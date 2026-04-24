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リオネル・メッシの後継者は？ インテル・マイアミのオーナーが「次なるスターは誰か」に言及。アルゼンチンの「史上最高の選手」は、MLSカップ優勝チームとの契約を2028年まで延長した。
マスはマイアミで、メッシ退団後のビジョンを示した。
メッシの加入でインテル・マイアミは世界的な話題となった。しかしクラブ首脳は、背番号10が引退した後に備え、すでに準備を進めている。メトロポリターノ・スタジアムでのイベント「ザ・フォーラム」で、オーナーのマス氏は、長期的な戦力や後継者探しに関する憶測に言及した。
当面の目標は、今後2シーズンでメッシの力を最大限に活かすことだと述べ、同時にクラブのアイデンティティは「一貫した卓越性」と結びついていると強調した。マスは、フロリダのファンが求めるのは世界クラスのスターと若手選手の融合であり、それによって「メッシ効果」を永続的な遺産にできると語った。
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MLSカップ優勝チームにとって、卓越性は依然として必須だ
スピーチでマス会長は、次の大物選手獲得を期待するサポーターからの圧力を認めました。8度のバロンドール受賞者が引退しても、ヌ・スタジアムでの試合レベルは下がらず、クラブはリーグトップに留まると強調しました。
『メッシが在籍するこの2年間を存分に楽しみたい』とマスは『ムンド・デポルティーボ』の取材に語った。同時に、ファンから「次は誰か」と問われることも明かし、『スターを獲得しつつ、若手も育成し、ファンに帰属意識を持ってもらい、戦って勝つことが大切だ』と続けた。
マイアミ、米国市場の未開拓潜在力に注目
インター・マイアミのプロジェクトは常にピッチの外にも及び、マス氏は同クラブを「未開拓」のアメリカンフットボール市場の柱と位置づけている。新スタジアム兼エンターテインメント施設のオープンは、MLSを他の主要リーグ並みの人気に近づける重要な一歩とされている。
「次のステップは、米国という巨大市場で5番目の人気リーグという現状を打破し、強いチームを作るために努力し続けることです」と彼は付け加えた。「まだ開拓の余地がある巨大市場なのです。」
「3週間前、私たちは新スタジアムをオープンしました。ここは試合だけでなく、エンターテインメントやショッピングも楽しめる施設です。12月の優勝時、周囲の家族たちが喜んでくれる姿を見た瞬間が最も充実感がありました。マイアミの街では、至る所でピンクのユニフォームを見かけます。サッカーの文化的影響を変えていくことが重要なのです。」
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業界の大規模な変化
今シーズンもMLSの優勝候補筆頭はインテル・マイアミだ。2028年まで契約のあるメッシを中心に、チームはスター選手を融合させながらリーグでの優位を維持する。
ピッチ外では、クラブは商業的ブランド価値を高めるため、新しいエンターテインメント地区の開発を続ける。メッシが攻撃の要としてチームを牽引する限り、インテル・マイアミは北米で最も注目されるチームであり続けるだろう。それでも、メッシと彼の仲間たちが築いた基盤は、「ピンク・レボリューション」がまだ始まったばかりであることを示している。