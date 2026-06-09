Getty Images
翻訳者：
リオネル・メッシのコンディションに朗報！2026年ワールドカップへ、アルゼンチン代表監督が「史上最高」の近況を報告。
メッシ、アイスランド戦に復帰
2026年ワールドカップを目前に控えたアルゼンチン代表は最終調整中。メッシは完全復帰へ順調に回復している。彼は6月6日のホンジュラス戦（アルビセレステ勝利）を軽度の筋肉トラブルで欠場したが、状態は良好だ。
ただ、スカローニ監督は「メッシはアイスランド戦で出場する見込み」と述べ、懸念を払拭した。王座を守るアルゼンチンにとって、これは大きな前進だ。
- Getty Images Sport
GOATの出場時間を管理する
メッシのピッチ復帰は予定されているが、スカローニ監督は大会直前に背番号10に過度な負担をかけないよう慎重だ。
8度のバロンドール受賞者が再負傷しないよう、スタッフは慎重に計画を立てている。
「アイスランド戦でプレーさせる予定だ。何分出場させるかはまだ決まっていない。練習で本人と相談し、リスクを避けた上で出場時間を決めるが、原則として彼はピッチに立つ」とスカローニ監督は記者団に語った。
メッシの目に見えない影響力
卓越したボールテクニックに加え、スカローニ監督は「メッシの存在はチーム士気と精神面に不可欠」と強調した。先発でもベンチでも、36歳の彼は依然としてアルゼンチン代表の心臓だ。
チームでのメッシの重要性について問われたスカローニ監督は「いつも通り極めて重要だ。ロッカールームでもピッチでも、彼の存在と雰囲気は信じられないほど素晴らしい」と語った。厳しいグループステージを突破するため、このオーラが原動力になると期待されている。
- Getty Images
注目はアルジェリアとの開幕戦へ
主将のコンディションが回復し、アルゼンチンはグループステージ初戦に集中できる。アルビセレステは6月17日、大会初戦で予測不可能なアルジェリアと対戦する。
前回王者のアルゼンチンは今回も優勝候補の一角。その野望を果たすには、万全のコンディションでプレーするメッシの存在が不可欠だ。アイスランドとの最終調整を終え、アルジェリア戦のメンバー発表に注目が集まる。メッシが先発し、試合開始のホイッスルとともにチームを率いるかどうかに注目だ。