リオネル・メッシの後継者は？ インテル・マイアミのオーナーが「次なるスターは誰か」に言及。アルゼンチンの「史上最高の選手」は、MLSカップ優勝チームとの契約を2028年まで延長した。

インター・マイアミのプロジェクトは常にピッチの外にも及び、マス氏は同クラブを「未開拓」のアメリカンフットボール市場の柱と位置づけている。新スタジアム兼エンターテインメント施設のオープンは、MLSを他の主要リーグ並みの人気に近づける重要な一歩とされている。

「次のステップは、米国という巨大市場で5番目の人気リーグという現状を打破し、強いチームを作るために努力し続けることです」と彼は付け加えた。「まだ開拓の余地がある巨大市場なのです。」

「3週間前、私たちは新スタジアムをオープンしました。ここは試合だけでなく、エンターテインメントやショッピングも楽しめる施設です。12月の優勝時、周囲の家族たちが喜んでくれる姿を見た瞬間が最も充実感がありました。マイアミの街では、至る所でピンクのユニフォームを見かけます。サッカーの文化的影響を変えていくことが重要なのです。」