親善試合の準備とは別に、CONMEBOLは次回ワールドカップに向けた南米の最終的な出場枠を確定させるため、FIFAと協議を重ねている。主な議論の焦点は、共催国としてアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイに与えられる自動出場枠を、大陸に通常割り当てられている5.5枠から差し引くのか、それともそれに上乗せするのかという点にある。統括団体が最終的にどのような裁定を下すかにかかわらず、アルゼンチンは予選を通じて全面的に参加することを正式に要請している。