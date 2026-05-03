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リオネル・メッシとアントネラ・ロクッツォがマイアミGPを観戦。アルゼンチンのスターはF1ドライバーのジョージ・ラッセル、キミ・アントネッリ、フランコ・コラピントと対面した。
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F1でメッシが脚光を浴びる
土曜日にメジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミでプレーしたばかりのメッシは、マイアミGPにも登場し、南フロリダで最も注目の的であることを示した。
妻アントネラと手をつないだ彼は、ワールドカップ制覇の英雄を一目見ようとするカメラやファンの波をくぐり抜けた。
ドライバーたちとの対面
雷雨の恐れで主催者がレーススタートを3時間早めたが、メッシはリラックスして準備を進めた。38歳の彼はVIPとして最前線へ直行し、スポーツ界の著名人と面会した。
ハイライトはメルセデスAMGペトロナスチームのガレージ訪問で、ラッセルと10代のスター、アントネッリが家族とともに記念撮影を行い、写真はSNSで瞬く間に拡散された。
この日、パドックにいたアルゼンチン勢にとっても縁深い一日となった。メッシは時間を割き、母国を共有する新星フランコ・コラピントと面会。サッカーとモータースポーツの架け橋となった。
トップスターたちがフロリダの太陽を求めて集まる
メッシだけでなく、スポーツ界の重鎮が多数来場し、マイアミGPはF1カレンダーで最も華やかなレースであることを証明した。テニスのレジェンド、ラファエル・ナダルもパドックに姿を見せ、グランドスラム22回優勝の英雄は、同じくフロリダへ駆け付けた元バイエルン・ミュンヘンのDFジェローム・ボアテングと共に雰囲気を楽しんでいた。
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レース後、注目は再びインター・マイアミへ
パドックの華やかさは気分転換になったが、メッシはこのサーキットを訪問したわずか24時間前、ピッチで苦い敗戦を経験していた。
インテル・マイアミは3点リードを逆転され、フロリダの宿敵オーランド・シティに4-3で敗れた。キャプテンのメッシは、2026年W杯に向けたアルゼンチン代表の多忙な遠征を控え、早く勝利を取り戻したいと考えている。