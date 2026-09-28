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翻訳者：
リオネル・メッシの感動的な別れが近づく中、アンヘル・ディ・マリアがクリスティアン・ロメロのアルゼンチン主将継承に見解を示す
スカローニ監督、新たなアルゼンチン代表主将を認める
スカローニ監督は、メッシが代表キャリアに終止符を打った後のアルゼンチンの次期恒久主将として、ロメロを正式に指名した。28歳のアトレティコ・マドリー所属のセンターバックは、これまで伝説的FWとニコラス・オタメンディに次ぐリーダーグループ第3の選択肢を務めていた。すでにチームを率いた経験もあり、チリ戦では主力選手たちが不在だった際にキャプテンマークを巻いたほか、ベネズエラ戦とモーリタニア戦の親善試合でも腕章を託されている。
- Nicolo Campo
「彼にはその価値がある」
アルビセレステ陣営内での主将交代について振り返ったディ・マリアは、『SportsCenter』出演時に、かつての指揮官が下した決断を支持した。
守備者がその新たな責任の中で成功すると後押ししたディ・マリアは、次のように語った。「彼にふさわしい。スカローニとコーチングスタッフにとって素晴らしい選択だと思う。彼は素晴らしい人柄だから、それに値する。キャプテンマークを巻くのにふさわしい気質を持っているし、きっと素晴らしい仕事をしてくれるはずだ」
また、新時代を後押しするようサポーターに呼びかけた元代表ウインガーは、こう付け加えた。「人々がこれからも代表チームを支え続けてくれることをうれしく思う。きっとこれからも私たちに喜びをもたらしてくれるだろう」
指揮官がロッカールーム内の明確な序列を明かす
スカローニ監督は、シームレスな移行を確実にしつつ、チームに根付く勝者のメンタリティーを守るため、素早くロメロを任命した。今後の試合を前に主将の序列について説明したスカローニ監督は、『TyC Sports』に対し、次のように語った。「キャプテンはクティになる。彼はすでにレオとオタに次ぐ第3キャプテンだった。エミリアーノ（マルティネス）もいて、彼も腕章を巻くことができる。ロドリゴ（デ・パウル）はこの2試合には出ないが、彼も巻くことができる。ラウタロ（マルティネス）も巻ける。クティがふさわしい」
- Bildbyran
アルゼンチン代表、歴史的な引き継ぎへ準備整う
スカローニ監督率いるチームは、メッシが10月6日のベナン戦で最後に代表のユニフォームに袖を通す前に、ボリビアおよびブルキナファソと対戦する。アフリカ勢との一戦は、ロメロがピッチ上の役割を正式に引き継ぐ感動的なバトンタッチの場となる。妥協を許さないこのDFには、象徴的なプレーメーカーが不在となる中でも高い基準を維持し、ロッカールームを一つにまとめるという厳しい試練が待ち受けている。
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