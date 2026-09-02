AFP
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リオネル・メッシの後継者が見つかった！ アルゼンチン代表監督リオネル・スカローニが、伝説の選手の引退後を担う次の背番号10を特定したと報じられる
スカローニ監督が象徴的な後継者を選出
『ESPNアルゼンチン』の関係者フェデリコ・ブエノによると、スカローニ監督は攻撃的MFパスをメッシの象徴的な背番号10の後継者に指名した。この重要な決定は、2026年ワールドカップ後にメッシとニコラス・オタメンディの両者が代表引退したことを受けたものだ。21歳のコモのプレーメーカーは、それまでアルゼンチン代表での最初のA代表11試合で背番号18を着けていた。
- DeFodi Images
関係者が後継計画を明かす
エンソ・フェルナンデスやアレクシス・マック・アリスターといった実績あるスター選手も空き番号となった背番号を託される候補と見られているが、スカローニ監督は代表チームの新時代をけん引する存在としてパスを強く支持している。内部での後継計画について語ったブエノは、次のように明かした。「今後数カ月で交渉される見通しのアルゼンチン代表監督としてスカローニが契約延長すれば、10番はニコ・パスのものになる。これはすでに内部で決まっており、非常に重く受け止められている」
歴史的なユニフォームが持ち主を変える
メッシの離脱により、2009年3月にディエゴ・マラドーナ監督の下で初めて背負った背番号10との17年間にわたる歩みに終止符が打たれる。インテル・マイアミのスターは、この背番号で代表通算172試合出場という絶対的な最多記録を保持しており、マラドーナ、アリエル・オルテガ、フアン・ロマン・リケルメ、マルセロ・ガジャルドを大きく引き離している。パスはその重圧に対応する準備ができているようで、クラブレベルでは背番号10を着けて13ゴール7アシストを記録し、コモを歴史的なチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導いた。
- Getty Images Sport
新時代は試練に直面する
アルゼンチンは、9月下旬から10月にかけての秋の国際Aマッチ期間で4試合に向けて準備を進めている。今後の試合は、2014年ワールドカップを戦ったベテラン勢の退場を受けて戦術的な移行を進めるアルゼンチン代表にとって、極めて重要な最初の試金石となる。新たな創造性の中核をチームに根付かせることと並行して、スカローニ監督との契約延長を2030年大会まで確保することにも焦点が当たる。
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