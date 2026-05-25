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Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

リオネル・メッシのワールドカップ出場が危ぶまれている。インテル・マイアミの監督は、彼がフィラデルフィア・ユニオン戦で途中交代した理由を説明した。

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インテルマイアミCF 対 フィラデルフィア・ユニオン

2026年ワールドカップを目前に控え、リオネル・メッシがフィラデルフィア・ユニオン戦で10得点が乱れ飛ぶ激戦の最中に交代を申し出た。筋肉系のトラブルが疑われ、そのままトンネルへ直行。ヘロンズ監督は彼の状態について緊急報告を行った。

  • アルゼンチン「史上最高」の選手に怪我の懸念

    日曜夜、ヌ・スタジアムでの試合73分、メッシが突然ロッカールームへ。インテル・マイアミの10番はフリーキック直後、左太もも上部を押さえベンチに交代を合図した。

    自力でピッチを後にしたが、6月中旬に始まるワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表にとって、38歳のアイコンに筋肉トラブルが発生したことは懸念材料だ。


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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-PHILADELPHIAAFP

    インター・マイアミ監督、メッシ退団説を否定

    メッシの早期交代という懸念にもかかわらず、インテル・マイアミのギジェルモ・オヨス監督は試合後の会見で憶測を否定した。同監督は、断裂や肉離れなどの診断は出ておらず、予防的な交代だったと説明した。

    ホヨス監督は「報告は 아직ないが、彼は疲労していた。ピッチも重かった。疑うより、リスクを避けるのが先決だ」と語った。

  • フロリダでの歴史的な夜

    負傷劇はあったものの、この試合はMLS史上屈指の激戦だった。前半だけで8得点が生まれ、フィラデルフィア・ユニオンが2-0で先行。しかしメッシがベルテラメにアシストし、マイアミが猛追した。

    スアレスとベルテラメの活躍でインテルが逆転したが、フィラデルフィアのミラン・イロスキもハットトリックを達成し、前半は4－4の同点で終了。MLS史上最多となる前半8得点が生まれた。後半は豪雨でペースダウンしながらも、スアレスがハットトリックを達成し、ロドリゴ・デ・ポールが6点目を決めてインテルが3ポイントを奪った。


  • Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ワールドカップまであとわずか

    MLSがワールドカップで中断中、メッシの代表戦コンディションが注目されている。アルゼンチン代表はメンバー未発表ながら、6月16日のグループJ初戦・アルジェリア戦へ連覇を狙うチームは依然として背番号10に依存する。

    マイアミはイースタン・カンファレンス2位で、首位ナッシュビルと2ポイント差。アルゼンチン代表のスカローニ監督らは、キャプテンのW杯出場を判断するため、マイアミから届く医療報告に注目している。

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