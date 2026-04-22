リオネル・メッシの元チームメイト、オリオール・ロメウがサウサンプトンに「古き良き時代」のスタイルをもたらし、マンチェスター・シティの国内3冠の夢を阻む鍵となる。

34歳のラ・マシア出身ロメオは、2025年11月にセント・メリーズに復帰。バルセロナとの契約を双方の合意で解除され、フリーエージェントだった。

2015～2022年の7シーズンにわたりサウサンプトンでプレーし、チェルシーではFAカップとチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。

クラブは2025-26シーズン序盤のチャンピオンシップでチームに活を入れるため、その豊富な経験と馴染み深さを評価し、再び迎え入れた。

しかしロメウは7試合の出場にとどまり（最後に出場したのは2月28日）、トンダ・エッカート監督は守備的MFの役割で彼の長所を活かせない戦術を採った。

チームは彼抜きでも全大会20試合無敗中で、FAカップ準決勝でマンチェスター・シティを迎える。準々決勝ではシェイ・チャールズの活躍でアーセナルを下した。