しかし意外なことに、ワールドカップ後は海外から加入した選手の人気が高まった。レヴァンドフスキは6月にシカゴにやって来て以来、メッシを含む全選手の中でユニフォーム売り上げ首位に立っている。3月にオーランド・シティと契約したものの、夏まで試合に出場しなかったアントワーヌ・グリーズマンも、ワールドカップ後にトップ5入りを果たした。