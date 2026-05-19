コンメボル（南米サッカー連盟）の取材に、スカローニ監督は「メッシをできるだけ長くピッチに立たせたい」と語った。代表198試合116得点を記録するキャプテンは、2度のコパ・アメリカと2022年カタールW杯制覇の立役者だ。アルゼンチンは55人の予備登録メンバーを提出済みだが、監督は別れを告げる準備ができていない。 「今」に焦点を当て、彼はこう語った。「彼のプレーを見られるのは素晴らしい。これが最後のW杯かどうかは別として。先のことを考えて未練を残すのは好きじゃない。今この瞬間を楽しみたい。誰もが彼のプレーを見たいのだ」