米国、カナダ、メキシコで開催される大会で、ロナウドはメッシと同様にFIFAの旗艦イベントに6度目の出場を果たす。これは誰も成し遂げなかった偉業で、歴史は書き換えられている。

2022年の激戦を制し金色のトロフィーを掲げたアルゼンチンアイコンのメッシは、6月24日に39歳となり、米国での大会後に代表引退すると見込まれる。

41歳のロナウドも同じ道を歩むかもしれない。クラブ・代表で衰えを見せず、2026年にはアル・ナセルでサウジ・プロリーグを制した。スパイクを脱ぐ前に通算1,000ゴールを誓う。

それでも、ブルーノ・フェルナンデスらとワールドカップを制すれば、CR7は引退を早めるかもしれない。母国の期待に応えることこそ、彼を最も駆り立てる目標だ。