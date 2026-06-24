リオネル・メッシの誕生日……その身体は敵を容赦しない！

2019年、リオネル・メッシは「体は容赦ない」と言った。30代半ばで多数の試合をこなし、並外れた重圧に耐えてきた彼らしい言葉だった。

彼が語っていたのは「時間」だった。それはかわすことも、すり抜けることも、魔法のような動きで打ち負かすこともできない相手だ。なぜなら、年齢はどんなに偉大な選手でも逃れられない条件だからだ。

しかし、その後の数年間が、その言葉は冗談に近いと証明してしまった。