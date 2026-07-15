MLSとそのファンは、2026年W杯を契機にUSMNTの主力が母国へ戻ると長年期待してきた。だが大会後、予想された選手獲得ラッシュは起きていない。
NYCFCは、ミランとの契約最終年を迎えるクリスチャン・プリシッチに強い関心を示しているが、ミランは2028年までの延長オプションを持ち、「売却対象ではない」と明言している。27歳のプリシッチは欧州トップレベルでまだ活躍が期待され、今すぐ移籍するスポーツ上の必然性は見当たらない。
一方、ウェストン・マッケニーはユヴェントスと2030年まで契約延長し、移籍の可能性は消えた。他の大物にも動きはない。W杯が「帰郷」のきっかけになるとの噂もあったが、欧州でプレーするUSMNTの主力は現状に満足しているようだ。
控え選手層では動きがある。オーランド・シティは、2022年にウェスト・ブロムへ移籍する前にMLSでスターだったUSMNT控えストライカー、ダイクの復帰を最終調整中と報じられている。 イングランドでの4年半は怪我に悩まされたが、慣れ親しんだ環境に戻ることがキャリア再出発のきっかけになるかもしれない。ワールドカップ後にMLSが期待した大物選手ではないものの、選手とクラブ双方にとって理にかなった移籍だ。
ただし、MLSのセカンダリー移籍市場は今週開き、9月2日まで続く。欧州も移籍が活発化しており、追加交渉で大物選手が動く可能性はある。とはいえ、現時点ではUSMNTの“帰郷”はあくまで仮説だ。