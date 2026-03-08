リオネル・メッシはインター・マイアミで休養するだろうか？ MLSカップ優勝チームは複数トロフィー獲得に向け「大きな過ち」は犯さない

ハビエル・マスチェラーノ率いるチームは前シーズン、歴史的なMLSカップ優勝を成し遂げた。象徴的な主将メッシはシーズン終了時、得点王とMVPの栄誉を手にした。アルゼンチン最高の選手は直近2試合で3得点を記録している。

インター・マイアミは2026年シーズン開幕戦でLAFCに敗れたものの、再び勝利の習慣を取り戻しつつあり、ナッシュビルとのチャンピオンズカップ戦に注力しようとしている。彼らはこの大会を真剣に戦うつもりだ。

マスチェラーノ監督は、トロフィー獲得に向けた優先順位リストを作成しないことを明言。全戦線で戦う方針だが、それは選手起用を頻繁に調整する必要があることを意味する。メッシでさえ時折、戦列から外される可能性があるのだ。