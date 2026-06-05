ベストイレブンには初選出の選手が6名入った。アストン・ヴィラへの移籍が噂される若手ザヴィエ・ゴゾが特に注目されている。昨夏早く加入していれば選ばれていたソンも初選出。マルカニッチ、シュワケ、カイパース、ムボカジも新顔だ。

ティム・リームは2度目の選出ながら、15年ぶりとなる。前回は2011年、ニューヨーク・レッドブルズ所属時だった。