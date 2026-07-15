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Thomas Hindle

翻訳者：

リオネル・メッシはいつインテル・マイアミに復帰するのか？ ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴ・ファイアを変革できるのか？ ワールドカップ中断明けのMLS再開に際しての5つの疑問

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ワールドカップ休止明けのMLSが再開。リオネル・メッシの復帰時期は不明だが、ロベルト・レヴァンドフスキとアントワーヌ・グリーズマンが加入し、ナッシュビルSCが好調を維持している。

MLS、君たちのことは忘れていない。ワールドカップでリーグは中断したが、アメリカトップリーグの地位は確固たるもの。それでもワールドカップは別格だ。

準決勝がすべて決まり、決勝も目前だ。ここでようやくMLSに視線を戻せる。中断前も好ゲームが続いた。西ではサンノゼとバンクーバーが躍進し、東ではナッシュビルとマイアミが注目された。

さらにアントワーヌ・グリーズマンとロベルト・レヴァンドフスキという2人の世界的スーパースターが加わり、リーグの注目度はさらに高まっている。


GOALはMLS再開に際し、注目の5つのポイントを紹介する。

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    リオネル・メッシはいつ復帰するのでしょうか？

    リオネル・メッシは昨季MLSで多数の記録を塗り替え、リーグ史上最高の個人成績を残した。2026年も14試合で12ゴール8アシストと勢い衰えず。W杯でも8ゴール4アシストでゴールデンブーツ賞首位に立つ。

    問題なのは、マイアミがいつ再び彼を見られるかだ。アルゼンチンがイングランドを破り準決勝を勝ち抜いたため、メッシは再びW杯決勝に出場し、過酷な夏がさらに延びた。通常、クラブは大会後に選手、特にベテランに数週間、場合によっては1か月程度の回復期間を与える。

    そのため、マイアミはMLS終盤の重要な時期を主将抜きで戦う可能性もある。今シーズンは波乱含みで、開幕2か月でハビエル・マスチェラーノ監督が辞任し、後任のギジェルモ・オヨスが就任した。オヨスはメッシと親交が深いものの、監督としてはまだ実績が少ない。それでもマイアミはイースタン・カンファレンス2位につけ、優勝争いに加わる態勢は整っている。

    すべてはメッシ次第だ。マイアミは彼の不在を乗り切り、無理に復帰させないことが重要だ。彼が健康でリフレッシュして戻れば優勝候補だが、W杯の疲労が尾を引けばシーズンは難しくなる。

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  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    アントワーヌ・グリーズマンはどのように適応していくのだろうか？

    アントワーヌ・グリーズマンは長年MLSでのプレーを望んでいた。選手として将来を率直に語ることは稀だが、米国への愛着からオーランド・シティとの契約で夢を叶えた。初親善試合で早速ゴールを決め、現在は楽しんでいるようだ。



    とはいえ、親善試合と公式戦は別物だ。オーランドは今年、クラブ史上最悪の不振に陥っている。それでもダリル・ダイクの加入が報じられるなど、フロリダでは変化の兆しもある。問題は、グリーズマンが即座に結果を出せるかどうかだ。

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    ロベルト・レヴァンドフスキはゴールを量産できるだろうか？

    シカゴ・ファイヤーがロベルト・レヴァンドフスキの獲得を目指したのは数カ月に及ぶ。バルセロナが新契約を提示しないことが判明すると、ファイヤーはMLSとシカゴが彼の次の舞台だと説得を開始した。

    数字は彼の衰えを知らない。バルセロナでは191試合119ゴール。2024-25シーズンは52試合42ゴール、最終シーズンも18ゴールを決めた。チャンピオンズリーグ通算109ゴールで歴代3位、クラブと代表を合わせ700ゴール超をマークして欧州を去る。 最後まで最高レベルで得点を重ね続けた。

    ただし課題もある。彼はヨーロッパでトレーニングを続けていたものの、公式戦から離れている。MLSのレベルは高いとはいえ、チームにすぐ馴染めるとは限らない。遠征は長く、試合も混沌としがちで、37歳という年齢も考慮すると、本来の鋭さを取り戻すには時間が必要だ。

    とはいえ、レヴァンドフスキが得点を挙げる前から、この移籍はピッチ外でも効果を発揮する。シカゴにはポーランド国外最大級のポーランド人コミュニティがあり、同国史上最高の選手加入はソルジャー・フィールドの観客動員数を大きく伸ばすだろう。市を代表するスポーツ名所としての地位を取り戻そうとしているクラブにとって、それは彼がペナルティエリアで何をするかと同じくらい重要だ。

    レヴァンドフスキ加入前から攻撃力は高かった。彼がチームに溶け込み、MLS屈指の攻撃陣へと進化させ、ファイヤーを本命視できるか。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    USMNTのスター選手で移籍する選手はいるのか？いるとすれば誰なのか？

    MLSとそのファンは、2026年W杯をきっかけにUSMNTのスターが帰国すると長年期待してきた。だが大会後、予想された移籍ラッシュは起きていない。

    報道によると、NYCFCはミランとの契約最終年を迎えるクリスチャン・プリシッチに強い関心を示している。しかしミランは2028年までの延長オプションを持ち、「プリシッチは売り物ではない」と明言している。27歳であり欧州トップレベルでまだ活躍が期待できるため、彼が今すぐ移籍する明確なスポーツ上の理由は見当たらない。

    一方、ウェストン・マッケニーはユヴェントスと2030年まで契約延長し、移籍の可能性は消えた。他の大物選手にも動きはない。W杯が「帰郷」のきっかけになるとの噂もあったが、欧州でプレーするUSMNTの主力は現状に満足しているようだ。

    一方、控え選手層では動きがある。オーランド・シティは、2022年にウェスト・ブロムへ移籍する前にMLSでスターだったUSMNTの控えストライカー、ダイクの復帰を最終調整中と報じられている。 イングランドでの4年半は怪我に悩まされたが、慣れ親しんだ環境がキャリア再起動のきっかけになるかもしれない。ワールドカップ後にMLSが期待した大物選手ではないものの、選手とクラブ双方にとって理にかなった移籍だ。

    ただし、MLSのセカンダリー移籍市場は今週開き、9月2日まで続く。欧州も移籍が活発化しており、追加交渉で大物選手が動く可能性はある。とはいえ、現時点では「USMNTの帰郷」はあくまで仮説だ。

  • Sam SurridgeGetty

    ナッシュビルSCは本物の強豪なのか？

    シーズン序盤、ナッシュビルに太刀打ちできるチームはなかった。B.J.キャラハン監督率いるチームは開幕14試合で1敗のみ、失点11と圧倒的な強さを見せた。右ウイングのクリスティアン・エスピノサは今オフの目玉補強となり、サム・サリッジとハニー・ムクタールも好調を取り戻している。

    それでもクラブはチームを完成形とは見ていない。ブンデスリーガFCアウクスブルクからチュニジア代表FWエリアス・サアド、21歳のセネガル代表MFファマラ・カマラの獲得を最終調整中だ。

    両選手ともチームを大きく変えるタイプではないが、それが目的ではない。ナッシュビルにはすでに勝利に必要なスターと体制がある。今必要なのは、層の厚み、予測の難しさ、そして過酷な後半戦を乗り切るためのフレッシュな戦力だ。

    すでにリーグの旗手としての地位を確立しているチームにとって、これこそが理想的な移籍市場の姿だ。残されたわずかな弱点を特定し、そこを補強することで、すでに優れたチームをさらに追いつきにくい存在にするのだ。

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