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「リオネル・メッシの後継者となりつつある」――バルセロナの若き逸材、ラミン・ヤマルが、スペインのワールドカップのライバルから「最大の才能」と称賛される
王位継承者
ヤマルへの称賛が止まらない。ファン、チームメイト、対戦相手の監督さえもその才能に圧倒されている。これほど若くして世界最高峰に駆け上がった例はほとんどない。サウジアラビア代表のゲオルギオス・ドニス監督も賛辞を贈った。
スペイン代表（ラ・ロハ）戦を前に、ドニス監督は18歳のウインガーについてこう語った。「ヤマルは現在、世界最高の才能だ。バルセロナでメッシの後継者としてすでに役割を果たしている」「この年齢でこれほど違いを作り、質と成熟度を持つ選手を見たことがない」。
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ヤマルの最大の強み
サッカー界ではヤマルのドリブルやゴール、一瞬の魔法のようなプレーが注目される。しかしドニス監督は、彼の最大の強みは試合への理解力だと語る。監督は「重要なのはスキルではなく、成熟さと状況判断だ。彼は常に最適な選択ができる」と指摘した。
「私にとって重要なのはスキルより成熟度だ。彼はどんな場面でも自分が何ができるかを理解している。それが最大の違いだ」とサウジアラビア代表監督は説明した。さらに、こうした才能と対戦できることはサッカー界にとって喜びだと語った。「ラミン・ヤマルのような才能を見られるのは素晴らしいことだし、これほど高いクオリティを持つ選手と対戦できるのも素晴らしい」
支配の時代を比較する
ドニス監督は、バルセロナのレジェンドと対戦することに慣れている。メッシ全盛期にバルセロナと戦った経験を踏まえ、彼は現在10代のヤマルがどれほど素晴らしい存在になったかを語った。このサウジアラビア人監督は、ヤマルがピッチで示す影響力が、8度のバロンドール受賞者メッシと驚くほど似ていると言う。
「私がアブエルの監督としてメッシ全盛期のバルセロナと対戦した時のことを覚えています」とドニスは振り返った。「そして総じて言えば、ラミン・ヤマルは現在、その成熟度に最高の資質を兼ね備えた最年少の才能だと思います」
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スペインの戦術的依存
ヤマルはクラブだけでなくスペイン代表でも不可欠だ。ドニス氏は、バルセロナのスターであるヤマルとニコ・ウィリアムズがいないと、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームは決定力が落ちると指摘する。ボールは支配しても、フィニッシュに欠けると苦戦すると語った。
「私はいつも正直に言う。ラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズがベンチにいると、スペイン代表は別のチームになる」とドニスは語る。「ボールは支配しても、この2人がいないと個人の突破力が不足する。前の試合でも明らかだった。支配率は高いが、個人で局面を打破する力が足りなかった」。