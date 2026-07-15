リオネル・メッシはいつインテル・マイアミに復帰するのか？ ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴ・ファイアを変革できるのか？ ワールドカップ中断明けのMLS再開に際しての5つの疑問

シカゴ・ファイヤーがロベルト・レヴァンドフスキの獲得を目指したのは数カ月に及ぶ。バルセロナが新契約を提示しないことが判明すると、ファイヤーはMLSとシカゴが彼の次の舞台だと説得を開始した。

数字は彼の衰えを知らない。バルセロナでは191試合119ゴール。2024-25シーズンは52試合42ゴール、最終シーズンも18ゴールを決めた。チャンピオンズリーグ通算109ゴールで歴代3位、クラブと代表を合わせ700ゴール超をマークして欧州を去る。 最後まで最高レベルで得点を重ね続けた。

ただし課題もある。彼はヨーロッパでトレーニングを続けていたものの、公式戦から離れている。MLSのレベルは高いとはいえ、チームにすぐ馴染めるとは限らない。遠征は長く、試合も混沌としがちで、37歳という年齢も考慮すると、本来の鋭さを取り戻すには時間が必要だ。

とはいえ、レヴァンドフスキが得点を挙げる前から、この移籍はピッチ外でも効果を発揮する。シカゴにはポーランド国外最大級のポーランド人コミュニティがあり、同国史上最高の選手加入はソルジャー・フィールドの観客動員数を大きく伸ばすだろう。市を代表するスポーツ名所としての地位を取り戻そうとしているクラブにとって、それは彼がペナルティエリアで何をするかと同じくらい重要だ。

レヴァンドフスキ加入前から攻撃力は高かった。彼がチームに溶け込み、MLS屈指の攻撃陣へと進化させ、ファイヤーを本命視できるか。