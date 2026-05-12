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リオネル・メッシのチームメイト、セルヒオ・レギロンは、愛犬を米国に連れてくるために6桁の金額を払うと明かした。
愛犬への巨額投資
インター・マイアミのDFレギロンが、愛犬への深い愛情を語った。2026年1月、トッテナムを退団しフリーで加入した29歳のスペイン人は、現在もスペインに残る愛犬を何よりも優先している。クラブが2025年王座の防衛を目指す中でも、だ。 先日、人気インフルエンサーTheGrefgの動画ブログで、このサイドバックは犬のために大西洋を横断する計画を語った。
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プライベートジェットの驚異的な費用
大型動物の国際輸送は物流面で難題が多いが、レギロンは高額な費用にも動じない。トッテナムへの3500万ドル（2600万ポンド）移籍やレンタル移籍を経験したディフェンダーは、その理由を説明した。彼はインフルエンサーに語った。「アメリカに連れて行くため、犬のパスポート取得を調べていたら、すでに発行されていた。 今は彼に来てもらいたいが、貨物室へ入れて苦労させたくない。彼は大型犬だからね。夏後にスペインへ戻る際、チャーター機で連れてくるつもりだ。片道13万5000ドルかかるが、それだけの価値はあるよ。」
MLSの日常に慣れてきた
愛犬に支払われた6桁の金額が話題になる中、レギロンはメジャーリーグサッカーでの苦境を乗り越えようとしている。 膝や筋肉の怪我で9試合を欠場し、4試合に出場したもののプレー時間は175分にとどまる。長期離脱中でもチームは調子を落とさず、直近ではニューイングランドと1－1で引き分けた。現在マイアミは22ポイントでイースタン・カンファレンス3位。完全復活を目指すレギロンは、王者の座を守るチームに合流する日を待つ。
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このディフェンダーの今後はどうなるのでしょうか？
マイアミがタイトルを目指す中、レギロンは怪我を克服し、レギュラー定着を狙う。秋には愛犬を米国へ連れ帰るため、スペインへの一時帰国を楽しみにしている。