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「リオネル・メッシのプレーの仕方を分かっていない！」――米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、PSG時代の自身に対するティエリ・アンリの「無礼な」批判を非難
ポチェッティーノがアンリに反論
元PSG監督は、メッシ、ネイマール、キリアン・ムバッペというスター選手揃いの「MNM」トリオを率いていた際に直面した厳しい批判について、沈黙を破った。『レキップ』紙のインタビューで、ポチェッティーノは、著名な解説者たちによって自身の戦術的判断がどのように描かれたかについて、深い不満を吐露した。
その不満の中心にあるのは、アーセナルのレジェンドであるアンリだ。彼はリーグ・アンのアナリストを務めていた当時、ポチェッティーノの采配を頻繁に疑問視していた。アルゼンチン人監督は、自身の在任期間を巡る報道は、フランスの首都で世界クラスの才能を率いるという現実の運営状況ではなく、誤った情報によって煽られることが多かったと示唆した。
- AFP
メッシの役割に隠された真実
ポチェッティーノ監督は、メッシを右サイドの固定されたポジションに押し込んだという具体的な指摘に対し、選手の動きは厳格な監督の指示というよりも、多くの場合、自然な流れや守備の戻りによるものだと説明した。
「プライムで解説を務めていたティエリ・アンリは、メッシがネイマールと並んでプレーする方が適しているのに、なぜポチェッティーノが彼を右ウイングに配置したのか理解できないと述べた」と彼は説明した。「それに対して私はこう答える。ポチェッティーノとスタッフは、後半に意図的にメッシを右ウイングに移動させたわけではない。時には、選手が守備的なポジションに身を置き、体力を回復し、エネルギーを取り戻すこともある。メッシの場合もまさにそれだったのだ」
さらに彼は、こうした解説が監督の評判に与える影響について批判した。「つまり、アンリのような元選手がこの状況を批判し、私に責任を問うと、大騒ぎになるのです。『この監督はメッシの起用法を知らない。ムバッペの使い方を知らない』といった声が聞こえてくるのです」
評論家の主張に立ち向かう
報道によると、両者の間の緊張は、非公開の対立へと発展した。ポチェッティーノ監督は、アンリの発言について詰め寄った際、同監督が同業者として期待していたような責任ある対応が、アンリからは見られなかったと明かした。
「そう彼に言ったのを覚えている。彼は実際に私の意見に同意し、『じゃあ、俺にどうすればいいって言うんだ？』と返してきた。いや、違う！『どうすればいいんだ？』なんて言うな。嘘をつくな、それだけだ。時々、そういうことが一番傷つくんだ」と彼は付け加えた。「PSGと契約するのは、実績があるからに決まっている。私に恩を売ろうとしてのことではない。 サッカーの世界で誰かが『恩』を売ってくれるなんてことはない。俺が醜いとか太っているとか、そんなことを言われても構わない。だが嘘だけは……あの時、我々は多くの軽蔑にさらされた。繰り返すが、我々はメッシ、ネイマール、ムバッペが最高のパフォーマンスを発揮できる堅固な体制を築くための必要な専門知識を持っていた。だが、まあ、撤退するという決定が下されたのだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ポチェッティーノは2022年夏、リーグ・アンの優勝を果たした後、パリを去ったが、彼の功績については今も激しい議論が続いている。チェルシーでの指揮を経て、2024年にアメリカ代表の監督に就任した。現在、同チームは2026年ワールドカップに向け準備を進めており、グループDでパラグアイ、オーストラリア、そしてプレーオフの勝者と対戦することになっている。