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リオネル・メッシのワールドカップ活躍を称え、アルゼンチンに高さ85フィートの巨大像が建てられた。
パタゴニアの記録的記念碑
この巨大な記念碑は、メッシが母国に与える影響の大きさを示している。 70トンの鋼鉄を使い、高さ26メートル（85フィート）の彫像は、人里離れた産油の町クトラル・コで除幕された。地元の彫刻家アルド・ベロイサ氏は18か月かけて制作し、2022年ワールドカップでアルゼンチンが優勝した後、ルサイル・スタジアムでメッシが膝をついた象徴的な瞬間を捉えている。
「彼はアルゼンチンの生きた大使だ」とベロイサ氏はAP通信に語った。「私にとって、これは芸術家としてだけでなく、アルゼンチン人としても非常に重要なことでした」
像は代表ユニフォームを握り、天を指す姿で、故郷の祖母へ捧げる恒例のセレブレーションだ。工業都市として知られたクトラル・コだが、除幕以来、多くの観光客が訪れている。
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インドへのトリビュートよりさらに大規模
今回の像は、以前の試みを上回る規模でこのフォワードを称えている。昨年12月、インドの「GOATツアー」でコルカタに高さ21.3メートルの像が建てられたが、「風で揺れる」との報告があり西ベンガル州当局が撤去を命じた。
州議会議員シャラドワット・ムカルジー氏は「像が風で揺れ、安全でないことが分かった」と説明した。インド当局が再設置場所を探す中、パタゴニアの新しい記念碑は8度のバロンドール受賞者に捧げられた像としては世界最大となった。
メッシはピッチで記録を塗り替え続けている
この発表は、アルゼンチン代表キャプテンにとってまたひとつ歴史的な節目の時期と重なった。月曜日、オーストリアを2-0で下した試合でメッシは2得点を挙げ、ワールドカップ通算得点を18に伸ばした。これにより元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼの記録を抜き、同大会歴代最多得点者となった。
38歳（水曜日に39歳）のメッシが最高峰の舞台で続ける活躍は依然として唯一無二だ。この記録更新はアルゼンチン全土を席巻する「メッシマニア」にさらに火をつけ、パタゴニアの巨大鉄骨構造物除幕式や各地の称賛行事を盛り上げた。
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地域社会の一体感とファンの参加
鉄や石のモニュメントだけでなく、小規模ながら情熱的なオマージュが各地に誕生しています。ブエノスアイレス郊外ではアーティストのレオネル・ガルシア氏が、1,300人のファンの名前を入れた大壁画を最近完成させました。メッシ本人もビデオメッセージで感謝を寄せました。「信じられない……皆さん、支援してくださった方々に心から感謝します。」
壁画にはカタール大会後の親善試合でリラックスするメッシが描かれ、36年ぶりの優勝以来彼が国に届けてきた喜びを象徴している。ガルシアは「メッシはこの国に喜びをもたらし、皆を一つにする。この壁画もまた、あらゆる背景の人々を集め、同じ役割を果たしている」と語った。