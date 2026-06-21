「リオネル・メッシの後継者となりつつある」――バルセロナの若き逸材、ラミン・ヤマルが、スペインのワールドカップのライバルから「最大の才能」と称賛される

サッカー界ではヤマルのドリブルやゴール、一瞬の魔法のようなプレーが注目される。しかしドニス監督は、彼の最大の強みは試合への理解力だと語る。監督は「重要なのはスキルではなく、成熟さと状況判断だ。彼は常に最適な選択ができる」と指摘した。

「私にとって重要なのはスキルより成熟度だ。彼はどんな場面でも自分が何ができるかを理解している。それが最大の違いだ」とサウジアラビア代表監督は説明した。さらに、こうした才能と対戦できることはサッカー界にとって喜びだと語った。「ラミン・ヤマルのような才能を見られるのは素晴らしいことだし、これほど高いクオリティを持つ選手と対戦できるのも素晴らしい」