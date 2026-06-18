Getty/GOAL/IG: @jorge.sole
翻訳者：
リオネル・メッシの父ホルヘが「健康上の問題」を抱えていると報じられる中、家族は「無責任なメディアの注目」を非難している。
メッシ一家、ホルヘの健康問題を認める
ホルヘの容体について憶測が広まったため、メッシ一家が声明で状況を説明した。
回復は順調だが、家族は一部メディアの報道姿勢を強く批判した。医師の監督下にあるホルヘについて、無責任な噂が流布していることへの苦悩を明かした。
- Getty
ホルヘの健康状態に関するメッシ家の声明
ESPNによると、メッシ家は声明で「ホルヘ・メッシは現在健康上の問題で治療中だが、医師の監視の下、順調に回復している」と発表した。 報道や憶測が流布していることを受け、家族は私的な問題にもかかわらず示された配慮の欠如に深い不快感を表明します。ホルヘ氏の容体に関する真実かつ正確な情報は、近親者のみが把握しています。 よって、家族または公式ルート以外からの説や情報は真実とは見なさないでください。
人の健康や家族の平穏は、憶測や無責任な報道の対象となってはなりません。 皆様からの温かいお心遣いとご心配に感謝申し上げます。ホルヘおよび家族のプライバシーが尊重されるようお願いいたします。最新情報は適切なルートでお知らせいたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。」
メッシがワールドカップの歴史に新たな1ページを刻んだ
メッシは2026年ワールドカップ初戦でハットトリックを達成し、アルゼンチンはアルジェリアを3-0で下した。先制点直後、彼は涙を流した。 メッシは、その涙はサッカーとは無関係の困難な日々や私的な事情によるものだと説明し、支えてくれたチームメイトや代表団に感謝を述べた。
この3得点は勝利をもたらしただけでなく、メッシをミロスラフ・クローゼの通算16得点という記録に並ばせた。
- AFP
アルゼンチンの今後はどうなるのか？
グループJのアルゼンチンは6月22日、オーストリアと対戦し首位固めを狙う。オーストリアも初戦でヨルダンに3-1と勝利し好スタートを切った。この試合後、メッシ率いるアルビセレステはヨルダンとの最終戦でグループステージを締める。