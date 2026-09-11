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「リオネル・メッシである必要はない」 ブレンデン・アーロンソンがリーズにとって完璧な理由。USMNTのスターはドミニク・カルヴァート＝ルーウィンへの重要な援護を求められる
アーロンソン、リーズで新契約を勝ち取る
それが、チーム全体としてのリーズの合言葉となっている。ダニエル・ファルケ監督とクラブ首脳陣は多くの抜け目ない補強を完了させ、エランド・ロードに熾烈な競争力を持つスカッドを築き上げた。
プレミアリーグ残留は、出だしこそ低調だったものの、前季は比較的難なく達成された。戦術面での試行錯誤が、求められていた結果をもたらしたのである。直近の移籍市場でもさらなる補強が行われ、リーグ戦では無敗スタートを切っている。
アーロンソンは得点者の一人となっており、2026-27シーズン初ゴールはカラバオカップ3回戦のチェルシー戦で記録したものだった。その試合は敗戦に終わった。夏には2029年までの新契約を手にしている。
25歳のアーロンソンは、リーズで目覚ましい境遇の好転を経験してきた。加入初年度には降格を味わい、すぐにローン移籍したことで批判も集めたが、復帰後は2024-25シーズンのチャンピオンシップ優勝に貢献した。
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USMNTスターがリーズの真髄を要約
チームのためにいとわず泥くさい仕事をこなす姿勢は、情熱的なファン層に大いに支持されており、ニュージャージー出身のその選手が有用な戦力であることを証明している。精力的なアメリカ人選手がリーズの本質を体現しているかと問われたペナントは、NetBet Sportの提供でGOALに対し、こう語った。「それこそまさにリーズだ。そして、それこそがファンの期待であり、要求でもある。
「リオネル・メッシである必要はない。だが、運動量とハート、そして意欲があれば、彼らはそれを評価してくれるし、評価していることをしっかり示してくれる。それが彼らの求めるすべてだ。
「リーズ・ユナイテッドは、あちこちで1億2500万の補強をするようなクラブではないということを、彼らは理解している。だが、選手がリーズのユニフォームに袖を通したなら、最低限できることがある。スキルは必要ない。ただ走り、タックルし、懸命に働くことだ。それこそが良いプロフェッショナルであり、クラブへの強い思いを持つということだ」
カルヴァート＝ルーウィンには得点面での助けが必要だ
アーロンソンの献身性に疑いの余地はないが、結果の面では改善の余地がある。彼は昨季のプレミアリーグで4ゴールを記録した。一方で、リーズの攻撃の最前線における大きな責任は、引き続きドミニク・カルバート＝ルーウィンが担っている。
他の選手たちの奮起が必要だという点について、ペナントは次のように付け加えた。「彼はサポートを糧にする選手だ。ボックス内へのボール、供給を糧にする。そこをやれば、彼は自分でその場所に入り込むし、おそらく10回中9回はそこにいて、競り勝つだろう。
「プレシーズンでも良く見えたし、シーズン序盤も良く見えている。だが、彼はハーフウェーラインでボールを受けて、3人を抜き去り、自分でチャンスを作って、ゴール上隅に決めるようなストライカーではない。
「彼にはボールを供給する必要がある。アーリング・ハーランドのようなものだ。供給がなければ、実際のところゴールを量産することはできない。だから、そこが整理されて、供給が整い、鋭いクロスが入るようになれば、それはカルバート＝ルーウィンにとって理想的だ。」
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リーズの2026-27シーズン日程：次戦はニューカッスル戦
それはアーロンソンが受け入れる必要のある挑戦である。彼はしばしばワイドフォワード、あるいは創造的なトップ下としてプレーすることを求められるからだ。より大きなインパクトを残せるだけの技術力は備えているが、これまで多くの得点を挙げてきたタイプではない。
リーズは今季、粘り強く結果をもぎ取る術を見いだしており、ピッチ内外で野心的な計画が進められる中、月曜日にはニューカッスルをウェスト・ヨークシャーに迎え、プレミアリーグ再開後の一戦に臨むことになっている。
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