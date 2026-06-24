この巨大な記念碑は、メッシが母国に与える影響の大きさを示している。 70トンの鋼鉄を使い、高さ26メートル（85フィート）の彫像は、人里離れた産油の町クトラル・コで除幕された。地元の彫刻家アルド・ベロイサ氏は18か月かけて制作し、2022年ワールドカップでアルゼンチンが優勝した後、ルサイル・スタジアムでメッシが膝をついた象徴的な瞬間を捉えている。

「彼はアルゼンチンの生きた大使だ」とベロイサ氏はAP通信に語った。「私にとって、これは芸術家としてだけでなく、アルゼンチン人としても非常に重要なことでした」

像は代表ユニフォームを握り、天を指す姿で、故郷の祖母へ捧げる恒例のセレブレーションだ。工業都市として知られたクトラル・コだが、除幕以来、多くの観光客が訪れている。