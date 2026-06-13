48歳のFCニュルンベルク監督は、自身の記録が破られるのは避けられないと率直に語り、アルゼンチン代表キャプテンに対する敬意を示した。同監督は『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に「この大会で私の記録は破られるだろう」と語った。

出場国が増えれば試合数も増え、得点を挙げる機会も当然増える。アルゼンチンとフランスは勝ち進むと予想しているが、それでも構わない。記録は破られるためにある。メッシが破ってもいい。私は昔から大のメッシファンだ。

元ストライカーでもある彼は、インテル・マイアミのフォワードであるメッシの卓越した個人技を称賛し、現アルビセレステ監督との親交を強調してこう付け加えた。「メッシは天才だ。そして、アルゼンチンのスカローニ監督にも大きな敬意を抱いている。私はラツィオで彼とプレーした。当時、彼は街を少し案内してくれた。私たちは良き友人だ。」