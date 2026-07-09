「リオネル・メッシと対戦する以上に素晴らしいことなんてない」――スイス代表の選手たちはアルゼンチン戦へ意気込みを燃やし、グラニット・シャカはワールドカップでの番狂わせを「強く望んでいる」。

シャカは、チームが抱えるプレッシャーが、大会でさらに勝ち進む原動力になっていると強調した。Nau.chの取材に彼は「ここまで来ると、勝利への渇望は強まる。良い意味でのプレッシャーだ。勝ち進みたい」と語った。

このMFは、メッシやクリスティアーノ・ロナウドの時代にプレーできることを「大きな特権」と語り、明日からアルゼンチン代表の分析を開始すると続けた。

一方、FWセドリック・イッテンとMFレモ・フレウラーも同様の感想を述べ、メッシと対戦できることをキャリアの大きな節目だと語った。

イッテンは「メッシと対戦できるのは最高だ。彼は好調なので、次の試合に向けてしっかり準備する。どの試合も接戦になるが、カンザスでの一戦を楽しみにしている」と語った。

フレウラーも「メッシと対戦するのは初めてで特別な経験だ。準々決勝に進めたのは当然の結果だが、まだ満足していない。次の試合でも全力を尽くす」と語った。