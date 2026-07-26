土曜、MLSオールスターからメッシとデ・ポールが除外された。通常、リーグはエキシビション欠場選手に厳罰を与えるが、2026年大会は特別だ。2人は2026年W杯でアルゼンチン代表として決勝まで進んだため、国際選手組合（FIFPro）の選手福祉保護措置の対象となる。

この保護措置を確実なものにするため、メジャーリーグサッカー（MLS）とMLS選手協会は今シーズン前に具体的な合意に達していた。リーグは公式声明で次のように説明した。「2026年シーズンの開幕に先立ち、MLSと選手協会は、選手がワールドカップから離脱した際、各クラブが選手と個別に話し合い、適切な休息期間とトレーニング・試合への復帰スケジュールを決定することで合意した。 この合意に基づき、ロドリゴ・デ・ポールとリオネル・メッシは2026年MLSオールスターゲームを免除される。」