リオネル・メッシの「お守り」イスマイル・エルファスが、W杯準決勝イングランド対アルゼンチンの主審に任命された。

エルファス氏はアルゼンチンにとって幸運の象徴だ。メッシは彼が主審を務めた5試合で全勝しており、2023年リーグス・カップ決勝の劇的勝利も含まれる。

また、2022年カタールW杯ではアルゼンチン対フランスの決勝で第4審判を務めるなど、大舞台での経験も豊富だ。