「リオネル・メッシのレベルには到底及ばない」――バルセロナの新加入選手がチャンピオンズリーグ制覇を目指す中、カリム・アデイエミがラミネ・ヤマルについて率直な評価を下した

アデイエミは木曜日、バルセロナで正式に発表され、ボルシア・ドルトムントを退団した24歳のフォワードにとって、2031年まで続く契約のもと新章が始まった。 先週すでに練習施設「シウタット・エスポルティバ」で新チームメイトと顔合わせを行い、環境にも溶け込んでいる。正式契約の締結を待って、フリック監督の下での本格練習に参加した。

スペイン移籍の理由について取材に応じたアデイエミは、クラブの格と元代表監督の存在が大きな要因だったと明言。「期待は大きい。世界最高のクラブに加入したからには、監督やファンに自分がバルサにふさわしいことを示したい」と語った。 チャンピオンズリーグについては「主な目標だが唯一の目標ではない。監督はクラブに必要なものを示し、私はそれを証明するために来た。私にとって大きな一歩だ。このクラブは世界でも唯一無二だから」と語った。







