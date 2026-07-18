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Yosua Arya

翻訳者：

リオネル・メッシの最後の舞？ ワールドカップ決勝スペイン戦を前に、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が引退説に言及。

リオネル・メッシ
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スペイン 対 アルゼンチン

リオネル・スカローニ監督は、スペインとのワールドカップ決勝を控えたアルゼンチン代表について、リオネル・メッシの代表としての将来を推測することを避けた。引退説が強まる中、スカローニ監督は、大会後も代表を続けるかどうかはメッシ本人にしか分からないと強調した。

  • スカローニ監督は、メッシの起用を主将自身に判断させる。

    アルゼンチンは、メッシが代表で最後の試合になるか注目される中、スペインとのワールドカップ決勝に臨む。金曜日のニューヨークでの記者会見で、スカローニ監督は大会後にキャプテンがどんな決断をするか、現時点では分からないと認めた。

    39歳のメッシは今大会も8ゴール4アシストを記録し、ムバッペと並んで得点王争いのトップに立つなど活躍しているが、去就は依然として不透明だ。準決勝のイングランド戦でも決勝点を挙げるなど、2－1の勝利に貢献した。

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  • messi(C)Getty Images

    スカローニ監督、メッシの将来を予測せず

    日曜の決勝を前に引退説が流れる中、スカローニ監督は「メッシが代表を続けるか」と問われた。2022年W杯優勝監督は、決定はキャプテン次第だと語った。

    「僕に何が分かる？彼に聞いてみてよ」とスカローニ監督は笑いながら答え、「正直、見当もつかない。彼はいつも僕たちを驚かせるからね」と続けた。

  • スカローニ監督がチームを称賛

    アルゼンチン代表監督は決勝を前に、数年にわたるチームの成功を振り返り、選手たちに感謝を伝えたと明かした。

    「これを成し遂げるのは非常に難しい。彼らはかつては考えられなかった成果を上げた。昨日、選手たちに『君たちは信じられないことを成し遂げた。心から感謝している』と伝えた」と彼は語った。

    「スタッフ一同と私は、ずっと感謝し続ける。ここまで進み、長年このレベルで戦うのは簡単ではなかった。だから素晴らしい。勝てば最高だが、たとえ負けてもこの道のりは信じられないほど素晴らしく、みんなの模範になった。それが国民や国にとって力になればと願っている」

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    ワールドカップ制覇へ、また一歩前進

    アルゼンチンは今、ワールドカップ優勝をかけてスペインと対戦する。これがメッシにとって代表としての最後の試合となるのか、それとも代表キャリアの新たな一章となるのかはまだ分からない。しかし、アルゼンチンを再び大きな勝利へと導こうとするキャプテンに、すべての注目が集まる。

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