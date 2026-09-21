メッシがインテル・マイアミでの101点目を記録したが、日曜のサンディエゴ戦は2-2の引き分けに終わった。アルゼンチン代表はアンダース・ドライヤーの序盤の先制点を打ち消す、代名詞とも言える直接FKを決めた。

74分にスアレスが得点し、マイアミが勝ち点3を手にしたかに見えた。しかし、終盤にドライヤーがこの日2点目を決め、フロリダで勝ち点は分け合う形となった。

この結果、インテル・マイアミはMLSで4試合連続ドローとなった。新指揮官ゴンサレスにとってもフラストレーションの残るリーグ初陣となり、チームはイースタン・カンファレンス3位で、首位ナッシュビルとは勝ち点11差となっている。