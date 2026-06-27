スアレスは、メッシの長期にわたる活躍は能力と同じくらいメンタリティに支えられていると語る。ワールドカップに向けたメッシの準備を間近で見てきたチームメイトは、バロンドールを8度受賞した彼が依然として懐疑論を覆し続けていると称賛した。

「ここしばらく彼と一緒にトレーニングをしてきたので、彼がこのワールドカップに向けてどのように準備していたかを知っている」とスアレスは説明した。「多くの人が、彼は年を取ったのではないかと推測していた。しかし、レオには依然として、最高の選手であり続け、戦い続けたいという貪欲な意欲がある。先日も、彼の精神力の強さが改めて示された。

「試合開始早々のPKを外しても、彼は前へ前へ突き進んだ。もし彼が落ち込み、アルゼンチン代表が崩れていたらどうなっていたか想像してほしい。それはチームの弱さを見せていただろう。しかし彼は立ち直り、戦い続け、最終的に2得点を挙げた」

また、スアレスはインテル・マイアミ加入後に二人が力を抜いているという指摘も否定した。

「レオには、プレーし続け、戦い続けたいという意欲がある」と付け加えた。「多くの人が、なぜ我々がトレーニング中にまだ怒るのかと尋ねてくる。それは、それが我々のあり方であり、子供の頃からずっとそうやって戦ってきたからだ。そして、引退するまでその姿勢は変わらないだろう。 今、本当に際立っているのは、彼のプロ意識、そして米国でプレーし、今日ワールドカップで戦っているすべての選手たちのプロ意識だ。」