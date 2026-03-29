Getty
翻訳者：
「リオネル・メッシとの契約更新は可能だった」――元バルセロナ会長、アルゼンチン出身の「史上最高の選手」の退団の責任の所在を明かす
メッシは2021年、フリーエージェントとしてバルセロナを離れ、PSGに移籍した
バルサは、クラブ全体の財政再建を図る中で、かつて8度のバロンドール受賞者が無報酬でのプレーに同意してくれることを一時期待していたが、合意には至らなかった。バルサとの長きにわたる絆は断たれ、かつては和やかだったプロとしての関係もぎくしゃくしたものとなった。
それ以来、バルセロナへの訪問はほんの一瞬のものにとどまっており、メッシは最近、カンプ・ノウで行われた改修工事を密かに視察した。英雄としての凱旋あるいはエキシビションマッチなど、感動的な復帰を望む声は多々あったにもかかわらず、フランスへ移籍して以来、彼はそのスタジアムに姿を見せていない。
ジョアン・ラポルタはそうした機会を設けることができておらず、長年にわたりメッシとの連絡が途絶えていることを認めている。カンプ・ノウの現トップは、財政破綻の時代を招いたバルサのバルトメウ前会長と前体制が、メッシの移籍の責任を負うべきだと示唆している。
- Getty Images
メッシがバルセロナを去ったのは誰の責任だったのか？
バルトメウ氏はこうした主張を否定し、ラポルタ率いる体制について次のように述べた。「彼らが必要な措置を講じていれば、レオ・メッシとの契約更新や選手の獲得は十分に可能だったはずだ」
さらに彼は次のように続けた。「問題は前体制のせいではなく、むしろ財務的フェアプレー（FFP）にある。新理事会が損失額を5億5500万ユーロに水増ししたからだ。ラ・リーガはこの報告を受け、再監査を実施し、2億8300万ユーロの引当金が存在していたことから、損失額は報告通りではないと結論付けた。 しかしバルサは当初の提案を撤回せず、ラ・リーガは規則を適用した。その結果、クラブは財政的フェアプレー違反によるペナルティを科され、今日に至るまでその損失を回復できていない。」
バルトメウは、メッシが退団へと追い込まれる中で不当な扱いを受けたことについて、また、バルセロナでの彼の記録的な功績が時を経ても色あせないものであることについて、次のように付け加えた。「メッシは、スポーツ面、財政面、商業面のいずれにおいても、彼がもたらした成果に見合った報酬を得ていなかった。 彼は、現在我々が擁する若手選手たち――彼らもまたこの輝かしいレガシーの一部である――と共に、チームの再建の一翼を担いたかったはずだが、彼は手放されてしまい、それは叶わなかった。」
ラ・リーガの強豪バルセロナが直面する財政難
バルトメウは、2020年の悪名高い「ブロファックス事件」の際、メッシの退団を阻止した人物である。この事件では、アルゼンチンのスーパースターがバルセロナを去りたいという意向を表明していた。結局、メッシの退団は阻止されたが、新型コロナウイルスのパンデミックにより、世界中のクラブはますます厳しい状況に追い込まれていった。
スター選手を揃えたチームを維持しようとする中で直面した課題について、バルトメウは次のように語った。「2020年3月、ロックダウンが始まり、その時点で収入が途絶えたため、選手たちと14％の給与削減に合意し、9000万ユーロの経費削減を実現した。
「我々はプロシカット（労働組合）と協議し、新シーズンには確実にスタジアムを再開できると伝えられていたが、8月になって再開できないと言われた。そこで選手たちに給与を20％削減すると伝えた。すると事態は決着がつかなくなった。選手たちは拒否したからだ。
「その結果、交渉を再開せざるを得なくなった。その中で『協力したい、チームを助けたい』と申し出たのはわずか4人の選手だけだった。彼らには新たな契約書が提示され、最初の2年間は収入を減らし、最後の2年間で増やすという内容となった。」
- Getty
メッシはインテル・マイアミで依然として活躍を続けており、MLSのMVPに輝いている
バルセロナは結局、メッシの退団を阻止することができなかった。南米出身の「史上最高の選手」は、通算672ゴールと34のタイトルを手にクラブを去った。38歳となった彼は現在、MLSカップ優勝チームであるインター・マイアミに所属しており、米国サッカー界における紛れもないMVPとなっている。