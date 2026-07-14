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リオネル・メッシの「お守り」イスマイル・エルファスが、W杯準決勝イングランド対アルゼンチンの主審に任命された。
アメリカ人審判が準決勝を担当
エルファスが、水曜夜にアトランタで行われるイングランド対アルゼンチンのワールドカップ準決勝の主審に任命された。 副審は同国のコーリー・パーカーとカイル・アトキンス、第4審判はイタリアのマウリツィオ・マリアーニが務める。FIFAの利益相反規定により、イングランドのマイケル・オリバーとアンソニー・テイラー、アルゼンチンのファクンド・テッロが決勝戦を担当する可能性は消えた。
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メッシの「幸運の象徴」としての要素
エルファス氏はアルゼンチンにとって幸運の象徴だ。メッシは彼が主審を務めた5試合で全勝しており、2023年リーグス・カップ決勝の劇的勝利も含まれる。
また、2022年カタールW杯ではアルゼンチン対フランスの決勝で第4審判を務めるなど、大舞台での経験も豊富だ。
エルファス、キャリア上の困難を乗り越える
この大役はエルファスにとって大きな節目の出来事だ。2024年のコパ・アメリカで重度の膝の負傷をし、2度の手術で1年以上離脱したため引退間近だった。不屈の精神は18歳のとき、多様性ビザで200ドルだけを握りしめカサブランカからテキサスへ移住した経験から育まれた。 『テレグラフ』紙によると、元オースティン・ライトニングのストライカーだった彼は、地元の審判のレベルに不満を抱き、2011年にフルタイムの審判へ転身した。
- AFP
緊迫した対決が待ち受けている
サッカー強豪国同士の間に根深い歴史的・政治的対立があることを踏まえると、この注目の準決勝は極めて火花散る一戦となる見込みだ。エルファス主審は、今大会でこれまでにイエローカード8枚と一発退場となるレッドカード1枚を提示していることから、試合の展開を完全に掌握し続ける必要がある。この一戦での彼の裁定は、FIFA幹部が今後のワールドカップ決勝戦の審判陣を最終決定する前の、究極の試金石となるだろう。
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