リオネル・メッシが「史上最高の選手（GOAT）」と呼ばれる理由は？ アルゼンチン代表およびインテル・マイアミのアイコンである彼に、F1のスーパースター、マックス・フェルスタッペンが「止められない」と評した

メッシがクラブと代表の両方で輝き続ける中、彼の現役生活の長さや、通算1,000ゴールという節目の達成可能性について、疑問の声が高まっている。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、キャプテンがやる気を失わなければ、この魔法のような数字も十分に可能だと考えており、最近のインタビューで次のように語った。「彼は1,000ゴールに到達できるかもしれない。あとどれくらいプレーし続けるか次第だ。重要なのは、彼自身が続けたいと望むかどうかだ。 彼がそうしてくれることを願っている。ピッチ上で彼は幸せそうだし、我々全員が彼のプレーを見たいと思っているからだ。」

スカローニ監督は、2026年のワールドカップでメッシがアルゼンチンを率いることについても極めて楽観的であり、次のように付け加えた。「レオがワールドカップに出場することを決めたなら、それは光栄なことだ。 我々は皆、彼がその舞台を楽しんでくれることを願っており、彼が心地よく過ごせるようサポートしている。彼も我々と同じことを望んでいる。すでにワールドカップを制覇しているから、今はよりリラックスしている。その場に立ち、喜びを分かち合いたいという彼の意欲は健在だ。彼がどう決断するかを見守り、サポートしていくつもりだ。」