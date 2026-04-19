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リオネル・メッシとモハメド・サラーは選外。チアゴが選んだ「最高のチームメイト」トップ3には、バルセロナとリヴァプールの別の英雄が選ばれた。
バルセロナの青写真：メッシよりイニエスタ
ラ・マシア育ちのチアゴは、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナの黄金時代に活躍した。多くの人がメッシを象徴と挙げるだろうが、チアゴはカンプ・ノウ時代の最高のチームメイトとして、より身近な存在を選んだ。
ピーター・クラウチ・ポッドキャストで、なぜ8度のバロンドール受賞者ではなくアンドレス・イニエスタを選んだのかを説明した。 「バルセロナにはGKからFWまで優れた選手がたくさんいたが、戦術理解と才能が最も融合していたのはイニエスタだ。メッシ、シャビ、ブスケツもいたが、同じポジションのイニエスタに自分を重ねていた」
- AFP
ドイツの効率性：フィリップ・ラームの卓越性
チアゴはバイエルン・ミュンヘンで7シーズン過ごし、多くのタイトルを獲得した。フランク・リベリーやアリエン・ロッベンといった強力な攻撃陣とプレーしたが、最も印象的だったのは多才で控えめな存在だった。 彼はアリアンツ・アレーナで最も印象的だった選手として、元バイエルン主将のフィリップ・ラームを挙げた。特にグアルディオラ監督の下でラームがMFに転向した際、その適応力を指摘した。「バイエルンにはリベリーやロッベンがいたが、自分のポジションの話に戻るよ」と彼は付け加えた。 「フィリップ・ラームのような選手を見ると……彼はサイドバックとして非常に安定していた。彼が中盤でプレーしたとき、僕は『こいつはいつも中盤でプレーしている、サイドバックじゃなかったんだ！』と思った。彼は僕を大いに驚かせた。」
アンフィールドの陰のヒーロー：ボビー・フィルミーノの魅力
チアゴが選んだベストメンバーから外れた最も意外な選手は、リヴァプールのエース、サラーだった。アンフィールドで数々の記録を打ち立てたエジプト人FWにもかかわらず、チアゴはロベルト・フィルミーノの才能を称えた。ユルゲン・クロップ率いるリヴァプールの「エンジン」と称されるブラジル人FWに、チアゴは熱狂的なファンだった。
チアゴは「ボビー・フィルミーノ……僕はあの選手に夢中だった。彼は才能をチームのために使い、ボールさばきも抜群だった」と語り、その勤勉さと技術力を絶賛した。
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伝説のスターたちと歩んだ輝かしいキャリアを振り返る
チアゴはリヴァプールで4年間過ごし、2023-24シーズン限りで現役を引退。15年に及ぶ輝かしいキャリアに幕を閉じた。彼が選んだ選手はデータ至上主義者には意外かもしれないが、中盤の匠が試合をどう見ているかを示唆する。 ラ・リーガ4回、チャンピオンズリーグ2回、ブンデスリーガ7回の優勝を経験した彼のキャリアは、一流選手とのプレーで彩られた。メッシやサラーではなくイニエスタ、ラーム、フィルミーノを選んだことは、個人よりチームを重んじる選手への敬意を示している。