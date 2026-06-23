Getty/GOAL
翻訳者：
「リオネル・メッシのことは気にしない」とキリアン・ムバッペ。フランス代表として再び2得点を挙げた彼は、アルゼンチン代表 captain とのワールドカップ得点“騒動”を軽く見た。
ムバッペの得点でフランスが決勝トーナメント進出を決めた。
ムバッペはフランス対イラク戦で2得点を挙げ、3-0の勝利に貢献した。この結果、デシャン率いるフランスは2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。試合はフィラデルフィアの雷雨で2時間以上中断された。
中断後もフランスは試合を支配し、ウスマン・デンベレの追加点で勝利を確定。この2得点でムバッペの通算得点は16に到達し、ミロスラフ・クローゼと並び、ブラジルのロナウドを抜き去った。
- getty
ムバッペはメッシではなくフランス代表に集中している
ワールドカップ得点ランキングで競り合うムバッペとメッシ。しかしフランス代表FWは、元チームメイトとの個人的なライバル関係を否定した。
ESPNの取材にムバッペは「（メッシとの間に）特別なドラマはない」と語った。「レオも今もこれからもゴールを決め続けるだろう。彼のプレーは見ていない。見たらもっと頑張らなきゃいけないから。自分のチームのことだけを見ている。ゴールを決めればその領域に近づけるが、繰り返す。僕にとってはチームの成長の方が大切だ」
フランス代表キャプテンの記録更新が続いている
フランス代表100試合目で得点を挙げたムバッペは、ワールドカップ通算18ゴールのメッシまであと2に迫った。彼の急成長により、大会歴代得点王としての地位もさらに確固たるものになった。デシャン監督は、このレアル・マドリードのスターが今後も記録を塗り替えると確信している。
「記録は破られるためにある」とデシャン監督は記者団に語った。「彼は代表100試合を達成し、今後も得点を重ねるだろう。次はメッシ、ロナウドだ。キリアンが彼らと同じ年齢までプレーするかは分からないが、ピッチに立つ限り常に得点を挙げるだろう。彼にはその記録を更新する力がある。」
- Getty Images
フランス、ワールドカップでのさらなる勝ち上がりを目指す
2試合で6ポイントを獲得し予選突破を決めたフランスは、このまま勢いを保って決勝トーナメントへ進める。連覇を狙うチームにとって、ムバッペの調子は依然として鍵だ。金曜日のグループ最終戦では、ボストン・スタジアムでノルウェーと対戦し、ムバッペとハーランド、世界屈指のストライカーが対決する。