それが、チーム全体としてのリーズの合言葉となっている。ダニエル・ファルケ監督とクラブ首脳陣は多くの抜け目ない補強を完了させ、エランド・ロードに熾烈な競争力を持つスカッドを築き上げた。

プレミアリーグ残留は、出だしこそ低調だったものの、前季は比較的難なく達成された。戦術面での試行錯誤が、求められていた結果をもたらしたのである。直近の移籍市場でもさらなる補強が行われ、リーグ戦では無敗スタートを切っている。

アーロンソンは得点者の一人となっており、2026-27シーズン初ゴールはカラバオカップ3回戦のチェルシー戦で記録したものだった。その試合は敗戦に終わった。夏には2029年までの新契約を手にしている。

25歳のアーロンソンは、リーズで目覚ましい境遇の好転を経験してきた。加入初年度には降格を味わい、すぐにローン移籍したことで批判も集めたが、復帰後は2024-25シーズンのチャンピオンシップ優勝に貢献した。