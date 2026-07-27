リオネル・メッシとキリアン・ムバッペは、アルゼンチン戦の象徴的なゴールに敗れ、ワールドカップ「大会最優秀ゴール賞」を逃した。

FIFAは、ベスト32のアルゼンチン戦でカブラルが決めたゴールが2026年ワールドカップの「ヒュンダイ・ゴール・オブ・ザ・トーナメント」に選ばれたと発表した。ロッテルダム出身の23歳DFは、個人技で世界中のファンを魅了し、メッシ、ムバッペ、ジュリアン・アルバレスらを抑えて首位に立った。

このゴールは、ロペス・カブラルがマカリスターをかわし、マルティネスも交わして上隅にカーブを掛けた一撃だった。

この受賞で彼は、ハメス・ロドリゲス、ベンジャミン・パヴァール、リシャルリソンら歴代受賞者に名を連ねた。