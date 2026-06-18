リオネル・メッシの父ホルヘが「健康上の問題」を抱えていると報じられる中、家族は「無責任なメディアの注目」を非難している。

ESPNによると、メッシ家は声明で「ホルヘ・メッシは現在健康上の問題で治療中だが、医師の監視の下、順調に回復している」と発表した。 報道や憶測が流布していることを受け、家族は私的な問題にもかかわらず示された配慮の欠如に深い不快感を表明します。ホルヘ氏の容体に関する真実かつ正確な情報は、近親者のみが把握しています。 よって、家族または公式ルート以外からの説や情報は真実とは見なさないでください。

人の健康や家族の平穏は、憶測や無責任な報道の対象となってはなりません。 皆様からの温かいお心遣いとご心配に感謝申し上げます。ホルヘおよび家族のプライバシーが尊重されるようお願いいたします。最新情報は適切なルートでお知らせいたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。」