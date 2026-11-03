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リオネル・メッシが4年連続でMLSのユニフォーム売上首位に。ロベルト・レヴァンドフスキが急浮上、キャバン・サリバンはトップ10入り
- Icon Sportswire
メッシが再び先頭に立つ
メッシがMLS、さらには世界のサッカー界全体に与える文化的影響力は、ユニフォームの売り上げにも改めて表れた。バロンドールを8度受賞したメッシは、世界中のクラブを通じたユニフォーム売り上げの首位をバルセロナのラミン・ヤマルに奪われたものの、MLSでは4年連続でトップを維持している。その影響力により、マイアミは間違いなくグッズ売り上げで世界有数のクラブとなっている。『マルカ』によると、マイアミより多くのユニフォームを売り上げたクラブは、サッカー界全体でわずか4クラブ。MLSの他のクラブはトップ10入りしていない。
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レヴァンドフスキ、ワールドカップ効果で追い風
しかし意外なことに、ワールドカップ後は海外から加入した選手の人気が高まった。レヴァンドフスキは6月にシカゴにやって来て以来、メッシを含む全選手の中でユニフォーム売り上げ首位に立っている。3月にオーランド・シティと契約したものの、夏まで試合に出場しなかったアントワーヌ・グリーズマンも、ワールドカップ後にトップ5入りを果たした。
- Getty
キャバン・サリバンが順位をじわじわ上げる
トップ10に入った米国勢は確かに少なく、米国男子代表選手はわずか1人だった。その選手がキャバン・サリバンだ。6月にトップチームのレギュラーに定着してからフィラデルフィア・ユニオンで複数の記録を更新し、話題をさらった。シーズン終盤には躍進し、MLSの10代選手によるゴール関与数の新記録を樹立。それまで低迷していたユニオンをプレーオフ進出圏に押し上げた。
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トップ10の全リスト
選手
チーム
1. レオ・メッシ
インテル・マイアミ
2. ソン・フンミン
LAFC
3. トーマス・ミュラー
バンクーバー・ホワイトキャップス
4. ロベルト・レヴァンドフスキ
シカゴ・ファイアー
5. アントワーヌ・グリーズマン
オーランド・シティ
6. キャバン・サリバン
フィラデルフィア・ユニオン
7. デニス・ブアンガ
LAFC
8. ルイス・スアレス
インテル・マイアミ
9. ハニー・ムフタル
ナッシュビルSC
10. ロドリゴ・デ・パウル
インテル・マイアミ
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