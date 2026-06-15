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リオネル・メッシの後継者？エンツォ・フェルナンデスはアルゼンチン代表のキャプテン就任を「夢見ている」と明かし、インテル・マイアミのレジェンドとプレーできる「特権」を語った。
主将になるという夢
キャリア晩年のメッシからキャプテンマークを誰が継ぐかは、ブエノスアイレスでよく議論される。
「個人としてはもちろんアルゼンチンのキャプテンになることを夢見ている」とフェルナンデスはGIVEMESPORTに語った。「ただし、それは私の決定ではなくコーチングスタッフが決めること。いつになるかは分からないが、時が答えを出すだろう。キャプテンの腕章を巻くのは私の夢であり、実現すれば光栄だ」
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メッシとプレーする特権
高い野心を持つ一方で、フェルナンデスは現実的で、インテル・マイアミのスーパースターとピッチに立てる時間を深く感謝している。2021年から2024年にかけてアルゼンチン代表を3大会連続で主要タイトルに導いたメッシは、今もリオネル・スカローニ監督の下で中心選手だ。フェルナンデスは、バロンドールを8度取った彼がチームに与える独特の影響を認める。
「彼は別格だ。史上最高の選手と同じロッカールームを共有できるのは光栄だ」とフェルナンデスは語った。 「子供の頃からずっとアイドルだった彼とプレーするのは長年の夢でした。初めて彼を見たときは大きな衝撃を受けましたが、時が経ち親しくなるにつれて自然体でいられるようになりました。彼は素晴らしい人間です。このような瞬間を共有できることをとても誇りに思います」
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ワールドカップ以降の影響
フェルナンデスの台頭は、カタールでのアルゼンチンの成功と不可分だ。大会当初は控えだったが、スタメンを勝ち取り、大会最優秀若手選手賞を獲得した。
大会後の成長について彼は語る。「個人として大きく成長した。優勝したかどうかは関係なく、サッカー選手として自然に成長するものだ。常に上を目指し、弱点を克服しようとしている。以前より成熟し、リーダーとしての自覚も強くなった。 個人としてもすべてに取り組んできたし、クラブ（チェルシー）は毎日実践する自信を与えてくれている。自分の役割には満足しているし、チームメイトに情熱を伝えながら、毎日のトレーニングで成長し続けたい。」
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フェルナンデス、史上初の連覇を狙う
わずか25歳でW杯とコパ・アメリカのタイトルを手にしたフェルナンデスは、過去の栄光に甘んじない。北米開催の大会でアルゼンチン代表は1962年のブラジル以来となる連覇を狙い、このMFはチーム支える。
今大会がメッシの代表引退試合になると見込まれる中、アルビセレステのキャンプの士気は最高潮だ。フェルナンデスは「タイトルを守り、再び優勝する。それがこのチームの使命だ」と語った。「アルゼンチン人は情熱的で、常に高みを求める。2022年の優勝は過去のことだ。 これがメッシにとって最後のW杯になるかもしれない。だからこそ、チーム一丸となってカタールでの王座を守り抜く。タイトル防衛に全力を尽くす」
アルゼンチンはまずアルジェリアと戦い、次にオーストリア、グループ最終戦はヨルダンと対戦する。