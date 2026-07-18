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リオネル・メッシの最後の舞？ ワールドカップ決勝スペイン戦を前に、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が引退説に言及。
スカローニ監督は、メッシの起用を主将自身に判断させる。
アルゼンチンは、メッシが代表で最後の試合になるか注目される中、スペインとのワールドカップ決勝に臨む。金曜日のニューヨークでの記者会見で、スカローニ監督は大会後にキャプテンがどんな決断をするか、現時点では分からないと認めた。
39歳のメッシは今大会も8ゴール4アシストを記録し、ムバッペと並んで得点王争いのトップに立つなど活躍しているが、去就は依然として不透明だ。準決勝のイングランド戦でも決勝点を挙げるなど、2－1の勝利に貢献した。
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スカローニ監督、メッシの将来を予測せず
日曜の決勝を前に引退説が流れる中、スカローニ監督は「メッシが代表を続けるか」と問われた。2022年W杯優勝監督は、決定はキャプテン次第だと語った。
「僕に何が分かる？彼に聞いてみてよ」とスカローニ監督は笑いながら答え、「正直、見当もつかない。彼はいつも僕たちを驚かせるからね」と続けた。
スカローニ監督がチームを称賛
アルゼンチン代表監督は決勝を前に、数年にわたるチームの成功を振り返り、選手たちに感謝を伝えたと明かした。
「これを成し遂げるのは非常に難しい。彼らはかつては考えられなかった成果を上げた。昨日、選手たちに『君たちは信じられないことを成し遂げた。心から感謝している』と伝えた」と彼は語った。
「スタッフ一同と私は、ずっと感謝し続ける。ここまで進み、長年このレベルで戦うのは簡単ではなかった。だから素晴らしい。勝てば最高だが、たとえ負けてもこの道のりは信じられないほど素晴らしく、みんなの模範になった。それが国民や国にとって力になればと願っている」
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ワールドカップ制覇へ、また一歩前進
アルゼンチンは今、ワールドカップ優勝をかけてスペインと対戦する。これがメッシにとって代表としての最後の試合となるのか、それとも代表キャリアの新たな一章となるのかはまだ分からない。しかし、アルゼンチンを再び大きな勝利へと導こうとするキャプテンに、すべての注目が集まる。
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