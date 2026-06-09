リオネル・メッシのコンディションに朗報！2026年ワールドカップへ、アルゼンチン代表監督が「史上最高」の近況を報告。

2026年ワールドカップを目前に控えたアルゼンチン代表は最終調整中。メッシは完全復帰へ順調に回復している。彼は6月6日のホンジュラス戦（アルビセレステ勝利）を軽度の筋肉トラブルで欠場したが、状態は良好だ。

ただ、スカローニ監督は「メッシはアイスランド戦で出場する見込み」と述べ、懸念を払拭した。王座を守るアルゼンチンにとって、これは大きな前進だ。