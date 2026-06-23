リオネル・メッシはアルゼンチン代表チームメイトを「驚かせ続けている」。リサンドロ・マルティネスは、キャプテンの今回のワールドカップでの見事なプレーに「感動」した。

試合後、マック・アリスターはインタビューで、メッシがチームに与える影響と周囲のモチベーションを高める力を強調した。

「彼は世界最高の選手だ」とマック・アリスターは『ムンド・デポルティーボ』の取材に語った。「誰もがレオのために全力を尽くしている。我々は彼と共に多くのタイトルを勝ち取ってきたし、彼が幸せであることが重要だ。彼は彼らしいプレーをしてくれる。そのことに心から感謝している」

長年メッシとプレーしてきた選手たちも、いまだに彼のパフォーマンスに驚かされる。パレデスは「もう出し尽くしたと思うのに、さらに上を行く。彼は私たちを驚かせ続ける」と語った。