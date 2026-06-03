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Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL
Chris Burton

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「リオネル・メッシのせいではない」――ポルトガルの「史上最高の選手」クリスティアーノ・ロナウドが、メダルを逃した理由とワールドカップ制覇への心構えを語る。

クリスティアーノ・ロナウド
リオネル・メッシ
ワールドカップ
ポルトガル
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エリック・ジェンバ＝ジェンバ氏はGOALに、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップを欲しないのは「リオネル・メッシがいるから」と語った。だが、このポルトガル出身の「史上最高」は、いまだ成功を渇望している。今夏北米で優勝すれば、41歳の彼はメダルを揃え、永遠のライバルに並ぶ。

  • ロナウドとメッシ、6度目のワールドカップ出場へ準備中。

    米国、カナダ、メキシコで開催される大会で、ロナウドはメッシと同様にFIFAの旗艦イベントに6度目の出場を果たす。これは誰も成し遂げなかった偉業で、歴史は書き換えられている。

    2022年の激戦を制し金色のトロフィーを掲げたアルゼンチンアイコンのメッシは、6月24日に39歳となり、米国での大会後に代表引退すると見込まれる。

    41歳のロナウドも同じ道を歩むかもしれない。クラブ・代表で衰えを見せず、2026年にはアル・ナセルでサウジ・プロリーグを制した。スパイクを脱ぐ前に通算1,000ゴールを誓う。

    それでも、ブルーノ・フェルナンデスらとワールドカップを制すれば、CR7は引退を早めるかもしれない。母国の期待に応えることこそ、彼を最も駆り立てる目標だ。

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty Images

    ロナウドは、メッシのワールドカップ優勝を追随しようとしているのか？

    カタールで最高の栄光を味わうメッシを追いかけているのか？ マンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイト、ジェンバ・ジェンバは「ワールドカップ・ベッティング」提供によるGOALの独占取材でこう語った。「クリスティアーノはワールドカップで優勝したい。メッシのせいではない。自分自身のためだ。

    「トレーニングの最後にシュートやフリーキックを練習し、外すと本当に悔しがっていた。

    もちろん、メッシとの競争はあった。だがクリスティアーノは、自分のためにワールドカップを勝ち取りたいのだ。

  • ロナウドはメッシより多くのゴールを挙げて現役を引退するだろうか？

    ロナウドとメッシは互いの活躍に心を奪われることはなかったが、20年間で計13回のバロンドールを受賞した独特のライバル関係は無視できない。

    2人ともキャリア終盤には4桁得点を達成するかもしれないが、どちらかが上回るだろう。ロナウドが優位に立つ決意があるかと問われたジェンバ・ジェンバは「もちろん」と答えた。

    クリスティアーノは挑戦が好きで、自分を高めるための刺激を求めている。頂点に立つには原動力が必要だ。クリスティアーノにとってメッシは自分を奮い立たせる存在であり、逆もまた同じだった。」

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    ワールドカップの試合日程：ポルトガルとアルゼンチンの初戦はいつ？

    2026年ワールドカップの最初の試合はアルゼンチンがピッチに立つ。しかし、軽傷を負ったメッシが6月16日のアルジェリア戦で先発し、キャプテンとして出場できるかはまだ不明だ。

    その翌日、ロナウドはポルトガル主将としてコンゴ民主共和国と初戦を戦い、タイトルへの第一歩を踏み出すつもりだ。

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