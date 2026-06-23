Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Yosua Arya

翻訳者：

リオネル・メッシはアルゼンチン代表チームメイトを「驚かせ続けている」。リサンドロ・マルティネスは、キャプテンの今回のワールドカップでの見事なプレーに「感動」した。

リオネル・メッシ
アルゼンチン
アルゼンチン 対 オーストリア
ワールドカップ
アレクシス・マクアリスター
レアンドロ・ダニエル・パレデス
リサンドロ・マルティネス

アルゼンチンのリオネル・メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ通算得点記録を更新した。チームメイトのアレクシス・マカリスター、レアンドロ・パレデス、リサンドロ・マルティネスも、キャプテンの変わらぬ輝きと影響力を称えた。

  • メッシがワールドカップの得点新記録を樹立

    テキサスでのグループJの試合で、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。メッシは2得点を挙げ、通算18得点でミロスラフ・クローゼの記録（16得点）を抜き、チームメイトから称賛を受けた。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    チームメイトたちが、チームを鼓舞するキャプテンを称賛している

    試合後、マック・アリスターはインタビューで、メッシがチームに与える影響と周囲のモチベーションを高める力を強調した。

    「彼は世界最高の選手だ」とマック・アリスターは『ムンド・デポルティーボ』の取材に語った。「誰もがレオのために全力を尽くしている。我々は彼と共に多くのタイトルを勝ち取ってきたし、彼が幸せであることが重要だ。彼は彼らしいプレーをしてくれる。そのことに心から感謝している」

    長年メッシとプレーしてきた選手たちも、いまだに彼のパフォーマンスに驚かされる。パレデスは「もう出し尽くしたと思うのに、さらに上を行く。彼は私たちを驚かせ続ける」と語った。

  • マルティネスは感動を覚える

    マルティネスもキャプテンの見事なプレーに心を動かされた。ディフェンスは強靭なオーストリア代表の激しいフィジカルプレッシャーを受けたが、ピッチの反対側に「史上最高の選手」がいる事実が、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーに大きな安心感とインスピレーションを与えている。

    彼は「毎日一緒にいられることが純粋に楽しく、アルゼンチン人として誇らしい。言葉にできない。ただ彼のプレーを楽しむだけだ」と語った。

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    メッシはワールドカップでもアルゼンチンを率いている。

    オーストリア戦の勝利でアルビセレステは2026年ワールドカップの決勝トーナメント進出を決めた。グループJで2戦全勝の勝ち点6で首位に立つ。 最終戦のヨルダン戦の結果に関わらずベスト32進出は確定だが、アルゼンチンはグループステージ全勝を狙う。連覇へ向け、メッシの活躍が期待される。

ワールドカップ
ヨルダン crest
ヨルダン
JOR
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG