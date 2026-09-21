AFP
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リオネル・メッシが101点目で歴史を作るも、劇的なサンディエゴFC戦ドロー後にインテル・マイアミのいら立ちは募る
メッシが得点も、悔しいドローに終わる
メッシがインテル・マイアミでの101点目を記録したが、日曜のサンディエゴ戦は2-2の引き分けに終わった。アルゼンチン代表はアンダース・ドライヤーの序盤の先制点を打ち消す、代名詞とも言える直接FKを決めた。
74分にスアレスが得点し、マイアミが勝ち点3を手にしたかに見えた。しかし、終盤にドライヤーがこの日2点目を決め、フロリダで勝ち点は分け合う形となった。
この結果、インテル・マイアミはMLSで4試合連続ドローとなった。新指揮官ゴンサレスにとってもフラストレーションの残るリーグ初陣となり、チームはイースタン・カンファレンス3位で、首位ナッシュビルとは勝ち点11差となっている。
- Getty Images Sport
ゴンサレス、マイアミの守備の惨状を痛烈批判
メッシとスアレスの攻撃面での輝きがあった一方で、ゴンサレスは自チームの守備のパフォーマンスを厳しく批判した。新指揮官は、ドライヤーがヘロンズの守備の背後へのボールを生かしたあと、タッチライン際でいら立ちをあらわにしていた。
「ここに来てまだ4日しかたっておらず、満足にトレーニングもできていない。守備面では、もっともっと強くならなければならない」と、『ESPN』が伝えたゴンサレスのコメント。
「ああした守備のひどいミスは許されないし、代償は大きい。最後の場面は起きるべきではなかった。勝てる状況にありながら、危うく負けかけるなんて信じがたい。敗戦を免れたのは、GKが我々を救ってくれたからにすぎない」
チームに忍び寄る慢心
メッシの前半の見事な一撃は、今季リーグ戦20点目であり、2023年にMLSへ加入して以降では8本目の直接FK弾となった。これは、カンペオネスカップでのクルス・アスル戦勝利でクラブ通算100ゴールに到達した数日後のことだった。ただ、ゴンサレス監督は、直近の成功が選手たちの集中力に悪影響を及ぼした可能性があるとの見方を示した。
「カンペオネスカップが無意識のうちに影響を与えた可能性はあると思う。特に前半は、少し気の緩みにつながった」と指揮官は認めた。
「どの試合でも勝利が求められるクラブにいる以上、それに応えなければならない。ポジティブな面としては、良いプレーもいくつかあった。ただ、最も不安なのは守備の部分であり、そこは調整していく必要がある」
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インテル・マイアミの次は何か。
インテル・マイアミは次週日曜、敵地で行われるコロンバス・クルーとの重要な一戦に目を向けることになる。引き分けの連続に終止符を打ち、首位との勝ち点差を縮めたいところだ。一方、サンディエゴは土曜にオースティンFCとのアウェーゲームに臨む。
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