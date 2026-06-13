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「リオネル・メッシには喜んで譲るよ」――ワールドカップの歴史に名を刻んだミロスラフ・クローゼは、アルゼンチンの「史上最高の選手」に得点記録を譲ることに喜びを示した。
象徴的な記録が危機に瀕している
2026年大会の開幕戦で共催国メキシコが南アフリカに勝利し、個人記録の頂点を争う戦いが始まった。元バイエルン・ミュンヘンのクローゼは現在、国際舞台24試合で16得点を挙げ通算ランキングトップに立つ。だが大会規模の拡大で試合数が増え、この伝説的ストライカーも自身の決定力時代が終わりつつあると認めている。
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クロースがアルゼンチンの名手を推す
48歳のFCニュルンベルク監督は、自身の記録が破られるのは避けられないと率直に語り、アルゼンチン代表キャプテンに対する敬意を示した。同監督は『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に「この大会で私の記録は破られるだろう」と語った。
出場国が増えれば試合数も増え、得点を挙げる機会も当然増える。アルゼンチンとフランスは勝ち進むと予想しているが、それでも構わない。記録は破られるためにある。メッシが破ってもいい。私は昔から大のメッシファンだ。
元ストライカーでもある彼は、インテル・マイアミのフォワードであるメッシの卓越した個人技を称賛し、現アルビセレステ監督との親交を強調してこう付け加えた。「メッシは天才だ。そして、アルゼンチンのスカローニ監督にも大きな敬意を抱いている。私はラツィオで彼とプレーした。当時、彼は街を少し案内してくれた。私たちは良き友人だ。」
臨床分野で最高峰の地位を目指す
クロースの2014年の記録は未だ破られていないが、現在のトップフォワードが急接近している。メッシは通算13ゴールで、クロースの記録まであと3ゴールに迫っている。 一方、14試合で12得点を挙げるフランス代表ムバッペも記録更新を狙う。
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前回王者が今シーズンの戦いをスタート
アルゼンチンは水曜日のアルジェリア戦で王座防衛の幕を開ける。スカローニ監督率いるスター軍団は、その後グループBでオーストリア（月曜日）とヨルダン（その6日後）と対戦し、グループリーグを締めくくる。序盤のこれらの試合は、現王者が優位を示し、メッシがクローゼの記録に迫る好機となる。