リオネル・メッシはインター・マイアミで休養するだろうか？ MLSカップ優勝チームは複数トロフィー獲得に向け「大きな過ち」は犯さない
インター・マイアミ、国内と大陸のトロフィー獲得を目指す
ハビエル・マスチェラーノ率いるチームは前シーズン、歴史的なMLSカップ優勝を成し遂げた。象徴的な主将メッシはシーズン終了時、得点王とMVPの栄誉を手にした。アルゼンチン最高の選手は直近2試合で3得点を記録している。
インター・マイアミは2026年シーズン開幕戦でLAFCに敗れたものの、再び勝利の習慣を取り戻しつつあり、ナッシュビルとのチャンピオンズカップ戦に注力しようとしている。彼らはこの大会を真剣に戦うつもりだ。
マスチェラーノ監督は、トロフィー獲得に向けた優先順位リストを作成しないことを明言。全戦線で戦う方針だが、それは選手起用を頻繁に調整する必要があることを意味する。メッシでさえ時折、戦列から外される可能性があるのだ。
マスチェラーノがメッシを休ませる必要がある理由
マスチェラーノは次のように述べている：「どの大会に集中するかを選ぶのは大きな間違いだと思う。我々は全ての大会で平等に戦うべきチームだ。
「我々にとって、今シーズン前半のチャンピオンズリーグは非常に重要な大会であり、その価値を十分に認識している。可能な限り勝ち進むつもりだが、それはリーグ戦を軽視する意味ではない。
「昨季は出場した全ての大会で高いレベルで戦い、クラブワールドカップを除くほぼ全ての大会で決勝目前まで進出した。今季も同様の姿勢を貫き、チャンピオンズリーグではさらに上を目指す。
「もちろん、いずれ選手の出場時間管理も必要になる。3～4日おきの試合は大きな負担だ。特にシーズン序盤はアウェー戦が続いた。この点も考慮すべきで、さらに消耗を招く要因となる」
MLSで連勝した後の課題
インター・マイアミは当面、メッシを戦場に送り続ける方針だ。ハーロンスはシーズン序盤の勢いづくりを目指している。アルゼンチン最高の選手は、2026年ワールドカップへの出場判断を下す前に、可能な限り多くの試合に出場したい意向だ。
38歳の不老の選手は最近調子を上げており、D.C.ユナイテッド戦での2-1勝利でも、彼らしい決定的なフィニッシュで得点を挙げた。勝利を喜ぶ一方で、マスチェラーノ監督はチームにまだ改善の余地があると認めている。
最新のMLS試合終盤にヘロンズが危うい場面を経験した集団戦術について、彼はこう語った。「試合の締めくくり方を改善しなければならない。試合を支配できていない感覚は我々にとって珍しい。支配下に置くことで力を発揮するチームだからだ。それができない時は不満を感じる。これは改善すべき点だ。 後半は非常に厳しい展開だった。スペースを与えすぎた上に、得点チャンスを十分に創出できなかった」
インター・マイアミ 2026年試合日程：ヘロンズの次なる対戦相手
インター・マイアミは週半ばのチャンピオンズカップ戦に臨み、土曜日にシャーロットへ向かう。新設のニュー・スタジアムでの初戦は4月上旬に予定されており、現時点ではチェイス・スタジアムが引き続き使用される。
