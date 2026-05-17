主要タイトルをすべて獲得したメッシが、裏ではさらに intensively トレーニングしていると報じられている。

デ・ポールによると、マイアミの主将はクラブの練習に加え、毎日2度のトレーニングを実施している。

『Lo del Pollo』のインタビューで、デ・ポールは数カ月前からこのプランを実施していると説明した。「クラブの練習とは別に、最高のコンディションを目指すため、自分たちでダブルセッションを提案し、トレーナーも交えて全力を注いでいる」と語った。



