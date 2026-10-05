キャプテンは火曜日を前に、代表207試合で125得点という国内記録を誇っている。この驚異的な数字は、ワールドカップ、コパ・アメリカ2回制覇、そしてフィナリッシマによって彩られている。

8万5000人のサポーターの前でこのショーケースを開催する動機について説明し、AFA会長クラウディオ・タピアは次のように語った。「世界最高の選手であり、我々の代表チームの象徴、そして我々のキャプテンであるリオネル・アンドレス・メッシを招くことを決めた。10月6日にここアルゼンチンで、彼が本当に受けるに値する別れの場を持てるようにするためだ」

リーベル・プレートの本拠地で行われるこの夜は、究極のホームでのトリビュートとして意図的に位置づけられている。