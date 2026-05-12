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リオネル・メッシのMLS史上最高年俸が判明。ソン・フン민은 인テル・마이애미의 스타에 크게 뒤처져 2위
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マイアミが年俸総額で他を圧倒
予想通り、マイアミの支出は多くのMLSクラブを上回った。クラブは最高年俸ランキングに3選手を送り込み、新指定選手（DP）のゲルマン・ベルテラメはリーガMXからの移籍で年俸380万ドルを得ている。ヘロンズの総年俸は5460万ドルで、2位LAFCを約2000万ドル上回る。
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その他の著名人も登場
MLSPAによると、LAFCのFWソンはリーグ2位の年俸で、今年は約1100万ドルを稼ぐ見込み。デ・ポール（アルゼンチン）は970万ドル、ロサノ（メキシコ）は900万ドル超。
その他、アトランタのミゲル・アルミロン（780万ドル）、ニューヨーク・レッドブルズのエミル・フォルスベリ（600万ドル）、ナッシュビルのサム・サリッジ（590万ドル）が続く。LAギャラクシーのリキ・プイグは、2年連続で前十字靭帯の手術により今シーズンを全休しながらも580万ドルを受け取る。
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支出ランキング最下位、フィラデルフィア
一方で支出を控えたクラブもある。 倹約家として知られるフィラデルフィア・ユニオンは総人件費1,170万ドルでリーグ最下位。スポーティング・カンザスシティ（1,240万ドル）とCFモントリオール（1,340万ドル）も同水準だった。オーランド・シティは1,370万ドルだが、今夏にアンリ・グリーズマンが指定選手（DP）で加入するため状況は変わる見込み。
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疑いようのない野心
しかし、一部のクラブは大胆に投資した。普段は支出を抑えるバンクーバー・ホワイトキャップスは、ドイツのレジェンド、トーマス・ミュラーの高額年俸などにより一気にトップ5入り。アトランタ・ユナイテッドも総年俸2,790万ドルと巨額で、約4分の1がアルミロンに支払われている。