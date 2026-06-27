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リオネル・メッシとラミン・ヤマルは「似ているが異なる」――ルイス・スアレスは「不快な」比較に反発し、スペインの若手がアルゼンチンのレジェンドと同じレベルに「到達する」と後押しした。
スアレスは、ヤマルとの比較について「辛抱強く見守ってほしい」と訴えた。
スアレスは、ヤマルとメッシの比較を一蹴した。2人ともバルセロナ・ラ・マシア出身の左利き攻撃手だが、「まったく異なる選手だ」と主張した。彼はヤマルの才能を認めつつ、18歳に過度な期待を寄せることに警鐘を鳴らした。その一方で、このスペイン代表がメッシがキャリアを通じて築いた高い水準に到達することを願っている。
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スアレス、ヤマルを称賛しメッシの功績を擁護
スアレスは『ムンド・デポルティーボ』の取材に、なぜ両選手の比較が双方にとって不利益かを説明した。技術的な類似点は認めつつ、キャリアは個別に評価すべきだと強調した。
「比較は不快だ。彼らは異なる選手だ。同じ左足と資質を持つが、別物だ。結果がすべてを語り、レオが今も成し遂げていることを見れば明らかだ。ラミンが少なくとも同じレベルに到達することを願う。」
また、スペイン代表でのヤマルの影響力についても言及した。「カーボベルデとの初戦、スペインはボールを支配していたが、前半のフェランのチャンスを除けば決定機は少なかった。 しかしラミンが入ると状況は一変。チームメイトは皆彼にボールを預け、何かが起きる予感を共有した。クロスでも突破でもシュートでも、彼なら仕掛けてくれる。ディフェンダーの注意も大きく引きつけた。
彼は大会を通じて成長し、多くの視線を集めることを理解し、その責任を果たしている」と結んだ。
メッシの精神力は、今も人々を感嘆させ続けている。
スアレスは、メッシの長期にわたる活躍は能力と同じくらいメンタリティに支えられていると語る。ワールドカップに向けたメッシの準備を間近で見てきたチームメイトは、バロンドールを8度受賞した彼が依然として懐疑論を覆し続けていると称賛した。
「ここしばらく彼と一緒にトレーニングをしてきたので、彼がこのワールドカップに向けてどのように準備していたかを知っている」とスアレスは説明した。「多くの人が、彼は年を取ったのではないかと推測していた。しかし、レオには依然として、最高の選手であり続け、戦い続けたいという貪欲な意欲がある。先日も、彼の精神力の強さが改めて示された。
「試合開始早々のPKを外しても、彼は前へ前へと突き進んだ。もし彼が落ち込み、アルゼンチン代表が崩れていたらどうなっていたか想像してほしい。それはチームの弱さを見せていただろう。しかし彼は立ち直り、戦い続け、最終的に2得点を挙げた」
また、スアレスはインテル・マイアミ加入後に二人が力を抜いているという指摘も否定した。
「レオには、プレーし続け、戦い続けたいという意欲がある」と付け加えた。「多くの人が、なぜ我々が今でもトレーニング中に怒るのかと尋ねてくる。それは、それが我々のあり方であり、子供の頃からずっとそうやって戦ってきたからだ。引退するまでその姿勢は変わらないだろう。 今、本当に際立っているのは、彼のプロ意識、そして米国でプレーし、今日ワールドカップで戦っているすべての選手たちのプロ意識だ。」
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ヤマルには高まる期待が寄せられている
ヤマルはスペイン代表の攻撃の要として地位を確立し、今後も期待が膨らむ。2026年W杯で1得点を挙げ、スペインの決勝T進出に貢献した。ラ・ロハは7月2日、ロサンゼルス・スタジアムでのベスト32戦へ準備を進める。