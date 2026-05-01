リオネル・メッシがF1ドライバー、フランコ・コラピントの夢を叶えた。コラピントは以前、アルピーヌのドライバーからサイン入りヘルメットを贈られていた。

アルピーヌのドライバーで、ボカ・ジュニアーズの熱狂的サポーターとしても知られる彼は、8度のバロンドール受賞者とリラックスした時間を過ごせたことを喜んだ。彼は「ずっと会いたかったが機会がなかった」と語った。 カメラもマーケティングもなし。僕と彼、そしてロドリゴ・デ・ポールの3人で、スポーツではなく個人的な話題で盛り上がった。ずっと夢見ていた時間だった。彼と過ごせた瞬間は、とても特別だった」