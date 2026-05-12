リオネル・メッシのMLS史上最高年俸が判明。ソン・フン민은 인テル・마이애미의 스타에 크게 뒤처져 2위

MLSPAによると、LAFCのFWソンはリーグ2位の年俸で、今年は約1100万ドルを稼ぐ見込み。デ・ポール（アルゼンチン）は970万ドル、ロサノ（メキシコ）は900万ドル超。

その他、アトランタのミゲル・アルミロン（780万ドル）、ニューヨーク・レッドブルズのエミル・フォルスベリ（600万ドル）、ナッシュビルのサム・サリッジ（590万ドル）が続く。LAギャラクシーのリキ・プイグは、2年連続で前十字靭帯の手術により今シーズンを全休しながらも580万ドルを受け取る。