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リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、サッカー界のロジャー・フェデラーとラファエル・ナダルだ。しかしティエリ・アンリは「史上最高の選手（GOAT）」を一人に絞ろうとしない。
偉大さによって結ばれた、決して断ち切れない絆
ロンドンで開催されたイベントで『マルカ』紙の取材に応じたアンリは、メッシとロナウドの長期にわたるライバル関係について語った。どちらが絶対的な勝者かと問われると、元バルセロナFWは、2人を対立させること自体に疑問を投げかけた。「なぜ対立させるのか。どちらも楽しめるのに」と語った。 「もちろん私はレオとプレーしたから感情的に彼を支持している。それでもクリスティアーノを否定はしない。2人とも別次元の存在だ。ナダルとフェデラー、プロストとセナのように、互いを高め合ってきた。もはや比較の対象外だ」
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最高峰で時を超え
その圧倒的な才能に加え、このフランス人選手は、2人が約20年にわたってサッカー界の頂点に君臨し続けた驚異的な持続力にも言及した。彼は、それこそが厳格な自己管理の証だと指摘した。「彼らについて、もはや言葉が見つからない。彼らは普通じゃない」とアンリは語った。「世界一であり続けること、そして彼らのゴール数や記録も驚くべきものだが…… 私が最も尊敬するのは、その長期にわたる活躍だ。そのためには健康的な食事、夜遊びを避ける、家族との時間、しっかりとしたトレーニング、そして誰よりも努力することが必要だ。彼らの生き方には脱帽するしかない」
歴史上まれな統計的二大独占
両者の数字は驚異的だ。アルゼンチン代表はバロンドール8回、FIFA最優秀男子選手賞4回、ラ・リーガ10回、チャンピオンズリーグ4回、2022年ワールドカップ優勝。 一方、ポルトガルのエースはバロンドール5回、FIFA最優秀男子選手賞3回を受賞。チャンピオンズリーグを5度制し、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスで国内タイトルも獲得。2016年には母国を率いて欧州選手権を制した。
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最終章が近づいている
輝かしいキャリアの幕が下りつつある今も、2人のレジェンドは国際舞台での栄光を強く求める。ロナウドは1000ゴールに迫り、悲願のワールドカップ制覇を狙う。メッシはアルゼンチン代表として2大会連続優勝し、おとぎ話のような結末を望む。