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リオネル・メッシはアルゼンチン代表チームメイトを「驚かせ続けている」。リサンドロ・マルティネスは、キャプテンの今回のワールドカップでの見事なプレーに「感動」した。
メッシがワールドカップの得点新記録を樹立
テキサスでのグループJの試合で、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。メッシは2得点を挙げ、通算18得点でミロスラフ・クローゼの記録（16得点）を抜き、チームメイトから称賛を受けた。
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チームメイトたちが、チームを鼓舞するキャプテンを称賛している
試合後、マック・アリスターはインタビューで、メッシがチームに与える影響と周囲のモチベーションを高める力を強調した。
「彼は世界最高の選手だ」とマック・アリスターは『ムンド・デポルティーボ』の取材に語った。「誰もがレオのために全力を尽くしている。我々は彼と共に多くのタイトルを勝ち取ってきたし、彼が幸せであることが重要だ。彼は彼らしいプレーをしてくれる。そのことに心から感謝している」
長年メッシとプレーしてきた選手たちも、いまだに彼のパフォーマンスに驚かされる。パレデスは「もう出し尽くしたと思うのに、さらに上を行く。彼は私たちを驚かせ続ける」と語った。
マルティネスは感動を覚える
マルティネスもキャプテンの見事なプレーに心を動かされた。ディフェンスは強靭なオーストリア代表の激しいフィジカルプレッシャーを受けたが、ピッチの反対側に「史上最高の選手」がいる事実が、マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーに大きな安心感とインスピレーションを与えている。
彼は「毎日一緒にいられることが純粋に楽しく、アルゼンチン人として誇らしい。言葉にできない。ただ彼のプレーを楽しむだけだ」と語った。
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メッシはワールドカップでもアルゼンチンを率いている。
オーストリア戦の勝利でアルビセレステは2026年ワールドカップの決勝トーナメント進出を決めた。グループJで2戦全勝の勝ち点6で首位に立つ。 最終戦のヨルダン戦の結果に関わらずベスト32進出は確定だが、アルゼンチンはグループステージ全勝を狙う。連覇へ向け、メッシの活躍が期待される。