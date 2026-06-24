リオネル・メッシの誕生日……その身体は敵を容赦しない！

2019年、リオネル・メッシは「体は容赦ない」と言った。30代半ばで多数の試合をこなし、並外れた重圧に耐えてきた彼らしい言葉だった。
彼が語っていたのは「時間」だった。それはかわすことも、すり抜けることも、魔法のような動きで打ち負かすこともできない相手だ。なぜなら、年齢はどんなに偉大な選手でも逃れられない条件だからだ。
しかし、その後の数年間が、その言葉は冗談に近いと証明してしまった。
2019年、リオネル・メッシは「体は容赦ない」と言った。30代半ばで多数の試合をこなし、並外れた重圧に耐えてきた彼らしい言葉だった。
彼が語っていたのは「時間」だった。それはかわすことも、すり抜けることも、魔法のような動きで打ち負かすこともできない相手だ。なぜなら、年齢はどんなに偉大な選手でも逃れられない条件だからだ。
しかし、その後の数年間が、その言葉は冗談に近いと証明してしまった。
メッシは肉体の限界を警告した後、その苦痛を他者に味合わせるかのようにプレーした。
多くの人はこれを引退への序章と捉えたが、彼は代表キャリアで最も成功し影響力のある時期へ静かに備えていた。
2年後、アルゼンチン代表としてコパ・アメリカ制し、長年の課題に終止符を打った。バルセロナでほぼすべてのタイトルを取っても、「代表では何をした？」と問われ続けていたからだ。
その答えは、マラカナンでブラジルを破った瞬間、待ち望んだトロフィーを掲げ、長年の扉を閉じた。
しかし、コパ・アメリカはあくまで始まりに過ぎなかった。
彼が肉体について語った言葉は、2022年カタールW杯を経てさらに深みを増した。
35歳になったメッシは、幼少期から夢見た大会でアルゼンチンを優勝に導き、自身も世界中を魅了した。
ゴールや決定的なパス、並外れたプレーで、長年追い求めた金色のトロフィーを掲げた。年齢が彼を追い詰めるはずが、結局は年齢が屈したように見えた。
さらに8度目のバロンドール受賞が、この皮肉な物語に彩りを添えた。
多くの人が「メッシ時代の終焉」と「新時代の幕開け」を語る中、彼はトロフィーをひとつ加え、個人賞での独走態勢をさらに強めた。
興味深いことに、他の伝説的選手たちもほぼ同じように身体を語っていたが、結末は異なっていた。
たとえばジネディーヌ・ジダンは現役を引退する際、「体がかのうなプレーを頭で思い描いても、もう実現できない」と語った。これは加齢の兆しが見え始めた多くのスター選手に共通する話だ。
一方、メッシは同じ警告を耳にしたものの、完全に無視を決めたようだった。
「体は容赦ない」と語りつつ、走る距離は減らしても与えるダメージは増した。
ボールに触れる回数は減っても、試合を決めるプレーは増えた。
それでも毎年、その容赦ない肉体の犠牲者は増え続ける。
2026年6月24日、アルゼンチンのレジェンドは39歳の誕生日を特別な形で迎えている。
彼は自宅や観客席ではなく、ワールドカップの舞台でそれを祝っている。4年前、すでに全力を尽くしたと思われたこの大会で、今も記録を塗り替え、新たな歴史を刻み続けている。
だからこそ、過去の出来事を踏まえると、メッシの言葉を少し修正する価値があるかもしれない。「肉体は容赦ない。しかし、リオネル・メッシは対戦相手に対して、それ以上に容赦がないようだ。」
過去の判定：メッシは最も手厚く守られている選手…2022年には何度も退場処分を受けるべきだった
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