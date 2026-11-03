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ライブ
Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
翻訳者：

リオネル・メッシが4年連続でMLSのユニフォーム売上首位に。ロベルト・レヴァンドフスキが急浮上、キャバン・サリバンはトップ10入り

インテル・マイアミ
リオネル・メッシ
シカゴ・ファイアー
ロベルト・レヴァンドフスキ
MLS
アメリカ

MLSは火曜日午後、インテル・マイアミのスター選手、レオ・メッシが4シーズン連続でユニフォーム売り上げのトップに立ったと発表した。メッシは、LAFCのソン・フンミン、シカゴ・ファイアーのロベルト・レヴァンドフスキ、フィラデルフィア・ユニオンの若手有望株キャバン・サリバンら、スターが名を連ねるランキングで首位となった。シーズン途中に加入した選手も好調で、大型補強の2選手がトップ5に入った。

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    メッシが再び先頭に立つ

    メッシがMLS、さらには世界のサッカー界全体に与える文化的影響力は、ユニフォームの売り上げにも改めて表れた。バロンドールを8度受賞したメッシは、世界中のクラブを通じたユニフォーム売り上げの首位をバルセロナのラミン・ヤマルに奪われたものの、MLSでは4年連続でトップを維持している。その影響力により、マイアミは間違いなくグッズ売り上げで世界有数のクラブとなっている。『マルカ』によると、マイアミより多くのユニフォームを売り上げたクラブは、サッカー界全体でわずか4クラブ。MLSの他のクラブはトップ10入りしていない。

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    レヴァンドフスキ、ワールドカップ効果で追い風

    しかし意外なことに、ワールドカップ後は海外から加入した選手の人気が高まった。レヴァンドフスキは6月にシカゴにやって来て以来、メッシを含む全選手の中でユニフォーム売り上げ首位に立っている。3月にオーランド・シティと契約したものの、夏まで試合に出場しなかったアントワーヌ・グリーズマンも、ワールドカップ後にトップ5入りを果たした。

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    キャバン・サリバンが順位をじわじわ上げる

    トップ10に入った米国勢は確かに少なく、米国男子代表選手はわずか1人だった。その選手がキャバン・サリバンだ。6月にトップチームのレギュラーに定着してからフィラデルフィア・ユニオンで複数の記録を更新し、話題をさらった。シーズン終盤には躍進し、MLSの10代選手によるゴール関与数の新記録を樹立。それまで低迷していたユニオンをプレーオフ進出圏に押し上げた。

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  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    トップ10の全リスト

    選手

    チーム

    1. レオ・メッシ

    インテル・マイアミ

    2. ソン・フンミン

    LAFC

    3. トーマス・ミュラー

    バンクーバー・ホワイトキャップス

    4. ロベルト・レヴァンドフスキ

    シカゴ・ファイアー

    5. アントワーヌ・グリーズマン

    オーランド・シティ

    6. キャバン・サリバン

    フィラデルフィア・ユニオン

    7. デニス・ブアンガ

    LAFC

    8. ルイス・スアレス

    インテル・マイアミ

    9. ハニー・ムフタル

    ナッシュビルSC

    10. ロドリゴ・デ・パウル

    インテル・マイアミ