リオネル・メッシのワールドカップ出場が危ぶまれている。インテル・マイアミの監督は、彼がフィラデルフィア・ユニオン戦で途中交代した理由を説明した。

日曜夜、ヌ・スタジアムでの試合73分、メッシが突然ロッカールームへ。インテル・マイアミの10番はフリーキック直後、左太もも上部を押さえベンチに交代を合図した。

自力でピッチを後にしたが、6月中旬に始まるワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表にとって、38歳のアイコンに筋肉トラブルが発生したことは懸念材料だ。



