Getty Images
翻訳者：
リオネル・メッシがF1ドライバー、フランコ・コラピントの夢を叶えた。コラピントは以前、アルピーヌのドライバーからサイン入りヘルメットを贈られていた。
全国的なつながり
ブエノスアイレスでのエキシビションマッチ中、コラピントが「最も会いたいのはメッシだ」と明かした。その言葉を受け、2人のアルゼンチンスターはマイアミの練習場で対面した。 代表チームメイトのロドリゴ・デ・パウも合流し、3人は静かなひとときを過ごした。この交流は、2025年6月に22歳のドライバーがマイアミの主将にサイン入りヘルメットを贈ったことに続くもの。
レオの夢
コラピントは、メディアやマーケティングの圧力なく選手たちが個人的に交流できた親密な雰囲気を強調した。
Motorsport.comの取材に彼はこう語った。「とても忙しいレースだ。土曜の午後に試合もある。あの瞬間は特別だった。ずっと夢見ていたことだ。アルゼンチン人は皆、レオに会いたいと言うだろう。僕はそのチャンスを掴んだ」。
「とても特別な瞬間」
アルピーヌのドライバーで、ボカ・ジュニアーズの熱狂的サポーターとしても知られる彼は、8度のバロンドール受賞者とリラックスした時間を過ごせたことを喜んだ。彼は「ずっと会いたかったが機会がなかった」と語った。 カメラもマーケティングもなし。僕と彼、そしてロドリゴ・デ・ポールの3人で、スポーツではなく個人的な話題で盛り上がった。ずっと夢見ていた時間だった。彼と過ごせた瞬間は、とても特別だった」
- AFP
マイアミでレースが再開される
サウジアラビアとバーレーンでのレース中止で5週間の中断後、F1はマイアミGPで再開する。開幕戦を終えた時点で、コラピントはドライバーズランキング16位。経験豊富なチームメイト、ピエール・ガスリーには14ポイント差をつけられている。 母国アルゼンチンの英雄との出会いで得たインスピレーションを胸に、フロリダの市街地コースで結果を残したいと意気込む。