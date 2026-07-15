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Thomas Hindle

翻訳者：

リオネル・メッシはいつインテル・マイアミに復帰するのか？ ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴ・ファイヤーを立て直せるのか？ ワールドカップ中断明けのMLS再開に際しての5つの疑問

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ワールドカップ休止明けのMLSが再開。リオネル・メッシの復帰時期は不明だが、ロベルト・レヴァンドフスキとアントワーヌ・グリーズマンが加入し、ナッシュビルSCが首位を走る。

MLS、あなたたちのことは忘れていません。ワールドカップ期間中、リーグは一時休止しました。アメリカのトップリーグは確固たる地位を築いていますが、それでもワールドカップこそが王様です。

準決勝がすべて決まり、決勝も目前だ。ここでようやくMLSに視線を戻せる。中断前も好ゲームが続いた。西ではサンノゼとバンクーバーが躍進し、東ではナッシュビルとマイアミが注目を集めた。

さらにアントワーヌ・グリーズマンとロベルト・レヴァンドフスキという2人の世界的スーパースターが加わり、リーグの注目度はさらに高まっている。


GOALはMLS再開に際し、注目の5つのポイントを紹介する。

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    リオネル・メッシはいつ復帰するのだろうか？

    リオネル・メッシは昨季MLSで多数の記録を塗り替え、リーグ史上最高の個人成績を残した。2026年も14試合で12ゴール8アシストと勢い衰えず。W杯でも8ゴール4アシストでゴールデンブーツ賞首位に立っている。

    問題なのは、マイアミのファンがいつ再び彼を見られるかだ。アルゼンチンがイングランドを破り準決勝に進んだため、メッシは再び決勝へ進出し、過酷な夏がさらに延びた。通常、クラブは大会後に選手に数週間、場合によっては1か月程度の回復期間を与える。特に負担の大きいベテランにはなおさらだ。

    そのため、マイアミはシーズン終盤の重要な期間を主将抜きで戦う可能性もある。今シーズンは波乱含みで、開幕2か月でハビエル・マスチェラーノ監督が辞任し、後任のギジェルモ・オヨスが就任した。オヨスはメッシと親しいが、監督としてはまだ無名だ。それでもマイアミはイースタン・カンファレンス2位につけ、優勝争いに加わる態勢は整っている。

    すべてはメッシ次第だ。マイアミは彼の不在を乗り切り、無理に復帰させないことが重要だ。彼が健康でリフレッシュして戻れば、ヘロンズはMLSカップの有力候補になる。だが、ワールドカップの疲労が尾を引けば、シーズンは一気に難しくなる。

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  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    アントワーヌ・グリーズマンはどのように適応していくのだろうか？

    アントワーヌ・グリーズマンは長年MLSでのプレーを切望していた。選手が将来についてここまで率直に語ることは稀だが、米国への愛着からオーランド・シティとの契約で夢を叶えた。初親善試合で早速ゴールを決め、現在は充実した様子だ。



    とはいえ、親善試合と公式戦は別物だ。オーランドは今年、歴史的な不振に陥っている。それでもダリル・ダイクの加入が報じられ、フロリダに変化の兆しはある。問題は、グリーズマンが即座に結果を出せるかどうかだ。

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    ロベルト・レヴァンドフスキはゴールを量産できるだろうか？

    シカゴ・ファイヤーがロベルト・レヴァンドフスキの獲得を目指したのは数か月間のことだった。バルセロナがベテランストライカーに新契約を提示しないことが判明すると、ファイヤーはMLSとシカゴが彼の次の舞台だと説得に乗り出した。

    数字は彼の衰えを知らない。バルセロナでは191試合119ゴール。2024-25シーズンは52試合42ゴール、最終シーズンも18ゴール。チャンピオンズリーグ通算109ゴールで歴代3位、クラブと代表を合わせ700ゴール超で欧州を去る。 彼は最後まで最高レベルで得点を重ね続けた。

    ただし課題もある。彼はヨーロッパでトレーニングを続けていたものの、公式戦から離れている。MLSのレベルは高くても、チームにすぐ馴染めるとは限らない。遠征は長く、試合も混沌とし、37歳では調整に時間がかかるかもしれない。

    とはいえ、レヴァンドフスキが得点を挙げる前から、この移籍はピッチ外でも効果を発揮する。シカゴにはポーランド国外最大級のポーランド人コミュニティがあり、同国史上最高の選手加入はソルジャー・フィールドの観客動員数を大きく伸ばすだろう。市を代表するスポーツ名所としての地位を取り戻そうとしているクラブにとって、それも彼がペナルティエリアで何をするかと同じくらい重要だ。

    レヴァンドフスキ加入前から攻撃力は高かった。彼がすぐにフィットし、攻撃陣をリーグ屈指に成長させ、ファイヤーを真の優勝候補に押し上げられるか。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    USMNTのスター選手で移籍するのは誰だろうか？

    MLSとそのファンは、2026年W杯を契機にUSMNTの主力が母国へ戻ると長年期待してきた。だが大会後、予想された選手獲得ラッシュは起きていない。

    NYCFCは、ミランとの契約最終年を迎えるクリスチャン・プリシッチに強い関心を示しているが、ミランは2028年までの延長オプションを持ち、「売却対象ではない」と明言している。27歳のプリシッチは欧州トップレベルでまだ活躍が期待され、今すぐ移籍するスポーツ上の必然性は見当たらない。

    一方、ウェストン・マッケニーはユヴェントスと2030年まで契約延長し、移籍の可能性は消えた。他の大物にも動きはない。W杯が「帰郷」のきっかけになるとの噂もあったが、欧州でプレーするUSMNTの主力は現状に満足しているようだ。

    控え選手層では動きがある。オーランド・シティは、2022年にウェスト・ブロムへ移籍する前にMLSでスターだったUSMNT控えストライカー、ダイクの復帰を最終調整中と報じられている。 イングランドでの4年半は怪我に悩まされたが、慣れ親しんだ環境に戻ることがキャリア再出発のきっかけになるかもしれない。ワールドカップ後にMLSが期待した大物選手ではないものの、選手とクラブ双方にとって理にかなった移籍だ。

    ただし、MLSのセカンダリー移籍市場は今週開き、9月2日まで続く。欧州も移籍が活発化しており、追加交渉で大物選手が動く可能性はある。とはいえ、現時点ではUSMNTの“帰郷”はあくまで仮説だ。

  • Sam SurridgeGetty

    ナッシュビルSCは本物の強豪なのか？

    シーズン序盤、ナッシュビルに太刀打ちできるチームはなかった。B.J.キャラハン監督率いるチームは14試合で1敗のみ、失点11と圧倒的な守備力でリーグをリード。右ウイングのクリスティアン・エスピノサ加入はオフの目玉補強となり、サム・サリッジとハニー・ムクタールも好調を取り戻した。

    それでもクラブはチームを完成形とは見ていない。ブンデスリーガFCアウクスブルクからチュニジア代表FWエリアス・サアド、21歳のセネガル代表MFファマラ・カマラの獲得を最終調整中だ。

    両選手ともチームを大きく変えるタイプではないが、それが目的ではない。ナッシュビルにはすでに勝つための戦力と体制がある。今必要なのは、厚みと予測不可能性、そして過酷な後半戦を乗り切るフレッシュなオプションだ。

    すでにリーグの旗手としての地位を確立しているチームにとって、これこそが理想的な移籍市場の姿だ。残されたわずかな弱点を特定し、そこを補強することで、すでに優れたチームを、さらに追いつきにくい存在にするのだ。

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