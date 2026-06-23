フランス代表100試合目で得点を挙げたムバッペは、ワールドカップ通算18ゴールのメッシまであと2に迫った。彼の急成長により、大会歴代得点王としての地位もさらに確固たるものになった。デシャン監督は、このレアル・マドリードのスターが今後も記録を塗り替えると確信している。

「記録は破られるためにある」とデシャン監督は記者団に語った。「彼は代表100試合を達成し、今後も得点を重ねるだろう。次はメッシ、ロナウドだ。キリアンが彼らと同じ年齢までプレーするかは分からないが、ピッチに立つ限り常に得点を挙げるだろう。彼にはその記録を更新する力がある。」