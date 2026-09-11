あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Brenden Aaronson Leeds 2026-27Getty
Chris Burton

翻訳者：

「リオネル・メッシである必要はない」 ブレンデン・アーロンソンがリーズにとって完璧な理由。USMNTのスターはドミニク・カルヴァート＝ルーウィンへの重要な援護を求められる

ブレンデン・アーロンソン
リーズ
プレミアリーグ
ドミニク・カルバート＝ルーウィン

ブレンデン・アーロンソンは、リーズのキープレーヤーになるために「リオネル・メッシである必要はない」と、元リーズのウインガーであるジャーメイン・ペナントから伝えられた。 アメリカ代表のスターは、個人として現在の所属クラブがクラブとして体現しているものを示す存在だと見なされている。地球上で最も才能ある選手ではないかもしれないが、常にハードワークしてくれると信頼できる。

  • アーロンソン、リーズで新契約を勝ち取る

    それが、チーム全体としてのリーズの合言葉となっている。ダニエル・ファルケ監督とクラブ首脳陣は多くの抜け目ない補強を完了させ、エランド・ロードに熾烈な競争力を持つスカッドを築き上げた。

    プレミアリーグ残留は、出だしこそ低調だったものの、前季は比較的難なく達成された。戦術面での試行錯誤が、求められていた結果をもたらしたのである。直近の移籍市場でもさらなる補強が行われ、リーグ戦では無敗スタートを切っている。

    アーロンソンは得点者の一人となっており、2026-27シーズン初ゴールはカラバオカップ3回戦のチェルシー戦で記録したものだった。その試合は敗戦に終わった。夏には2029年までの新契約を手にしている。

    25歳のアーロンソンは、リーズで目覚ましい境遇の好転を経験してきた。加入初年度には降格を味わい、すぐにローン移籍したことで批判も集めたが、復帰後は2024-25シーズンのチャンピオンシップ優勝に貢献した。

    • 広告
  • Brenden Aaronson Leeds 2026-27 ChelseaGetty

    USMNTスターがリーズの真髄を要約

    チームのためにいとわず泥くさい仕事をこなす姿勢は、情熱的なファン層に大いに支持されており、ニュージャージー出身のその選手が有用な戦力であることを証明している。精力的なアメリカ人選手がリーズの本質を体現しているかと問われたペナントは、NetBet Sportの提供でGOALに対し、こう語った。「それこそまさにリーズだ。そして、それこそがファンの期待であり、要求でもある。

    「リオネル・メッシである必要はない。だが、運動量とハート、そして意欲があれば、彼らはそれを評価してくれるし、評価していることをしっかり示してくれる。それが彼らの求めるすべてだ。

    「リーズ・ユナイテッドは、あちこちで1億2500万の補強をするようなクラブではないということを、彼らは理解している。だが、選手がリーズのユニフォームに袖を通したなら、最低限できることがある。スキルは必要ない。ただ走り、タックルし、懸命に働くことだ。それこそが良いプロフェッショナルであり、クラブへの強い思いを持つということだ」

  • カルヴァート＝ルーウィンには得点面での助けが必要だ

    アーロンソンの献身性に疑いの余地はないが、結果の面では改善の余地がある。彼は昨季のプレミアリーグで4ゴールを記録した。一方で、リーズの攻撃の最前線における大きな責任は、引き続きドミニク・カルバート＝ルーウィンが担っている。

    他の選手たちの奮起が必要だという点について、ペナントは次のように付け加えた。「彼はサポートを糧にする選手だ。ボックス内へのボール、供給を糧にする。そこをやれば、彼は自分でその場所に入り込むし、おそらく10回中9回はそこにいて、競り勝つだろう。

    「プレシーズンでも良く見えたし、シーズン序盤も良く見えている。だが、彼はハーフウェーラインでボールを受けて、3人を抜き去り、自分でチャンスを作って、ゴール上隅に決めるようなストライカーではない。

    「彼にはボールを供給する必要がある。アーリング・ハーランドのようなものだ。供給がなければ、実際のところゴールを量産することはできない。だから、そこが整理されて、供給が整い、鋭いクロスが入るようになれば、それはカルバート＝ルーウィンにとって理想的だ。」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Brenden Aaronson Leeds 2026-27 homeGetty

    リーズの2026-27シーズン日程：次戦はニューカッスル戦

    それはアーロンソンが受け入れる必要のある挑戦である。彼はしばしばワイドフォワード、あるいは創造的なトップ下としてプレーすることを求められるからだ。より大きなインパクトを残せるだけの技術力は備えているが、これまで多くの得点を挙げてきたタイプではない。

    リーズは今季、粘り強く結果をもぎ取る術を見いだしており、ピッチ内外で野心的な計画が進められる中、月曜日にはニューカッスルをウェスト・ヨークシャーに迎え、プレミアリーグ再開後の一戦に臨むことになっている。

プレミアリーグ
リーズ crest
リーズ
LEE
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW