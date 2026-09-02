エンソ・フェルナンデスやアレクシス・マック・アリスターといった実績あるスター選手も空き番号となった背番号を託される候補と見られているが、スカローニ監督は代表チームの新時代をけん引する存在としてパスを強く支持している。内部での後継計画について語ったブエノは、次のように明かした。「今後数カ月で交渉される見通しのアルゼンチン代表監督としてスカローニが契約延長すれば、10番はニコ・パスのものになる。これはすでに内部で決まっており、非常に重く受け止められている」