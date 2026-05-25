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リオネル・メッシのワールドカップ出場が危ぶまれている。インテル・マイアミの監督は、彼がフィラデルフィア・ユニオン戦で途中交代した理由を説明した。
アルゼンチン「史上最高」の選手に怪我の懸念
日曜夜、ヌ・スタジアムでの試合73分、メッシが突然ロッカールームへ。インテル・マイアミの10番はフリーキック直後、左太もも上部を押さえベンチに交代を合図した。
自力でピッチを後にしたが、6月中旬に始まるワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表にとって、38歳のアイコンに筋肉トラブルが発生したことは懸念材料だ。
- AFP
インター・マイアミ監督、メッシ退団説を否定
メッシの早期交代という懸念にもかかわらず、インテル・マイアミのギジェルモ・オヨス監督は試合後の会見で憶測を否定した。同監督は、断裂や肉離れなどの診断は出ておらず、予防的な交代だったと説明した。
ホヨス監督は「報告は 아직ないが、彼は疲労していた。ピッチも重かった。疑うより、リスクを避けるのが先決だ」と語った。
フロリダでの歴史的な夜
負傷劇はあったものの、この試合はMLS史上屈指の激戦だった。前半だけで8得点が生まれ、フィラデルフィア・ユニオンが2-0で先行。しかしメッシがベルテラメにアシストし、マイアミが猛追した。
スアレスとベルテラメの活躍でインテルが逆転したが、フィラデルフィアのミラン・イロスキもハットトリックを達成し、前半は4－4の同点で終了。MLS史上最多となる前半8得点が生まれた。後半は豪雨でペースダウンしながらも、スアレスがハットトリックを達成し、ロドリゴ・デ・ポールが6点目を決めてインテルが3ポイントを奪った。
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ワールドカップまであとわずか
MLSがワールドカップで中断中、メッシの代表戦コンディションが注目されている。アルゼンチン代表はメンバー未発表ながら、6月16日のグループJ初戦・アルジェリア戦へ連覇を狙うチームは依然として背番号10に依存する。
マイアミはイースタン・カンファレンス2位で、首位ナッシュビルと2ポイント差。アルゼンチン代表のスカローニ監督らは、キャプテンのW杯出場を判断するため、マイアミから届く医療報告に注目している。