雷雨の恐れで主催者がレーススタートを3時間早めたが、メッシはリラックスして準備を進めた。38歳の彼はVIPとして最前線へ直行し、スポーツ界の著名人と面会した。

ハイライトはメルセデスAMGペトロナスチームのガレージ訪問で、ラッセルと10代のスター、アントネッリが家族とともに記念撮影を行い、写真はSNSで瞬く間に拡散された。

この日、パドックにいたアルゼンチン勢にとっても縁深い一日となった。メッシは時間を割き、母国を共有する新星フランコ・コラピントと面会。サッカーとモータースポーツの架け橋となった。







