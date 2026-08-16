敗戦直後に語ったインテル・マイアミのギジェルモ・オヨス監督は、慌てるつもりはないとし、この大敗はチームのさらなる成長の糧になるだけだと強調した。

「このような敗戦で私たちが立ち止まることはない。私たちは成長を続ける」と同監督は語った。「今日は休み、明日から再び目標に向かって取り組んでいく。1度の敗戦で目標を失うことはない。むしろ、さらに高みを目指し、成長を続け、チームの発展を継続していく。

「選手たちがしてくれたすべてのことに感謝している。人々は4-1の敗戦を指摘するかもしれないが、チームは感情面で非常に大きな消耗を抱えていた。それを理解するには、実際にあのピッチに立っていなければならない。だからこそ、不利な結果以上に、とても価値のあるものが示されていたし、それこそが私にとって本当に重要なことだ」

オヨス監督のチームは、次に素早い切り替えを迫られる。指揮官は水曜日のフィラデルフィア・ユニオン戦という難しいアウェーゲームに向けて準備を進めることになる。インテル・マイアミは再び勢いを取り戻し、イースタン・カンファレンス順位表でナッシュビルとの差を縮めるためにも、勝利を強く求めている。しかし、メッシの長期的な持続力とチーム守備の脆さをめぐる疑問がくすぶる中、立て直しへの道のりは険しく見える。