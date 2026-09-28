アルビセレステ陣営内での主将交代について振り返ったディ・マリアは、『SportsCenter』出演時に、かつての指揮官が下した決断を支持した。

守備者がその新たな責任の中で成功すると後押ししたディ・マリアは、次のように語った。「彼にふさわしい。スカローニとコーチングスタッフにとって素晴らしい選択だと思う。彼は素晴らしい人柄だから、それに値する。キャプテンマークを巻くのにふさわしい気質を持っているし、きっと素晴らしい仕事をしてくれるはずだ」

また、新時代を後押しするようサポーターに呼びかけた元代表ウインガーは、こう付け加えた。「人々がこれからも代表チームを支え続けてくれることをうれしく思う。きっとこれからも私たちに喜びをもたらしてくれるだろう」