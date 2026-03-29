バルトメウ氏はこうした主張を否定し、ラポルタ率いる体制について次のように述べた。「彼らが必要な措置を講じていれば、レオ・メッシとの契約更新や選手の獲得は十分に可能だったはずだ」

さらに彼は次のように続けた。「問題は前体制のせいではなく、むしろ財務的フェアプレー（FFP）にある。新理事会が損失額を5億5500万ユーロに水増ししたからだ。ラ・リーガはこの報告を受け、再監査を実施し、2億8300万ユーロの引当金が存在していたことから、損失額は報告通りではないと結論付けた。 しかしバルサは当初の提案を撤回せず、ラ・リーガは規則を適用した。その結果、クラブは財政的フェアプレー違反によるペナルティを科され、今日に至るまでその損失を回復できていない。」

バルトメウは、メッシが退団へと追い込まれる中で不当な扱いを受けたことについて、また、バルセロナでの彼の記録的な功績が時を経ても色あせないものであることについて、次のように付け加えた。「メッシは、スポーツ面、財政面、商業面のいずれにおいても、彼がもたらした成果に見合った報酬を得ていなかった。 彼は、現在我々が擁する若手選手たち――彼らもまたこの輝かしいレガシーの一部である――と共に、チームの再建の一翼を担いたかったはずだが、彼は手放されてしまい、それは叶わなかった。」