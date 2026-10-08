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リオネル・メッシの後継者か。コモの首脳陣が、アルゼンチンの象徴的な背番号10を受け継ぐ存在としてニコ・パスを推す
リオネル・メッシへ感動的な別れ
メッシがついに輝かしい代表キャリアに終止符を打った。バロンドール8度受賞のメッシは昨夜、アルゼンチン代表として最後の試合に出場し、チームはベナンに3-0で快勝した。
ピッチの内外でむき出しの感情があふれる一夜となった。伝説的FWがアルゼンチン代表に別れを告げると、ファンもチームメートも涙を流した。メッシは最後もまた、自身らしい形で締めくくった。ベテラン主将は後半26分にPKを決め、その驚異的な通算記録に代表での最後の1点を加えた。
- Getty Images Sport
次なる背番号10の探求
メッシの引退は、母国中にただちに大きな議論を巻き起こした。アルゼンチンは今後、象徴的な背番号10を背負うという重い責任と名誉を誰が引き継ぐのかを決めなければならない。
パスはベナン戦の勝利で、その有力候補であることを強く印象づけた。若きMFは憧れの存在と並んで印象的なプレーを見せ、さらに見事なゴールも決めて勝利を決定づけた。その際立ったパフォーマンスには絶賛の声が集まっている。コモのスポーツディレクターであるルディは、クラブの新星がその重責を引き継ぐのに完璧にふさわしいと強く確信している。
輝く準備が整ったワールドクラスの才能
ルディは若き司令塔を絶賛するにあたり、一切手加減しなかった。コモの幹部は、パスがその役割に必要な技術力とエリートとしてのメンタリティを理想的な形で兼ね備えていると考えている。
「ニコ・パスは、仕事への取り組み方という点でも才能という点でもワールドクラスだ」と、ルディは『Sky Sport Italia』に語った。「彼は、選手は日々それに値する存在でなければならないことを理解している。しかし、その役割を担うために必要なものを間違いなく備えているし、私は彼の未来が可能な限り輝かしいものになることを願っている」
- AFP
アルゼンチン代表の明るい未来
メッシの歴史的な存在感を持つ選手の後継者になることは、ほとんど不可能な任務である。しかし、アルゼンチンには代表チームを大胆な新時代へ導く準備が整った、手ごわい若手アタッカー陣がそろっている。パスは今後、コモでの傑出したクラブでの好調を維持することに集中することになる。アルゼンチン代表のスタメンに定着するためには、毎週のように継続して結果を示さなければならない。
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