Getty/GOAL
翻訳者：
リオネル・メッシが「史上最高の選手（GOAT）」と呼ばれる理由は？ アルゼンチン代表およびインテル・マイアミのアイコンである彼に、F1のスーパースター、マックス・フェルスタッペンが「止められない」と評した
フェルスタッペン、メッシの類まれな才能を認める
フェルスタッペンは、トップクラスのパフォーマンスに対する賞賛を公言することを決してためらわない。このオランダ人ドライバーは、メッシのプレーが従来の守備の常識を覆す次元にあると考えている。インテル・マイアミのスター選手の伝説的なキャリアを振り返り、28歳のF1ドライバーは、バロンドールを8度受賞したメッシが、現代の選手の大半がインパクトを与えるために必要とする身体能力に頼っていないと指摘した。
- Getty Images Sport
息をのむようなワールドカップの名場面
「彼は試合の流れを読むのが上手い」とフェルスタッペンは語った。「多くの選手は、走り回って、ゴールエリアに侵入して得点しなければならない。でも彼は、いつでもどこからでも得点できる。守れると思っても、実際には守れない。彼を止めることはできない。チャンスを掴めば必ず得点する。それに対しては、どうやっても守り切れないんだ」
その主張を裏付けるように、フェルスタッペンは2022年カタール・ワールドカップでのある魔法のような瞬間を振り返った。アルゼンチン対オランダの白熱した準々決勝の試合中、メッシは驚異的なノールックのスルーパスを放ち、ナウエル・モリーナに先制点をアシストした。そのプレーはオランダのディフェンス陣全体を置き去りにするものであった。 「前回のワールドカップでオランダ戦に見せたあのパスは、どうやっても防げない」と、フェルスタッペンはメッシ率いるアルゼンチンに敗れた自国について語った。
メッシ対ロナウド：フェルスタッペンの見解
メッシとクリスティアーノ・ロナウドをめぐる長年の議論について、フェルスタッペンはこれまで明確な支持者を挙げることを避け、その代わりに両選手を偉大たらしめる独自の資質を強調してきた。F1で4度のチャンピオンに輝いた彼は、元バルセロナ選手の卓越した天賦の才を認めつつも、ポルトガルのレジェンドの並外れた献身と肉体美に対しても同等の敬意を抱いている。
「2人は全く異なるタイプなので、選ぶことはできません」と、この2人のアイコンを比較するよう求められた際、フェルスタッペンは以前こう語っていた。「メッシの方がクリスティアーノよりも才能があると思う一方で、クリスティアーノは信じられないほど努力を重ね、驚異的なコンディションを維持し続けている。だから、どちらかを選ぶことは不可能だ」
- AFP
通算1,000ゴールへの挑戦とワールドカップを巡る疑問
メッシがクラブと代表の両方で輝き続ける中、彼の現役生活の長さや、通算1,000ゴールという節目の達成可能性について、疑問の声が高まっている。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、キャプテンがやる気を失わなければ、この魔法のような数字も十分に可能だと考えており、最近のインタビューで次のように語った。「彼は1,000ゴールに到達できるかもしれない。あとどれくらいプレーし続けるか次第だ。重要なのは、彼自身が続けたいと望むかどうかだ。 彼がそうしてくれることを願っている。ピッチ上で彼は幸せそうだし、我々全員が彼のプレーを見たいと思っているからだ。」
スカローニ監督は、2026年のワールドカップでメッシがアルゼンチンを率いることについても極めて楽観的であり、次のように付け加えた。「レオがワールドカップに出場することを決めたなら、それは光栄なことだ。 我々は皆、彼がその舞台を楽しんでくれることを願っており、彼が心地よく過ごせるようサポートしている。彼も我々と同じことを望んでいる。すでにワールドカップを制覇しているから、今はよりリラックスしている。その場に立ち、喜びを分かち合いたいという彼の意欲は健在だ。彼がどう決断するかを見守り、サポートしていくつもりだ。」