「リオネル・メッシのプレーの仕方を分かっていない！」――米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、PSG時代の自身に対するティエリ・アンリの「無礼な」批判を非難

ポチェッティーノ監督は、メッシを右サイドの固定されたポジションに押し込んだという具体的な指摘に対し、選手の動きは厳格な監督の指示というよりも、多くの場合、自然な流れや守備の戻りによるものだと説明した。

「プライムで解説を務めていたティエリ・アンリは、メッシがネイマールと並んでプレーする方が適しているのに、なぜポチェッティーノが彼を右ウイングに配置したのか理解できないと述べた」と彼は説明した。「それに対して私はこう答える。ポチェッティーノとスタッフは、後半に意図的にメッシを右ウイングに移動させたわけではない。時には、選手が守備的なポジションに身を置き、体力を回復し、エネルギーを取り戻すこともある。メッシの場合もまさにそれだったのだ」

さらに彼は、こうした解説が監督の評判に与える影響について批判した。「つまり、アンリのような元選手がこの状況を批判し、私に責任を問うと、大騒ぎになるのです。『この監督はメッシの起用法を知らない。ムバッペの使い方を知らない』といった声が聞こえてくるのです」