メッシがついに輝かしい代表キャリアに終止符を打った。バロンドール8度受賞のメッシは昨夜、アルゼンチン代表として最後の試合に出場し、チームはベナンに3-0で快勝した。

ピッチの内外でむき出しの感情があふれる一夜となった。伝説的FWがアルゼンチン代表に別れを告げると、ファンもチームメートも涙を流した。メッシは最後もまた、自身らしい形で締めくくった。ベテラン主将は後半26分にPKを決め、その驚異的な通算記録に代表での最後の1点を加えた。