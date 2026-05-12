Goal.com
ライブ
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

リオネル・メッシのMLS史上最高年俸が判明。ソン・フン민은 인テル・마이애미의 스타에 크게 뒤처져 2위

リオネル・メッシ
インテルマイアミCF
MLS
ソン・フンミン
ロサンゼルスFC

MLSPAが火曜日に発表した給与データによると、リオネル・メッシは今年、リーグ史上最高となる2830万ドルを稼ぐ見込みで、これはMLSの全クラブのうち2チームを除くすべてのクラブの総給与額を上回る。インター・マイアミのスター選手の年収は昨年比で約40％増加した。その他の高収入選手には、LAFCのソン・フンミン、マイアミのロドリゴ・デ・ポール、サンディエゴのチャッキー・ロサノらがいる。

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    マイアミが年俸総額で他を圧倒

    予想通り、マイアミの支出は多くのMLSクラブを上回った。クラブは最高年俸ランキングに3選手を送り込み、新指定選手（DP）のゲルマン・ベルテラメはリーガMXからの移籍で年俸380万ドルを得ている。ヘロンズの総年俸は5460万ドルで、2位LAFCを約2000万ドル上回る。

    • 広告
  • Son Heung MinGetty

    その他の著名人も登場

    MLSPAによると、LAFCのFWソンはリーグ2位の年俸で、今年は約1100万ドルを稼ぐ見込み。デ・ポール（アルゼンチン）は970万ドル、ロサノ（メキシコ）は900万ドル超。

    その他、アトランタのミゲル・アルミロン（780万ドル）、ニューヨーク・レッドブルズのエミル・フォルスベリ（600万ドル）、ナッシュビルのサム・サリッジ（590万ドル）が続く。LAギャラクシーのリキ・プイグは、2年連続で前十字靭帯の手術により今シーズンを全休しながらも580万ドルを受け取る。

  • Philadelphia Union v New York City FCGetty Images Sport

    支出ランキング最下位、フィラデルフィア

    一方で支出を控えたクラブもある。 倹約家として知られるフィラデルフィア・ユニオンは総人件費1,170万ドルでリーグ最下位。スポーティング・カンザスシティ（1,240万ドル）とCFモントリオール（1,340万ドル）も同水準だった。オーランド・シティは1,370万ドルだが、今夏にアンリ・グリーズマンが指定選手（DP）で加入するため状況は変わる見込み。

  • Miguel Almiron Getty

    疑いようのない野心

    しかし、一部のクラブは大胆に投資した。普段は支出を抑えるバンクーバー・ホワイトキャップスは、ドイツのレジェンド、トーマス・ミュラーの高額年俸などにより一気にトップ5入り。アトランタ・ユナイテッドも総年俸2,790万ドルと巨額で、約4分の1がアルミロンに支払われている。

MLS
FCシンシナティ crest
FCシンシナティ
CIN
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA
MLS
St. Louis City crest
St. Louis City
STL
ロサンゼルスFC crest
ロサンゼルスFC
LAF