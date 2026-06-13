Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
MessiGetty
Adhe Makayasa

翻訳者：

「リオネル・メッシには喜んで譲るよ」――ワールドカップの歴史に名を刻んだミロスラフ・クローゼは、アルゼンチンの「史上最高の選手」に得点記録を譲ることに喜びを示した。

リオネル・メッシ
ワールドカップ
キリアン・エンバペ
アルゼンチン
フランス
ミロスラフ・クローゼ
ドイツ

ドイツ代表のレジェンド、ミロスラフ・クローゼは、北米開催の今大会で自身のワールドカップ得点記録が塗り替えられると予想している。大会の拡大は、リオネル・メッシやキリアン・エムバペのようなトップフォワードにとって好機だと考えている。

  • 象徴的な記録が危機に瀕している

    2026年大会の開幕戦で共催国メキシコが南アフリカに勝利し、個人記録の頂点を争う戦いが始まった。元バイエルン・ミュンヘンのクローゼは現在、国際舞台24試合で16得点を挙げ通算ランキングトップに立つ。だが大会規模の拡大で試合数が増え、この伝説的ストライカーも自身の決定力時代が終わりつつあると認めている。

    • 広告
  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    クロースがアルゼンチンの名手を推す

    48歳のFCニュルンベルク監督は、自身の記録が破られるのは避けられないと率直に語り、アルゼンチン代表キャプテンに対する敬意を示した。同監督は『ズュートドイチェ・ツァイトゥングに「この大会で私の記録は破られるだろう」と語った。

    出場国が増えれば試合数も増え、得点を挙げる機会も当然増える。アルゼンチンとフランスは勝ち進むと予想しているが、それでも構わない。記録は破られるためにある。メッシが破ってもいい。私は昔から大のメッシファンだ。

    元ストライカーでもある彼は、インテル・マイアミのフォワードであるメッシの卓越した個人技を称賛し、現アルビセレステ監督との親交を強調してこう付け加えた。「メッシは天才だ。そして、アルゼンチンのスカローニ監督にも大きな敬意を抱いている。私はラツィオで彼とプレーした。当時、彼は街を少し案内してくれた。私たちは良き友人だ。」

  • 臨床分野で最高峰の地位を目指す

    クロースの2014年の記録は未だ破られていないが、現在のトップフォワードが急接近している。メッシは通算13ゴールで、クロースの記録まであと3ゴールに迫っている。 一方、14試合で12得点を挙げるフランス代表ムバッペも記録更新を狙う。

  • Argentina v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    前回王者が今シーズンの戦いをスタート

    アルゼンチンは水曜日のアルジェリア戦で王座防衛の幕を開ける。スカローニ監督率いるスター軍団は、その後グループBでオーストリア（月曜日）とヨルダン（その6日後）と対戦し、グループリーグを締めくくる。序盤のこれらの試合は、現王者が優位を示し、メッシがクローゼの記録に迫る好機となる。