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リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの去就が、ロベルト・レヴァンドフスキのバルセロナからのフリー移籍の決断に影響を与えた。ポーランド人ストライカーにはMLSとサウジ・プロリーグという選択肢がある。
メッシとロナウドの成功モデル
レヴァンドフスキがカタルーニャを去る決断をした背景には、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの衰えを知らない活躍があった。37歳のフォワードは、長年のライバルたちがインテル・マイアミとアル・ナセルで still 注目を集める姿を見て、自身もスタメンでプレーしたいという意欲を掻き立てられた。
ポーランド代表監督ヤン・ウーバンの息子ピオトル・ウーバンは、本紙の取材にこう語った。「スペインには偉大なクラブ、美しい街、名声、富、トロフィー、幸せな家族がある。彼にとって必要なものはすべて揃っている。 それでもキャリアは続く。メッシとロナウドが今も輝いているのを見て、控えになることを拒んでいる。それが彼の野心だ」
- AFP
役割の縮小に対する不満
2025-26シーズン、レヴァンドフスキはフリック監督の下で苦しい立場に立たされている。伝説的な選手ながら、ラ・リーガ29試合中で先発は15試合のみ。自身はまだ頂点に立てると思っているため、この数字に納得していないと報じられる。キャリア終盤を迎え、脇役役を受け入れるつもりはないようだ。
「バルセロナが見限ったのはレヴァンドフスキではなく、バルセロナを去るのはロベルトだ。正直、彼を責められない」とアーバンは付け加えた。「バルセロナにとって、レヴァンドフスキが残る方が得だ。ラポルタ会長もインタビューでそう語っている。戦略的にもその方が理にかなっている。彼の立場は明白だ。バルセロナを辞めるのは彼の方だ」
明確なスタート地点を探しています
レヴァンドフスキの移籍理由は金銭より競技面での評価だ。それでも次なる移籍先では高額契約が提示されるだろう。彼は自身がスタメンの筆頭となるプロジェクトを最優先している。しかしフリック監督の下で攻撃陣を刷新するバルサでは、その保証が薄れている。
アーバン氏は「ロベルトはバルセロナでスタメンの座を確保できるか見極めている。彼にとって重要なのは、ポジションが確約され、先発ストライカーとしてプレーすることだ。その点より、どのクラブかというのは二の次だ。今季、控えに回ったことが彼にとって負担だったと確信している」と続けた。
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次はMLSか、それともサウジ・プロリーグか？
スペインの強豪クラブを退団するレヴァンドフスキの去就は、2つの選択肢に絞られた。 メジャーリーグサッカー（MLS）への移籍が有力で、シカゴ・ファイアが獲得に動いている。一方、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルも巨額オファーを提示し、ロナウドとの再戦の可能性を示している。