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Lionel Messi ArgentinaGetty
Moataz Elgammal

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リオネル・メッシの引退延期か？アルゼンチン代表監督が「現役続行」を期待、一方でディエゴ・マラドーナとの「悲しい」比較も。

リオネル・メッシ
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リオネル・スカローニ
D. Maradona
アルゼンチン 対 アルジェリア

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシに代表での現役続行を願っている。背番号10のいない未来は、ディエゴ・マラドーナが引退したときの痛みを思い出すと語った。2026年ワールドカップへ準備を進める中、38歳のインテル・マイアミのスターの去就は依然として最大の話題だ。

  • スカローニ監督、メッシ残留を懇願

    コンメボル（南米サッカー連盟）の取材に、スカローニ監督は「メッシをできるだけ長くピッチに立たせたい」と語った。代表198試合116得点を記録するキャプテンは、2度のコパ・アメリカと2022年カタールW杯制覇の立役者だ。アルゼンチンは55人の予備登録メンバーを提出済みだが、監督は別れを告げる準備ができていない。 「今」に焦点を当て、彼はこう語った。「彼のプレーを見られるのは素晴らしい。これが最後のW杯かどうかは別として。先のことを考えて未練を残すのは好きじゃない。今この瞬間を楽しみたい。誰もが彼のプレーを見たいのだ」

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  • argentina(C)Getty Images

    マラドーナとの悲しい比較

    世代の才能を失う重圧がアルゼンチン代表監督の肩にのしかかる。1986年ワールドカップ制した伝説のディエゴ・マラドーナと重ねられる。 チームの象徴を失うことを受け入れがたいスカローニ監督は「彼がまだプレーすると信じたい。ディエゴのときのように、ピッチで彼の姿を見られなくなるのは悲しい。彼らはサッカー史に名を残した選手だ。彼がもうプレーしないと思うと心が安らがない。私は今この瞬間を考える」と語った。

  • アルゼンチンにとって夢のタッグ

    3度の世界王者であるアルゼンチン代表は、4度目のタイトル獲得へ着実に準備を進め、親善試合でモーリタニアに2-1、ザンビアに5-0で勝利した。監督は「メッシとマラドーナを同時に起用するか」という質問に、戦術の悩みはないと断言。「私の代表なら二人は一緒にプレーしていたでしょう。 私は選手中心の戦術を組む。彼らは世界最高で、自ら適応できる。2人が補い合うのは簡単だ。問題を抱えるのは相手の方だろう」と説明した。

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    優勝チームを今後何が待ち受けるのか？

    ワールドカップ・グループJを前に、アルゼンチンは6月7日にホンジュラス、10日にアイスランドと対戦する。その後、スカローニ監督率いるチームは17日にアルジェリア、22日にオーストリア、28日にヨルダンと戦い、連覇を狙う。チームは伝説のキャプテンに再び活躍を期待している。

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