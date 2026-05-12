リオネル・メッシのチームメイト、セルヒオ・レギロンは、愛犬を米国に連れてくるために6桁の金額を払うと明かした。

大型動物の国際輸送は物流面で難題が多いが、レギロンは高額な費用にも動じない。トッテナムへの3500万ドル（2600万ポンド）移籍やレンタル移籍を経験したディフェンダーは、その理由を説明した。彼はインフルエンサーに語った。「アメリカに連れて行くため、犬のパスポート取得を調べていたら、すでに発行されていた。 今は彼に来てもらいたいが、貨物室へ入れて苦労させたくない。彼は大型犬だからね。夏後にスペインへ戻る際、チャーター機で連れてくるつもりだ。片道13万5000ドルかかるが、それだけの価値はあるよ。」