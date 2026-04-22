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リオネル・メッシの元チームメイト、オリオール・ロメウがサウサンプトンに「古き良き時代」のスタイルをもたらし、マンチェスター・シティの国内3冠の夢を阻む鍵となる。
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元バルセロナのスター、ロメウがフリーエージェントでセント・メアリーズに復帰
34歳のラ・マシア出身ロメオは、2025年11月にセント・メリーズに復帰。バルセロナとの契約を双方の合意で解除され、フリーエージェントだった。
2015～2022年の7シーズンにわたりサウサンプトンでプレーし、チェルシーではFAカップとチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。
クラブは2025-26シーズン序盤のチャンピオンシップでチームに活を入れるため、その豊富な経験と馴染み深さを評価し、再び迎え入れた。
しかしロメウは7試合の出場にとどまり（最後に出場したのは2月28日）、トンダ・エッカート監督は守備的MFの役割で彼の長所を活かせない戦術を採った。
チームは彼抜きでも全大会20試合無敗中で、FAカップ準決勝でマンチェスター・シティを迎える。準々決勝ではシェイ・チャールズの活躍でアーセナルを下した。
解説：ロメウがサウサンプトンにもたらすもの
サポーターの移動軍団がウェンブリーへ。公式トレーニングウェアパートナーも「ミッドナイト・エクスプレス」で一部を輸送する。タイトル総なめの可能性もあるグアルディオラ率いるチーム戦でも、ロメウがピッチに立てなくても舞台裏で重要な役割がある。
元サウサンプトンFWロングはGOALの取材に「彼の舞台裏での貢献を知れば驚くはずだ。彼はチームに大きな自信と連帯感をもたらす」と語った。
私はいつも『戦場に行くならオリオルを隣に置きたい』と言ってきた。出場しなくても、彼は練習に一番乗りで最後まで残る真のプロフェッショナルだ。
チェルシーやバルセロナでの経験からサッカーの知識が豊富で、振る舞い自体が周囲に良い影響を与える。
彼を獲れたのは大きな補強だった。若い選手が多いから、彼のような存在は不可欠だ。
彼はトレーニングでも試合と同じ熱さで、毎日イエローカードをもらってもおかしくないほどだ。 すべてが誠実で、自分とチームを良くしようとしているだけだ。繰り返しになるが、もし戦争に行くなら、彼を味方にしたい」
- Midnite
現代サッカーにも「昔ながらの」戦術は通用するだろうか？
土曜に再び起用されれば、ロメウはシティに果敢に挑むだろう。彼は挑戦から逃げない。優勝争う強豪には、多少の“汚い手”も辞さない覚悟がサウサンプトンには必要だ。
「旧来型」の戦術が現代サッカーにまだ通用するのか問われると、ロングはこう続けた。 「確かにフィジカルを見せたいが、シティ戦では彼らに蹴りを入れるほど近づくことさえ難しい。ボールをうまくキープし、素早く動かすため、近づく隙がほとんどない。
「若いビッグクラブのDFと対戦すると、経験値で上回れる。相手を正しい位置に固定し、背後のスペースを突くなど、彼らにないプレーができる。
「昔ながらの戦術も有効だが、セインツも攻撃的なサッカーをしている。戦術の幅は欲しいが、今は調子が良い。勝ち続けて得点を重ねているから、大きく変えたくない」
サウサンプトンはハーランドらを相手に、どんな試合を見せるか？
ウェンブリーで先発する選手に向けて、ロングは「この特別な雰囲気を楽しみながらプレーしよう」と呼びかけた。エルリング・ハーランドらと対戦することについて彼は「試合前は緊張する。でも、成功したいという証拠だから、その緊張は良いものだ。
マンチェスター・シティは「これで決まった」と思わせた瞬間に一気に攻めてくるチームだ。集中力を切らさず、自分のゲームプランを貫くことが重要だ。ハーランドの突破を警戒し、彼を止められても、他にもゴールを決める選手がたくさんいる。ゴールキーパーでさえもね！
厳しい試合になるが、彼らは今シーズン好調で、試合の最後まで粘り強い。4回戦は延長戦で勝ち、2試合は終盤の決勝点で突破した。だから自信を失わない。素晴らしいメンタリティだ。
- Midnite
優勝争いのセインツ、ミッドナイト・エクスプレスでウェンブリーへ
セインツは火曜日のブリストル・シティ戦を2-2で引き分け、昇格へ望みを繋ぎウェンブリーへ。北ロンドンへ遠征するサポーターも盛り上がるだろう。
サウサンプトンの公式トレーニングウェアパートナーであるミッドナイトは、ファンからの要望に応え、豪華バスを無料提供する「ミッドナイト・エクスプレス」を復活させる。4月25日（土）のマンチェスター・シティとのFAカップ準決勝に向けて、ファン主導の企画として再び運行される。