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リオネル・メッシとロベルト・レヴァンドフスキが点の取り合い、インテル・マイアミは記録ずくめのシカゴ戦で引き分けに持ち込む
ソルジャー・フィールドでのスペクタクルを記録的観客が見守る
シカゴ・ファイアーとインテル・マイアミが1-1で引き分けた水曜夜の一戦では、欧州クラブ界が誇る2人の偉大なレジェンドが主役となった。大きな注目を集めたMLSのこの対戦はソルジャー・フィールドで行われ、その前評判に違わぬ内容となった。
スタジアムには実に6万3094人のファンが詰めかけ、スター揃いの一戦を見守った。この驚異的な観衆数はシカゴのホームゲーム最多入場者数の新記録となり、昨季のまったく同じカードで記録された従来の数字を上回った。
メッシ、レヴァンドフスキ、カゼミーロといった世界的スーパースターが出場したこともあり、この試合はリーグの魅力を示す極めて優れた広告塔となった。詰めかけたファンは、攻撃面の輝きと守備面の粘り強さの両方が際立つ、激しい競争の一戦を堪能した。
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欧州のレジェンドたちがゴールを決める
主役級の面々が試合に足跡を残すまで、そう時間はかからなかった。元バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ所属のFWレヴァンドフスキが前半10分、持ち味のアクロバティックなフィニッシュでファイアーに先制点をもたらし、ホームの観客を熱狂させた。
早い時間帯にリードを許したものの、インテル・マイアミはハーフタイム直後に見事な反撃を見せた。同点弾を決めたのは、欧州で豊富な実績を持つもう1人のベテランである元レアル・マドリーMFカゼミーロだった。
ブラジル代表のカゼミーロは、メッシの正確なCKに最も高く競り勝ち、強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。この破壊力あるコンビネーションは、マイアミが擁する圧倒的なクオリティーを際立たせ、接戦となった試合でアウェーのチームが食らいつくことを可能にした。
メッシがMLSでさらなる歴史を作る
カゼミーロの同点弾をアシストしたことで、メッシは今季13アシスト目を記録し、リーグのアシストランキング単独首位に立った。しかし、このCKはアルゼンチン代表の輝かしいキャリアにおける、もうひとつの驚異的な節目も確かなものにした。
今季すでに18ゴールを記録していたメッシは、MLS史上初めて、3つの異なるシーズンで30以上のゴール関与を記録した選手となった。その衰えない輝きは、引き続きマイアミの成功を支える原動力となっている。
一方、シカゴの守備の堅さはGKクリス・ブレイディの存在に負うところが大きかった。この守護神は試合を通じて6本の重要なセーブを見せ、16分にはヘルマン・ベルテラメのシュートを見事なダイビングセーブで防ぐなど、チームをしっかりと試合に踏みとどまらせた。
- Getty Images Sport
週末を前に優勝争いが激化する
この引き分けにより、両チームは他会場の好結果を生かし切れなかった機会逸を振り返ることになった。この日先に首位ナッシュビルSCがトロントFCに敗れていたため、シカゴかマイアミのどちらかが勝利していれば、順位表上位の構図は大きく変わっていたはずだった。
インテル・マイアミは現在2位につけており、土曜日の相手であるナッシュビルに勝ち点9差をつけられている。マイアミは、LAギャラクシーが2012年に成し遂げて以来となる連覇達成を目指す中、何としても勢いを築こうとしている。
ファイアーにとっては、ここから週末の重要な一戦に視線が向く。ニューイングランド・レボリューションとの直接対決では、勝てば相手をかわして4位から3位に浮上できる絶好のチャンスとなる。
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