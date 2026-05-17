Getty Images Sport
翻訳者：
リオネル・メッシが2部練習で2026年W杯へ準備。ロドリゴ・デ・パウロがインテル・マイアミの厳しい体制を明かす。
- Getty Images Sport
メッシが最高のコンディションを維持する秘訣
主要タイトルをすべて獲得したメッシが、裏ではさらに intensively トレーニングしていると報じられている。
デ・ポールによると、マイアミの主将はクラブの練習に加え、毎日2度のトレーニングを実施している。
『Lo del Pollo』のインタビューで、デ・ポールは数カ月前からこのプランを実施していると説明した。「クラブの練習とは別に、最高のコンディションを目指すため、自分たちでダブルセッションを提案し、トレーナーも交えて全力を注いでいる」と語った。
- Getty Images Sport
絶好調のメッシ
メッシはMLS 2026シーズン序盤のインテル・マイアミで12試合11得点4アシストと絶好調。38歳の彼は直近のシンシナティ戦でも2得点を挙げ、5－3の勝利でチームをイースタン・カンファレンス3位に導いた。
デ・ポールがメンタル面の苦悩を語る
トップサッカーの肉体的な負担に加え、デ・ポールは公人として抱える個人的な課題も語った。陽気な性格と娘フランチェスカとのTikTokダンスで知られるこのMFは、感情の起伏が激しいと認めた。
「僕は浮き沈みが激しいんだ」と彼は打ち明けた。「落ち込むことも多い。落ち込む時は、徹底的に落ち込む。僕は中途半端なタイプじゃないんだ。」
- Getty Images Sport
アルゼンチンとメッシの今後はどうなるのか？
デ・ポールは、アルゼンチン代表として2026年ワールドカップのグループJでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと戦うため、メッシと共に代表入りを狙っている。大会前にリオネル・スカローニ監督率いるチームはホンジュラスとアイスランドと親善試合を行い、4度目の優勝を目指す。
メッシは今大会に集中し、専属トレーナーとデ・パウロと共に厳しいメニューをこなし、米国・メキシコ・カナダで開催される大会に最高の状態で臨むつもりだ。