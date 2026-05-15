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リオネル・メッシのMLSのライバル選手が、乱闘にはならなかったピッチでの対峙で、なぜ笑ったのかを説明した。
アイドルがライバルになる
2025年のリーグス・カップ決勝、サウンダーズ対マイアミ戦は、バルガスが幼少期から憧れたバルセロナの伝説的4人組（メッシ、スアレス、アルバ、ブスケツ）と対戦する特別な一戦だった。サウンダーズが3-0で圧勝したこの試合で、アラスカ出身のMFはマイアミのスターたちともめ事に巻き込まれた。 ネットでは、苛立つメッシの肩に腕を回し笑いながら寄り添うバルガスの姿が話題に。二人のやりとりについてさまざまな憶測が飛び交った。
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戦いの最中の疑念
バルガスは試合を振り返り、ベテラン選手への敬意を示しつつも、試合が始まれば自分の闘争心が優先すると語った。 ESPNの取材に「挑発するつもりはなかったが、試合の流れや自分のプレーで怒らせたかもしれない。私の目標は常にチームの勝利だ——[メッシ、ブスケツ、スアレス、アルバ]が教えてくれた」と語った。
伝説を前にしての笑い
バルガスは、メッシの怒りに対する自分の反応は、悪意ではなく、状況の非現実さによるものだと説明した。 「相手が他の人なら乗せられていたかもしれない。でも相手がメッシだから笑ってしまった。頭の中で『君はメッシだろ？世界最高の選手だろ？僕に怒るなんて』と。
乗せられないよう努めたし、喧嘩する気はなかった。頭には「なぜ俺に食いつく？ピッチでは好きにやればいい」としかなく、だから笑った。彼は悪く取ったかもしれない。
「たぶん彼は、僕が笑ったことで自分をからかってると思ったかもしれないけど、そうじゃなかったんだ。実のところ、あの時はどう反応すればいいか分からなかった。僕にとってはとても特別な瞬間だったけど、自分の仕事をこなして、しっかりプレーしなきゃいけないって分かっていたから。」
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ヨーロッパの旅が始まる
注目された面会後、バルガスはMLSを離れ、今年初めにアトレティコ・マドリードへ加入。最高峰の舞台で実力を試す。 メトロポリターノへの移籍は、シアトルで5シーズン過ごし2つのタイトルを獲得した成果だ。彼は現在、ディエゴ・シメオネ監督率いる規律ある中盤で生き残るという難題に挑んでいる。その過程で、エリートとの対戦で得た成熟と経験が不可欠となる。