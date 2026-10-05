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リオネル・メッシが、ベナン戦での歴史的な代表ラストマッチを前にアルゼンチン代表のキャンプに合流
主将が最後の花道へ復帰
39歳のFWは日曜日、エセイサに入り、エスタディオ・モヌメンタルで行われるベナン戦でのセレモニアルな出場に向けた準備を開始した。リオネル・スカローニ監督のチームは、主将の再合流を勢いに乗った状態で迎えた。ボリビアに4-0で勝利し、続いてブルキナファソに7-0の大勝を収めていたからだ。この大黒柱の最初のトレーニングは、日曜夜に恒例のチーム・アサードで締めくくられた。
- Brazil Photo Press
歴史的な栄光によって定義されるレガシー
キャプテンは火曜日を前に、代表207試合で125得点という国内記録を誇っている。この驚異的な数字は、ワールドカップ、コパ・アメリカ2回制覇、そしてフィナリッシマによって彩られている。
8万5000人のサポーターの前でこのショーケースを開催する動機について説明し、AFA会長クラウディオ・タピアは次のように語った。「世界最高の選手であり、我々の代表チームの象徴、そして我々のキャプテンであるリオネル・アンドレス・メッシを招くことを決めた。10月6日にここアルゼンチンで、彼が本当に受けるに値する別れの場を持てるようにするためだ」
リーベル・プレートの本拠地で行われるこの夜は、究極のホームでのトリビュートとして意図的に位置づけられている。
クラブ側の抵抗で欠ける王者たち
ヒオバニ・ロ・チェルソ、ロドリゴ・デ・パウル、ニコラス・オタメンディといった主力選手が、その10番のラストマッチで並んで先発する見込みだ。レアンドロ・パレデスも、2026年ワールドカップ決勝後に科されたFIFAによる10試合の出場停止処分にもひるむことなく、スタンドから声援を送るために姿を見せる予定となっている。それでも祝賀行事は、ASローマが2人の移動を認めなかったため、カタール2022優勝メンバーのパウロ・ディバラとナウエル・モリーナを欠いて行われる。
- AFP
アルゼンチン代表のユニフォームを脱いだ後の人生
開催国は、5月の太陽と、象徴的な背番号10を囲む月桂樹の枝をあしらった特注の一度限りのユニフォームを着用してピッチに立つ。首都で試合終了のホイッスルが鳴れば、メッシは再びインテル・マイアミへと意識を戻すことになる。同選手は2028年MLSシーズン終了まで契約を残している。一方、スカローニにとっては、次の主要大会サイクルを前に次世代の定着を進めることに完全に焦点が移る。
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