リオネル・メッシはいつインテル・マイアミに復帰するのか？ ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴ・ファイアを変革できるのか？ ワールドカップ中断明けのMLS再開に際しての5つの疑問

MLSとそのファンは、2026年W杯をきっかけにUSMNTのスターが帰国すると長年期待してきた。だが大会後、予想された移籍ラッシュは起きていない。
報道によると、NYCFCはミランとの契約最終年を迎えるクリスチャン・プリシッチに強い関心を示している。しかしミランは2028年までの延長オプションを持ち、「プリシッチは売り物ではない」と明言している。27歳であり欧州トップレベルでまだ活躍が期待できるため、彼が今すぐ移籍する明確なスポーツ上の理由は見当たらない。
一方、ウェストン・マッケニーはユヴェントスと2030年まで契約延長し、移籍の可能性は消えた。他の大物選手にも動きはない。W杯が「帰郷」のきっかけになるとの噂もあったが、欧州でプレーするUSMNTの主力は現状に満足しているようだ。
一方、控え選手層では動きがある。オーランド・シティは、2022年にウェスト・ブロムへ移籍する前にMLSでスターだったUSMNTの控えストライカー、ダイクの復帰を最終調整中と報じられている。 イングランドでの4年半は怪我に悩まされたが、慣れ親しんだ環境がキャリア再起動のきっかけになるかもしれない。ワールドカップ後にMLSが期待した大物選手ではないものの、選手とクラブ双方にとって理にかなった移籍だ。
ただし、MLSのセカンダリー移籍市場は今週開き、9月2日まで続く。欧州も移籍が活発化しており、追加交渉で大物選手が動く可能性はある。とはいえ、現時点では「USMNTの帰郷」はあくまで仮説だ。