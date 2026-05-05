その圧倒的な才能に加え、このフランス人選手は、2人が約20年にわたってサッカー界の頂点に君臨し続けた驚異的な持続力にも言及した。彼は、それこそが厳格な自己管理の証だと指摘した。「彼らについて、もはや言葉が見つからない。彼らは普通じゃない」とアンリは語った。「世界一であり続けること、そして彼らのゴール数や記録も驚くべきものだが…… 私が最も尊敬するのは、その長期にわたる活躍だ。そのためには健康的な食事、夜遊びを避ける、家族との時間、しっかりとしたトレーニング、そして誰よりも努力することが必要だ。彼らの生き方には脱帽するしかない」