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リオネル・メッシの決断でアジアツアー中止！アルゼンチンは次回のFIFA日程で国内3試合を計画へ
ホーム3試合を予定
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、『ESPNアルゼンチン』の報道によると、9月21日から10月6日にかけてのFIFAインターナショナルウインドー期間中に、ホーム3連戦を行う計画を策定している。初戦はエル・モヌメンタルで、南米のライバル、またはCONCACAFの相手との対戦が予定されている。一方、残る2試合は地方開催となる見通しで、チームの凱旋試合開催地としてはコルドバとロサリオが有力候補に浮上している。
- AFP
アジアツアー計画が白紙に
『SportsCenter』朝の放送で、ESPNの記者ディエゴ・モンロイグは、スカローニ監督率いるチームがこの期間の全日程を国内で戦う可能性が極めて高いと明かした。モンロイグ記者は、当初予定されていた海外遠征の手配が崩れたことを受け、チームがホームでプレーする可能性は「90パーセントある」と述べた。メッシが代表キャリアに終止符を打つ決断を下したことで、以前は中国との対戦が「ほぼ決定」と評価されていたアジアツアー計画は突然打ち切られた。
予選方式を見直しへ
親善試合の準備とは別に、CONMEBOLは次回ワールドカップに向けた南米の最終的な出場枠を確定させるため、FIFAと協議を重ねている。主な議論の焦点は、共催国としてアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイに与えられる自動出場枠を、大陸に通常割り当てられている5.5枠から差し引くのか、それともそれに上乗せするのかという点にある。統括団体が最終的にどのような裁定を下すかにかかわらず、アルゼンチンは予選を通じて全面的に参加することを正式に要請している。
- AFP
スカローニに過密日程が待ち受ける
今秋に控える3試合のスケジュールは、スカローニ監督にとって、7月のスペインとのワールドカップ決勝での1-0の惜敗を受けて戦術の青写真を組み直す重要な場となる。アルゼンチンには過密な国際日程が待ち受けており、11月9日から17日にかけては、さらにFIFAが定める代表ウインドーがすぐに続く。この移行期間は、2027年の日程が始まる前に、指導陣がかつての象徴的な主将を欠く中で新世代をチームに定着させるための極めて重要な機会となる。
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