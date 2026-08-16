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リオネル・メッシが3試合連続でPK失敗、インテル・マイアミはナッシュビルに4失点で惨敗
メッシのPK不振は続く
メッシにとって、その魔法は一時的に消えたようだ。テネシーで悪夢のような一夜を過ごした。インテル・マイアミが23分に0-1とリードを許す中、このベテランにはPKで同点に追いつく絶好のチャンスがあった。しかし、低いシュートはナッシュビルのGKブライアン・シュウェイクに見事に防がれた。
データは、このアルゼンチン代表が現在PKで苦しんでいる深刻さを浮き彫りにしている。 『ESPN』によれば、今回の失敗により、メッシが3本連続でPKを失敗するのは2014年以来初めてとなった。この不名誉な連続記録は今夏のワールドカップで始まり、オーストリア戦とエジプト戦でも決められなかった。
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ナッシュビルがジオディス・パークで大勝
テラスコ・セゴビアが前半終了間際に同点弾を決めたものの、ナッシュビルSCは後半に試合を完全に支配した。ハニ・ムフタルは決定力の高い2得点でその実力をリーグに改めて示し、サム・サリッジは巧みなバックヒールで3点目を加えた。マイアミの守備はプレッシャーの前に崩壊し、ナッシュビルの3点目につながるプレーの場面では、抗議したメッシにフラストレーションが募っていたことを示すようにイエローカードが提示された。
とどめの一撃はアディショナルタイムに生まれた。マイアミGKロッコ・リオス・ノボのコミカルなミスがきっかけだった。ゴールキーパーはエリアを大きく飛び出した位置で足を滑らせ、シュワケのロングボールがムフタルに通る結果となり、ムフタルは無人のゴールにボールを流し込んだ。
メッシに暗い影を落とす個人的悲劇
この試合は、父であり長年の代理人でもあったホルヘ・メッシの悲劇的な死去後、メッシにとって初先発となった。39歳のメッシは計り知れない精神的重圧を抱えており、最近では父の導きなしにこの競技をどう続けていけばいいのか分からないと認めていた。
メッシの苦闘には、試合終盤の不運も追い打ちをかけた。後半の慌ただしい攻撃の1プレーでは、このFWのシュートがラインを割らないまま両ポストを叩き、その後の別のシュートはオフサイドで取り消された。
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ホヨス、「感情的な」重圧の中でも強気の姿勢を崩さず
敗戦直後に語ったインテル・マイアミのギジェルモ・オヨス監督は、慌てるつもりはないとし、この大敗はチームのさらなる成長の糧になるだけだと強調した。
「このような敗戦で私たちが立ち止まることはない。私たちは成長を続ける」と同監督は語った。「今日は休み、明日から再び目標に向かって取り組んでいく。1度の敗戦で目標を失うことはない。むしろ、さらに高みを目指し、成長を続け、チームの発展を継続していく。
「選手たちがしてくれたすべてのことに感謝している。人々は4-1の敗戦を指摘するかもしれないが、チームは感情面で非常に大きな消耗を抱えていた。それを理解するには、実際にあのピッチに立っていなければならない。だからこそ、不利な結果以上に、とても価値のあるものが示されていたし、それこそが私にとって本当に重要なことだ」
オヨス監督のチームは、次に素早い切り替えを迫られる。指揮官は水曜日のフィラデルフィア・ユニオン戦という難しいアウェーゲームに向けて準備を進めることになる。インテル・マイアミは再び勢いを取り戻し、イースタン・カンファレンス順位表でナッシュビルとの差を縮めるためにも、勝利を強く求めている。しかし、メッシの長期的な持続力とチーム守備の脆さをめぐる疑問がくすぶる中、立て直しへの道のりは険しく見える。
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