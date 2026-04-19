チアゴが選んだベストメンバーから外れた最も意外な選手は、リヴァプールのエース、サラーだった。アンフィールドで数々の記録を打ち立てたエジプト人FWにもかかわらず、チアゴはロベルト・フィルミーノの才能を称えた。ユルゲン・クロップ率いるリヴァプールの「エンジン」と称されるブラジル人FWに、チアゴは熱狂的なファンだった。

チアゴは「ボビー・フィルミーノ……僕はあの選手に夢中だった。彼は才能をチームのために使い、ボールさばきも抜群だった」と語り、その勤勉さと技術力を絶賛した。