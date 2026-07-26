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リオネル・メッシが2026年MLSオールスターゲームを欠場しても出場停止にならない理由。アルゼンチン史上最高の選手は現在インテル・マイアミの試合を欠場中。
メッシを守る規制の抜け穴
土曜、MLSオールスターからメッシとデ・ポールが除外された。通常、リーグはエキシビション欠場選手に厳罰を与えるが、2026年大会は特別だ。2人は2026年W杯でアルゼンチン代表として決勝まで進んだため、国際選手組合（FIFPro）の選手福祉保護措置の対象となる。
この保護措置を確実なものにするため、メジャーリーグサッカー（MLS）とMLS選手協会は今シーズン前に具体的な合意に達していた。リーグは公式声明で次のように説明した。「2026年シーズンの開幕に先立ち、MLSと選手協会は、選手がワールドカップから離脱した際、各クラブが選手と個別に話し合い、適切な休息期間とトレーニング・試合への復帰スケジュールを決定することで合意した。 この合意に基づき、ロドリゴ・デ・ポールとリオネル・メッシは2026年MLSオールスターゲームを免除される。」
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なぜ昨年、出場停止処分となったのか
今回の寛大な対応は、2025年オースティンでのオールスターゲームで起きた騒動とは対照的だ。 当時、メッシと元チームメイトのジョルディ・アルバはキックオフ直前に出場を辞退。怪我による公式な欠場とは認められず、リーグの規定により1試合の出場停止処分となった。
この処分にインター・マイアミのオーナー陣は強く反発。経営オーナーのホルヘ・マス氏は、リーグの強制参加ルールを「過酷すぎる」と批判し、選手たちがすでに身体的限界に近いと主張した。
オールスター・ロースターへの影響
メッシの欠場は、彼の驚異的な個人成績を考えると、リーグのマーケティングに大きな打撃だ。アルゼンチンが決勝に進んだ2026年W杯で8得点を挙げ、シルバーブーツとシルバーボールを獲得したばかりだった。メッシとデ・ポールの欠場を受け、MLSはリーガMXオールスターズ戦のメンバーを急きょ再調整した。
それでもMLSオールスターにはW杯に出場した9選手が残り、休養義務のない彼らは火曜のスキルズチャレンジと水曜のメインマッチに出場する。
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メッシはいつマイアミに復帰するのだろうか？
メッシはリーグの正式な出場停止を免れたが、インテル・マイアミのファンが彼をピッチで見るのはまだ数週間先だ。21日間の休養が必要で、ワールドカップ決勝敗退のショックから心身ともに回復している。
メッシとデ・ポールがチームに合流するのは8月上旬の見込みで、その間MLSの重要な試合を数試合欠場する。
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