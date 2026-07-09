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「リオネル・メッシと対戦する以上に素晴らしいことなんてない」――スイス代表の選手たちはアルゼンチン戦へ意気込みを燃やし、グラニット・シャカはワールドカップでの番狂わせを「強く望んでいる」。
スイス、大会で番狂わせ狙う
スイスはベスト16でコロンビアをPK戦の末に破り、2026年ワールドカップの準々決勝進出を決めた。ムラト・ヤキン監督率いるチームは、エジプトに3－2で逆転勝ちした前回王者のアルゼンチンと対戦する。カンザスシティ・スタジアムでの一戦は、8試合無敗中のスイス代表にとって最大の試練となる見込みだ。
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キャプテンは大会のプレッシャーを受け入れる
シャカは、チームが抱えるプレッシャーが、大会でさらに勝ち進む原動力になっていると強調した。Nau.chの取材に彼は「ここまで来ると、勝利への渇望は強まる。良い意味でのプレッシャーだ。勝ち進みたい」と語った。
このMFは、メッシやクリスティアーノ・ロナウドの時代にプレーできることを「大きな特権」と語り、明日からアルゼンチン代表の分析を開始すると続けた。
一方、FWセドリック・イッテンとMFレモ・フレウラーも同様の感想を述べ、メッシと対戦できることをキャリアの大きな節目だと語った。
イッテンは「メッシと対戦できるのは最高だ。彼は好調なので、次の試合に向けてしっかり準備する。どの試合も接戦になるが、カンザスでの一戦を楽しみにしている」と語った。
フレウラーも「メッシと対戦するのは初めてで特別な経験だ。準々決勝に進めたのは当然の結果だが、まだ満足していない。次の試合でも全力を尽くす」と語った。
攻撃側は防御側の犠牲を要求する
ファビアン・リーダーは、若い頃、世界最大の舞台でアルゼンチンの巨匠と同じピッチに立つとは想像もしていなかったと語った。 「ジュニア時代、メッシと対戦するとは夢にも思わなかった。それが今、現実になっているのは本当に素晴らしい。チームの過半数がアルゼンチン人でも、素晴らしいスタジアムでまたとない試合になるだろう」
FWエンボロとWGバルガスもチームメイトに「アルビセレステを封じるには苦戦を覚悟せよ」と警鐘を鳴らした。彼らはエジプト戦で2点のビハインドを覆した世界王者の「決して諦めない」闘志を例に挙げた。
エンボロは「エジプト戦でアルゼンチンは何が可能か示した。70分過ぎには誰もがエジプトの勝利を信じていただろう。だが彼らは諦めない。史上最高の選手もいる。敬意は持っているが、どんな相手にもダメージを与えられる。我々は勝利に飢えている」と語った。
バルガスは「アルゼンチンの力は誰もが知っている。彼らはトーナメント向きのチームで、世界王者でもある。だがこの大会では何が起こってもおかしくない」と結んだ。
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チャンピオンたちが究極の試練を突きつける
スイスは、過去5試合連続得点を挙げるアルゼンチン攻撃陣を止めなければならない。メッシは8得点で大会トップ。堅い守備でも最大の脅威だ。スカローニ監督率いるアルゼンチンは12連勝中。スイスは完璧な試合が求められる。
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