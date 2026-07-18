リオネル・メッシの最後の舞？ ワールドカップ決勝スペイン戦を前に、アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が引退説に言及。

アルゼンチンは、メッシが代表で最後の試合になるか注目される中、スペインとのワールドカップ決勝に臨む。金曜日のニューヨークでの記者会見で、スカローニ監督は大会後にキャプテンがどんな決断をするか、現時点では分からないと認めた。

39歳のメッシは今大会も8ゴール4アシストを記録し、ムバッペと並んで得点王争いのトップに立つなど活躍しているが、去就は依然として不透明だ。準決勝のイングランド戦でも決勝点を挙げるなど、2－1の勝利に貢献した。