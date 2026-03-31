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リオネル・メッシはザンビア戦で出場するのか？アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、涙を浮かべそうになりながら記者会見を去る前に最新情報を伝えた
メッシが復帰、一方で怪我に関する厳しいニュース
スカローニ監督は、メッシがザンビアとの親善試合でアルゼンチン代表の先発キャプテンを務めることを正式に発表した。モーリタニア戦（2-1の辛勝）では後半から途中出場したキャプテンだが、3月の国際試合期間では初の先発出場となる。サッカー面ではメッシに注目が集まる一方、キャンプ内では23歳のFWホアキン・パニチェッリが負った深刻な怪我のニュースが衝撃を与えている。 今季リーグ・アンで16得点を挙げているストラスブールのスター選手は、木曜日のトレーニング中に前十字靭帯を断裂した。パニチェッリはワールドカップに向け、ジュリアン・アルバレスやラウタロ・マルティネスに次ぐ主力ストライカーとしての地位を確立していたため、これはアルビセレステにとって大きな打撃となる。
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スカローニ監督の選手選考に関する警告
アルゼンチン代表監督は、本大会に向けた代表メンバーを選出することの負担について率直に語り、名声だけで選手の定位置が保証されることはないことを強調した。スカローニ監督は、モーリタニア戦での精彩を欠いたパフォーマンスを、最終的な26人のメンバーリストが決定される前に求める高い基準の物差しとして用いた。
代表チームとメッシについて、スカローニ監督は次のように述べた。「はい、明日（ザンビア戦）は彼が先発すると思います。26人のメンバーリストについては、候補の割合はすでに上回っていると思います。これからはパフォーマンスに基づいて選択肢を絞り込んでいかなければなりません。 他に選択肢はない。先日の試合は警鐘となったかもしれない。監督として注目し始めるような事柄であり、後日、我々は決定を下すことになる。チームの利益を考え、それに基づいて決断を下す。リストはほぼ固まっていると言えるが、もしパフォーマンスが不十分であれば、対策を講じ、選出した選手たちと共に最善を尽くせるよう確信を持てるようにするつもりだ。」
スカローニ監督は、ワールドカップへのメッシの出場に関する懸念について次のように付け加えた。「重要なのは、彼が来て、それを楽しむことだ。理論上は最後のワールドカップになるかもしれないが、私はあえて何とも言わない。ただ、彼がそれを楽しむことだ。 彼を見たいと思っているのはアルゼンチン人だけではない。誰もが彼を見たいと思っている。トレーニングする姿も、プレーする姿も。それが我々全員の願いだ。」
記者会見は感動的な幕切れとなった
記者会見は、スカローニ監督がパニチェッリの不運な出来事について問われた際、一転して沈痛な空気に包まれた。監督は、このフォワードが診断結果を知った直後に練習場を訪れたことを明かし、その行動にコーチングスタッフ全員が心を打たれたと語った。スカローニ監督は、やがて感情が高ぶりすぎて話を続けられなくなり、若きストライカーの人柄や、彼がワールドカップ出場を逃すという残酷な現実について語る中で、会見を突然打ち切った。
このフォワードの精神力について、スカローニ監督は次のように語った。「本当に辛いことだ……我々は彼と話をした。彼は結果を知らされた後、わざわざトレーニング施設まで足を運んでくれた。ホテルで静かに過ごしてもよかったはずなのに、彼はここに来て、我々と話したいと頼んできた。それは非常に胸を打つもので、彼の言ったことはすべて正しかった――彼はこんな目に遭うべきではなかった。
「もう一度言おう。彼はこんな目に遭うべきではなかった。誰にとってもそうだが、彼にとっては特にそうだ。彼は努力家だ。出場する資格は十分にあった。そう彼に伝えた。またチャンスは訪れる。そういうものだ。彼はすでに一度チャンスを得ていたのだから。正直なところ、彼は周囲を鼓舞する存在だ。トレーニングの調子も本当に良かったのに、本当に残念だ……よし、もう話すのはこれくらいにしておく。」
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カンザスシティへの道
ザンビア戦を終え、スカローニ監督は6月16日のアルジェリアとのワールドカップ初戦を前に、パニチェッリの離脱による穴を埋めるため、今後数週間をかけて選択肢を再検討することになる。グループJではオーストリアやヨルダンとの試合も控えているため、コーチ陣は現在、ベテラン選手たちのコンディション管理を最優先し、前回王者が最高のパフォーマンスを発揮できる状態で北米に臨めるよう万全を期さなければならない。