シカゴ・ファイアーとインテル・マイアミが1-1で引き分けた水曜夜の一戦では、欧州クラブ界が誇る2人の偉大なレジェンドが主役となった。大きな注目を集めたMLSのこの対戦はソルジャー・フィールドで行われ、その前評判に違わぬ内容となった。

スタジアムには実に6万3094人のファンが詰めかけ、スター揃いの一戦を見守った。この驚異的な観衆数はシカゴのホームゲーム最多入場者数の新記録となり、昨季のまったく同じカードで記録された従来の数字を上回った。

メッシ、レヴァンドフスキ、カゼミーロといった世界的スーパースターが出場したこともあり、この試合はリーグの魅力を示す極めて優れた広告塔となった。詰めかけたファンは、攻撃面の輝きと守備面の粘り強さの両方が際立つ、激しい競争の一戦を堪能した。