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「リオネル・メッシのレベルには到底及ばない」――バルセロナの新加入選手がチャンピオンズリーグ制覇を目指す中、カリム・アデイエミがラミネ・ヤマルについて率直な評価を下した
アデイエミ、チャンピオンズリーグを目標に掲げる
アデイエミは木曜日、バルセロナで正式に発表され、ボルシア・ドルトムントを退団した24歳のフォワードにとって、2031年まで続く契約のもと新章が始まった。 先週すでに練習施設「シウタット・エスポルティバ」で新チームメイトと顔合わせを行い、環境にも溶け込んでいる。正式契約の締結を待って、フリック監督の下での本格練習に参加した。
スペイン移籍の理由について取材に応じたアデイエミは、クラブの格と元代表監督の存在が大きな要因だったと明言。「期待は大きい。世界最高のクラブに加入したからには、監督やファンに自分がバルサにふさわしいことを示したい」と語った。 チャンピオンズリーグについては「主な目標だが唯一の目標ではない。監督はクラブに必要なものを示し、私はそれを証明するために来た。私にとって大きな一歩だ。このクラブは世界でも唯一無二だから」と語った。
- AFP
メッシとロナウジーニョにインスピレーションを受けた
アデイエミは、ここ数か月の自身のコンディションを考えるとバルセロナからの関心は驚きだったと認めつつ、フリック監督が飛躍に必要な自信を与えてくれたと語った。「その話を聞いたときは信じられなかった。昨シーズンは最高の状態ではなかったからね。フリック監督は私にとって大きな支えであり、『全力を尽くせ』と言ってくれた。本当に感銘を受けた。私にとって、これはまたとないチャンスだ。 バルサでのロールモデルはリオネル・メッシとロナウジーニョだ」と、この攻撃的選手は語った。
昨季ドルトムントで39試合に出場し10ゴール6アシストを記録したが、チームはブンデスリーガ2位にとどまり、DFBポカールとチャンピオンズリーグでは早期敗退した。
- Getty Images
ヤマルがバロンドール受賞の支持を集める
アデイエミの加入で最も注目されるのは、19歳の天才ヤマルとの連携だ。アデイエミはチームメイトの潜在能力を称賛しつつ、メッシとの比較やヤマルのバロンドール受賞の可能性については現実的な見解を示した。「私が『メッシのレベルに到達するのは難しい』と言っても、ラミンは気にしないだろう。 ラミンは自由にプレーしている。このまま進めば、受賞してもおかしくない」とバロンドールについて語った。
今季、バルセロナが国内と欧州のタイトルを争う上で、2人の相性は重要だ。ヤマルはスペイン代表としてW杯を制し、絶好調でクラブに復帰。全45試合で24ゴール18アシストを記録し、ラ・リーガとスーペルコパ制覇に貢献した。 「彼は素晴らしい選手で、僕とは息が合う。ゴールを決める選手だから、ボールを供給したい。彼や他の選手とも良い連携が築ければと思う」とアデイエミは語った。
- AFP
次は何が起こるのでしょうか？
アデイエミは、目の前の仕事に集中し、競争の激しい環境でプレーすることへの期待を強調した。「選手たちのプレーは見てきたが、移籍については心配していなかった。 練習も見てきたし、早くチームに合流したい。サッカーは僕の職業だから、ここにいる時間を楽しんでいる」と語った。金曜に初の練習を控えるアデイエミは、即戦力として国内外で戦うチームで早くレギュラーの座をつかみたいとしている。
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