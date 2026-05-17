2025-26シーズン、レヴァンドフスキはフリック監督の下で苦しい立場に立たされている。伝説的な選手ながら、ラ・リーガ29試合中で先発は15試合のみ。自身はまだ頂点に立てると思っているため、この数字に納得していないと報じられる。キャリア終盤を迎え、脇役役を受け入れるつもりはないようだ。

「バルセロナが見限ったのはレヴァンドフスキではなく、バルセロナを去るのはロベルトだ。正直、彼を責められない」とアーバンは付け加えた。「バルセロナにとって、レヴァンドフスキが残る方が得だ。ラポルタ会長もインタビューでそう語っている。戦略的にもその方が理にかなっている。彼の立場は明白だ。バルセロナを辞めるのは彼の方だ」