高い野心を持つ一方で、フェルナンデスは現実的で、インテル・マイアミのスーパースターとピッチに立てる時間を深く感謝している。2021年から2024年にかけてアルゼンチン代表を3大会連続で主要タイトルに導いたメッシは、今もリオネル・スカローニ監督の下で中心選手だ。フェルナンデスは、バロンドールを8度取った彼がチームに与える独特の影響を認める。

「彼は別格だ。史上最高の選手と同じロッカールームを共有できるのは光栄だ」とフェルナンデスは語った。 「子供の頃からずっとアイドルだった彼とプレーするのは長年の夢でした。初めて彼を見たときは大きな衝撃を受けましたが、時が経ち親しくなるにつれて自然体でいられるようになりました。彼は素晴らしい人間です。このような瞬間を共有できることをとても誇りに思います」