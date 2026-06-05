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リオネル・メッシとソン・フンミンがMLSオールスターの先発メンバーを率いる。リーガMXオールスター戦には初選出選手が6名含まれる。
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強力なメンバーが選出された
MLSオールスターのベストイレブンは予想通り強力だ。ファン、メディア、選手たちが協力して魅力的なチームを作った：
GK：ブライアン・シュウェイク（ナッシュビルSC）
左SB：アンソニー・マルカニッチ（ミネソタ・ユナイテッド） CB：ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイアー）とティム・リーム（シャーロットFC） 右SB：アンディ・ナハル（ナッシュビルSC）
守備的MF：セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）攻撃的MF：ザビエル・ゴゾ（レアル・ソルトレイク）、ハニー・ムクタール（ナッシュビルSC）
FW：ヒューゴ・カイパース（シカゴ・ファイアー）、ソン・フンミン（LAFC）、レオ・メッシ（インター・マイアミ）
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初ノミネート作
ベストイレブンには初選出の選手が6名入った。アストン・ヴィラへの移籍が噂される若手ザヴィエ・ゴゾが特に注目されている。昨夏早く加入していれば選ばれていたソンも初選出。マルカニッチ、シュワケ、カイパース、ムボカジも新顔だ。
ティム・リームは2度目の選出ながら、15年ぶりとなる。前回は2011年、ニューヨーク・レッドブルズ所属時だった。
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メッシは登場するだろうか？
昨年のオールスターゲームでは、インテル・マイアミのメッシとジョルディ・アルバが選出されながら出場せず、物議を醸した。2人は1試合の出場停止処分を受けた。MLSはGOALの取材に、無断で出場しない選手には同様の処分が科されると確認した。
リーグは声明で「リーグの事前承認なくオールスターゲームに参加しなかった選手は、所属クラブの次の試合に出場できない」と発表した。
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リーガMXオールスターズのメンバーは未発表
今年もMLSのスターがリーガMXの精鋭と対戦する。選出選手はまだ発表されていないが、昨年は試合約1ヶ月前の6月中旬に発表された。今年の試合は7月29日、シャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで開催される。