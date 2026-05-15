バルガスは、メッシの怒りに対する自分の反応は、悪意ではなく、状況の非現実さによるものだと説明した。 「相手が他の人なら乗せられていたかもしれない。でも相手がメッシだから笑ってしまった。頭の中で『君はメッシだろ？世界最高の選手だろ？僕に怒るなんて』と。

乗せられないよう努めたし、喧嘩する気はなかった。頭には「なぜ俺に食いつく？ピッチでは好きにやればいい」としかなく、だから笑った。彼は悪く取ったかもしれない。

「たぶん彼は、僕が笑ったことで自分をからかってると思ったかもしれないけど、そうじゃなかったんだ。実のところ、あの時はどう反応すればいいか分からなかった。僕にとってはとても特別な瞬間だったけど、自分の仕事をこなして、しっかりプレーしなきゃいけないって分かっていたから。」