柄であり、後日、我々は決定を下すことになる。チームの利益を考え、それに基づいて決断を下す。リストはほぼ固まっていると言えるが、もしパフォーマンスが不十分であれば、対策を講じ、選出した選手たちと共に最善を尽くせるよう確信を持てるようにするつもりだ。」

スカローニ監督は、ワールドカップへのメッシの出場に関する懸念について次のように付け加えた。「重要なのは、彼が来て、それを楽しむことだ。理論上は最後のワールドカップになるかもしれないが、私はあえて何とも言わない。ただ、彼がそれを楽しむことだ。 彼を見たいと思っているのはアルゼンチン人だけではない。誰もが彼を見たいと思っている。トレーニングする姿も、プレーする姿も。それが我々全員の願いだ。」



